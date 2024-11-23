高雄市政府觀光局以創新與地方結合的方式推動觀光，2024年的「海線潮旅行」精彩揭幕，推出四條主題遊程，帶領遊客探索茄萣、永安、彌陀與梓官等沿海地區的迷人景點。從濕地生態到手作體驗，結合豐富的漁村風情，吸引大批遊客參與。並在11/23下午2點至晚上8點，將在梓官赤崁海濱舉辦特別的「海線潮旅行音樂市集」，邀請40家特色業者共同呈現。活動還特別加碼，現場提供百份免費海線小食，讓每位參與者在美食與音樂中享受獨特的海岸魅力。



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▲2024海線潮旅行！高雄美食、市集與音樂打造高雄海岸魅力新體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



觀光局長高閔琳表示，本次音樂市集匯聚饒舌界「吵架王BR」、高雄創作女聲「Faye莊蕎嫣」、人氣樂團「Just 4 Fun」及「男迴九線」等多組知名藝人現場演出，讓遊客在海風輕拂下盡情享受音樂饗宴。現場還提供赤崁夜間導覽的遊程報名，民眾可邊漫步夜色邊了解在地文化歷史，增添活動的深度與趣味。



▲2024海線潮旅行音樂市集 / WalkerLand窩客島整理提供

海線四區擁有豐富的自然與人文資源，透過與在地協會與業者合作，觀光局持續推廣區域特色。本次活動除了邀請去年「海線美食餐盤計劃」推薦的優質店家，包括梓官的「腸大爺」與「樂翔家Chicken」、彌陀的「餘香咖啡」與「光咖啡」、茄萣的「老巫咖啡」，還有傳統美味如彌陀的「何記腸仔麵線」及茄萣百年老店「德興堂中藥房」的藥膳，帶來道地漁村風味。無論是經典或創新的飲食，都能滿足各類型遊客的期待。▲▼2024高雄海線美食餐盤計劃 / WalkerLand窩客島整理提供當天活動特別推出限量百份「海線四區小食」免費品嘗，食材皆選用當地新鮮漁獲，包括梓官的蚵仔酥與椒麻雞、彌陀的照燒虱目魚片、永安的龍虎斑魚湯及茄萣的花枝酥。遊客只需現場按讚「高雄海線潮旅行」粉絲專頁並留言，即可參與抽選。報名夜間導覽活動還能獲贈50元市集券及環保不織布袋，讓每位參與者都能收穫滿滿。▲▼ 2024高雄海線四區小食 / WalkerLand窩客島整理提供梓官赤崁地區更推出多處人氣打卡點供遊客探索。全新打造的「藍晒圖地景藝術裝置」，擁有280年歷史的「赤崁古井」，以及洋溢古典氣息的「劉家古厝」，無論日夜皆是攝影好去處。觀光局特別提醒，赤崁為傳統漁村，巷弄狹小，建議遊客共乘前往或將車輛停放在鄰近蚵寮國小後方海堤。▲▼2024海線潮旅行四條體驗遊程 / WalkerLand窩客島整理提供

2024海線潮旅行四條體驗遊程

內容：探索茄萣、永安、彌陀、梓官等地，體驗濕地生態、在地手作與漁村生活。

特色：結合自然景點與地方文化，深受民眾喜愛。

官網：https://khh.travel/zh-tw/travel/fishing-village/

2024海線潮旅行音樂市集

時間：11月23日（週日）14:00至20:00

地點：梓官赤崁海濱

攤位：40家特色業者參與，現場販售當地特產與美食。

加碼活動：限量百份海線小食免費送。



