巧克力控衝，GODIVA霜淇淋買一送一了！享譽國際的GODIVA巧克力，店內販售的巧克力霜淇淋一直是人氣款，尤其是推出買一送一之際，總是會吸引大批巧克力控前去朝聖。這次，又將推出2天快閃「GODIVA巧克力霜淇淋」買一送一優惠，用濃郁的巧克力療癒大家。同時，亦推出11月限定會員禮「免費送2顆巧克力」，小資族一定要先換起來



▲GODIVA巧克力霜淇淋買一送一回歸 / WalkerLand窩客島整理提供。



極少推出買一送一優惠的GODIVA霜淇淋，將在本週末11/16、11/17兩天快閃登場，只要在門市購買任一款GODIVA霜淇淋，就免費送一張霜淇淋兌換券，可於11/18~12/15期間再兌換，不用揪人吃冰、一個人也可以快樂吃兩根GODIVA巧克力霜淇淋，幸福感爆棚。



▲GODIVA巧克力霜淇淋買一送一11/16、11/17登場 / WalkerLand窩客島整理提供。



除了巧克力霜淇淋買一送一之外，GODIVA這次還推出「免費贈送巧克力」的會員好康優惠。只要在11月底前加入GODIVA的LINE會員並綁定，即可領取綁定禮，至門市可免費兌換兩顆巧克力，款式隨機贈送，幸運的話還能吃到新口味，巧克力控不能錯過。



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▲GODIVA 11月會員禮免費送2顆巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供。





GODIVA巧克力霜淇淋買一送一

活動時間：2024/11/16、11/17

活動內容：凡於門市購買霜淇淋送霜淇淋兌換券一張，兌換券可於11月18日至12月15日使用。



GODIVA巧克力免費吃

11月30日前加入LINE會員並綁定，即可獲得隨機款式兩顆巧克力。