日本百年烘焙名店富士麵包海外首店落戶微風廣場！富士麵包自1922年創立以來，以其卓越品質成為日本家喻戶曉的麵包品牌，在全日本擁有600多間分店，年營業額達1300億日元。此次於微風廣場開設的快閃店，標誌著品牌首度邁出海外市場，吸引了大批麵包控前往，現烤麵包一上架即被搶購一空。





品牌創辦人舟橋甚重從13歲起即投入麵包製作，早年在東京知名菓子店「大黑屋」當學徒，立志成為專業麵包師，並希望透過麵包讓更多人感受到幸福。他的這一夢想在1970年大阪萬國博覽會上被提出，但舟橋生前未能親見品牌走向國際。此次富士麵包的海外拓展，正是向舟橋的願景致敬，並延續其「共享幸福」的品牌精神。



此次快閃店活動由海外負責人安田吉輝親自領軍，並強調富士麵包在台灣使用日本原裝進口的冷凍生麵團，每天現場烘焙，呈現出濕潤、柔軟的口感。富士麵包選用高品質酵母讓麵糰自然發酵，以此創造豐富的口感層次，讓消費者感受到最道地的日本麵包風味。微風廣場的快閃活動將持續至2025年1月，而為慶祝開幕，11月16日前提供「買3送1」及「買5送2」的促銷活動，讓消費者以優惠價格品嚐到不同款式的經典日式麵包。





為吸引更多麵包控，富士麵包推出多款人氣商品，包括紅豆麵包、迷你可頌、波蘿麵包、起司球等，每款產品皆保有地道風味。紅豆麵包以豐富餡料與柔軟麵皮深受喜愛，迷你可頌則以輕巧方便的特色吸引年輕族群，楓糖波蘿麵包更是銷售一空的招牌款。其他產品如巧克力麵包、皇家丹麥手撕麵包等，皆以高品質原料打造，成為民眾最愛的口袋名單。



此次富士麵包的快閃活動，對於許多台灣消費者而言，是近距離體驗日本百年麵包文化的難得機會。富士麵包透過這次跨國亮相，展現其對傳統製麵技術的堅持，也傳遞創辦人傳遞幸福的理念。活動進行至2025年1月底，喜愛日本麵包的消費者絕對不可錯過這段期間的限量購買機會。















富士麵包微風廣場快閃店

活動期間：自2024年11月開幕，販售至2025年1月底。

活動地點：台灣台北微風廣場。



富士麵包快閃優惠

優惠期間：即日起至2024年11月16日止。

優惠方案：買3送1 、買5送2

主推商品：

紅豆麵包（60元）、迷你可頌（20元）、迷你巧克力可頌（20元）、鹽味麵包（60元）、波蘿麵包（60元）、皇家丹麥手撕麵包（70元）、楓糖波蘿麵包（60元）、葡萄乾麵包（50元）、巧克力麵包（60元）、紅豆甜甜圈（20元）、千層酥（藍莓、草莓、卡士達）（60元）、明太子法式麵包（80元）、布里歐麵包（50元）、起司球（20元）、吐司（80元）





