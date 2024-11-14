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GODIVA霜淇淋買一送一可寄冰！免費吃「巧克力優惠券」這樣領。

Godiva 巧克力 霜淇淋 買一送一 more
2024-11-14 14:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：GODIVA
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編輯 鄭雅之

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巧克力控衝，GODIVA霜淇淋買一送一了！享譽國際的GODIVA巧克力，店內販售的巧克力霜淇淋一直是人氣款，尤其是推出買一送一之際，總是會吸引大批巧克力控前去朝聖。這次，又將推出2天快閃「GODIVA巧克力霜淇淋」買一送一優惠，用濃郁的巧克力療癒大家。同時，亦推出11月限定會員禮「免費送2顆巧克力」，小資族一定要先換起來

▲GODIVA巧克力霜淇淋買一送一回歸 / WalkerLand窩客島整理提供。

極少推出買一送一優惠的GODIVA霜淇淋，將在本週末11/16、11/17兩天快閃登場，只要在門市購買任一款GODIVA霜淇淋，就免費送一張霜淇淋兌換券，可於11/18~12/15期間再兌換，不用揪人吃冰、一個人也可以快樂吃兩根GODIVA巧克力霜淇淋，幸福感爆棚。

▲GODIVA巧克力霜淇淋買一送一11/16、11/17登場 / WalkerLand窩客島整理提供。

除了巧克力霜淇淋買一送一之外，GODIVA這次還推出「免費贈送巧克力」的會員好康優惠。只要在11月底前加入GODIVA的LINE會員並綁定，即可領取綁定禮，至門市可免費兌換兩顆巧克力，款式隨機贈送，幸運的話還能吃到新口味，巧克力控不能錯過。

推薦閱讀：CREMIA甘王草莓霜淇淋回歸！夢幻粉「日本草莓之王甜點」11/15開吃。

▲GODIVA 11月會員禮免費送2顆巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供。

 

GODIVA巧克力霜淇淋買一送一

活動時間：2024/11/16、11/17
活動內容：凡於門市購買霜淇淋送霜淇淋兌換券一張，兌換券可於11月18日至12月15日使用。
 

GODIVA巧克力免費吃

11月30日前加入LINE會員並綁定，即可獲得隨機款式兩顆巧克力。

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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