小米 14T 系列手機正式發表，再度引領智慧型手機的影像技術革命。這次，小米與徠卡聯手打造的移動光學鏡頭，搭載全新的光影獵人 900 感光元件，帶來令人驚艷的夜景攝影能力。這款系列手機不僅在硬體上有重大突破，更結合了強大的 AI 功能，從影像處理到翻譯助理，全面提升了使用者的操作體驗。Xiaomi 14T 系列強調「人文夜景」，專注於捕捉真實的光影變化和情感層次，讓每一張照片都能呈現細膩的藝術感。這一系列手機的推出，不僅是對夜間攝影標準的重新定義，更為消費者提供了強大的智慧生活體驗。





Xiaomi 14T Pro 作為這次發表會的重點，憑藉其搭載的光影獵人 900 感光元件，能夠捕捉到更多的光線細節，無論是在昏暗的夜晚還是燈火通明的場景中，都能呈現出色彩豐富且細節清晰的畫面。搭載的徠卡 Summilux 主鏡頭更讓影像層次更加分明，使得夜景攝影效果更加震撼。除了專業級的攝影功能外，Xiaomi 14T 系列還融入了多種實用的 AI 功能，如翻譯助理、影像助理、查詢助理及文件助理，大幅提升了日常生活中的便利性與工作效率，讓使用者能輕鬆處理跨語言會議、文件編輯及影像創作等複雜任務。





此次新品發表會上，小米還宣布了與悠遊卡公司及 iPass 一卡通公司的合作，推出支援悠遊卡功能的 Xiaomi 手環 9 NFC，進一步完善小米的智慧支付生態系統。這款手環結合了時尚設計與健康管理功能，讓消費者可以輕鬆享受無接觸支付的便利。同時，Xiaomi 14T 系列手機也成為首款支援 iPASS 一卡通虛擬卡的智慧型手機，並將其整合至 Google 錢包™，實現購物與交通支付的無縫連接，讓智慧生活更加便利流暢。





除了手機產品，小米還在此次活動中推出了多款 AIoT 新品，包括 Xiaomi 掃拖機器人 X20 Pro、無線吸塵器 G20 Max、智慧顯示器 A Pro 2025 QLED 系列與 S Mini LED 2025 等，這些產品進一步豐富了小米的智慧家居生態系統。透過這些新品，小米展示了其在智慧家庭領域的強大實力，讓消費者能夠享受更加智能便捷的居家生活。Xiaomi 14T 系列不僅是一款具備頂尖攝影功能的手機，更是一個全方位的智慧生活解決方案，讓消費者的日常生活變得更加智能與便捷。





小米台灣總監 William 在發表會上表示，小米秉持「感動人心、價格厚道」的核心理念，致力於推動技術創新，並讓全球更多人能享受科技帶來的便利與美好生活。2024 年，小米在全球市場的表現非常亮眼，特別是在手機領域，連續 16 個季度穩居全球手機品牌前三名，並在今年八月創下全球單月出貨量第二名的佳績。此外，小米在智慧家居生態系統中的表現同樣傑出，連續六年入選《財富》世界 500 強，並獲得《時代》雜誌評選為全球 100 家最具影響力的公司之一。











Xiaomi 14T Series 發佈會亮點

首次搭載徠卡 Summilux 移動光學鏡頭，革新夜景攝影標準。

透過光影獵人 900 感光元件，帶來更細膩的影像效果。

提供四大 AI 功能：翻譯助手、影像助手、查詢助手、文件助手，提升日常生活中的效率。



Xiaomi 手環 9 NFC 發佈

支援悠遊卡公司及 iPass 一卡通公司合作推出的「SuperCard 超級悠遊卡」服務。

結合時尚設計與健康管理功能，帶來便捷的無接觸支付體驗。



智慧支付與交通無縫體驗

Xiaomi 14T Series 成為首款支援 iPASS 一卡通虛擬卡整合至 Google 錢包™ 的智慧型手機，實現購物與交通支付的無縫體驗。

