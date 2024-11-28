最夢幻桃園花海「仙草嘉年華」免費入場！每到秋冬之際，桃園許多角落都變成絕美花海，而以夢幻紫爆紅的仙草花花海於即日起至12/1期間登場，以「遊樂園」為主題，設有「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」及「甜點派對」等夢幻造景，為期9天的仙女等級夢幻景點免費拍，勢必會是近期最夯的洗版美景。



▲▼桃園花海免費拍「2024桃園仙草花節」/ WalkerLand窩客島整理提供。



2024桃園仙草嘉年華 活動資訊

活動日期：即日起至2024/12/1

活動時間：上午9時至下午5時

主會場：桃園市楊梅休閒農業區