天氣轉涼就要吃鍋，這邊竟然能300元整盤和牛！台北日料餐廳「閤豐割烹」即日起推出新套餐，不僅有「和牛涮涮鍋」、「和牛燒肉丼」，還有超狂的「和牛壽喜燒」套餐，更加碼推出整盤和牛加量只需300元，愛吃肉的朋友可別錯過，現在就揪團一起大快朵頤吧。





隨著秋冬季節到來，位於淡水的「閤豐割烹」新推出了頂級「黑毛陸奧和牛」料理。主理人蔡志杰親自到日本嚴選食材，前往青森縣的田原牧場，利用獨家冷凍技術保持食材新鮮，帶回品質極佳的「黑毛陸奧和牛」，打造出今年秋冬推出的和牛系列，讓老饕們可以品嘗到肉質的極致風味。



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「閤豐割烹」這次重磅登場的和牛套餐中，主打和牛的柔嫩油花，搭配料理長特調醬汁，搭配出層層堆疊的美味。首推「和牛涮涮鍋套餐」精選和牛肩小排，以北海道昆布和柴魚熬煮的清爽高湯，輕涮三分熟即可品嘗和牛的甘甜，再沾上香濃胡麻醬、，入口即化而不油膩。







而對於偏愛重口味的食客，「和牛壽喜燒套餐」則將盛甜本釀造醬油作為基底，融入多種蔬果調配出濃郁香甜的壽喜燒湯底，搭配放山雞生蛋黃，讓和牛的油脂與甜美醬汁交融，香氣撲鼻。除此之外，「和牛燒肉丼套餐」的紐約客和牛肉片經過燒烤二次烹調後，帶著迷人焦香，與粒粒分明的日本香米飯完美搭配，口感細膩。





淡水日料餐廳 閤豐割烹

最後，「閤豐割烹」同步推出2024優惠，即日起至12/31止，用餐當日點選「和牛涮涮鍋套餐」或「和牛壽喜燒套餐」、「和牛燒肉丼套餐」，並出示閤豐割烹/閤豐本舖會員，可享和牛加量乙次優惠價300元，每份100g，單點原價790元，每份套餐限加量乙份。「閤豐割烹」此次推出的和牛系列，以極致的食材和精湛的料理手法詮釋出和牛的頂級美味。無論是經典的壽喜燒、涮涮鍋，還是充滿層次感的燒肉丼，每一口都讓人沉浸在肉汁與油花的香氣中，是秋冬不容錯過的日料饗宴。如果大家也想以高CP值的價錢，來品嚐高品質的和牛，可千萬別錯過本次的活動。

地址：新北市淡水區中山路49號

電話：（02）2626-1600

套餐售價：

（1）「和牛涮涮鍋套餐」套餐價格1,280元，活動優惠1,180元。含黑毛陸奧和牛肩小排（約150g）、日式昆布蔬菜湯、季節時蔬、和風沙拉、柚香涼拌蘿蔔、日本夢美人香米飯。

（2）「和牛壽喜燒套餐」套餐價格1,280元，活動優惠1,180元。含黑毛陸奧和牛肩小排（約150g）、季節時蔬、和風沙拉、柚香涼拌蘿蔔、日本夢美人香米飯。

（3）「和牛燒肉丼飯套餐」套餐價格980元，活動優惠880元。含和風沙拉、柚香涼拌蘿蔔、味噌鮮魚湯。

淡水日料餐廳 閤豐割烹 優惠活動

活動時間：即日起至12/31止

活動內容：

（1）凡點秋冬陸奧和牛套餐至，每一套餐優惠100元。

（2）點購和牛三套餐任一，會員獨享300元加購和牛肉品，每一套餐限加購乙次。

（3）杯裝飲品加價購99元/杯，限蘋果汁、甜橙氣泡水、水果酒、精釀啤酒、沙瓦。