最夢幻桃園花海「仙草嘉年華」免費入場！每到秋冬之際，桃園許多角落都變成絕美花海，而以夢幻紫爆紅的仙草花花海於即日起至12/1期間登場，以「遊樂園」為主題，設有「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」及「甜點派對」等夢幻造景，為期9天的仙女等級夢幻景點免費拍，勢必會是近期最夯的洗版美景。
▲▼桃園花海免費拍「2024桃園仙草花節」/ WalkerLand窩客島整理提供。
「2024桃園仙草嘉年華」結合美麗仙草花海與創意主題，打造獨具魅力的花田遊樂園。一望無際的夢幻紫仙草花海中，設置大型糖果盪鞦韆、摩天輪等繽紛裝置藝術，猶如身處在童話故事般的氛圍，再以仙草花海為背景，拍出IG破千讚的夢幻照。
▲▼桃園仙草花花海裝置藝術/ WalkerLand窩客島整理提供。
本屆桃園仙草嘉年華不僅注重賞花、拍美照的體驗，還將永續理念融入活動中。園區內使用常溫可分解農膜，展現對環境友善的農業實踐。現場舉辦仙草種植養護和仙草產品開發的食農教育，讓參與者了解仙草從栽培到應用的完整過程。深度體現楊梅區的農業文化價值，讓遊客在欣賞花田美景的同時，也能學習仙草背後的故事與知識。
▲▼桃園仙草花花海呈現夢幻紫/ WalkerLand窩客島整理提供。
並規劃各種農事體驗活動，包括仙草料理示範、農產品展示及互動工作坊，帶給遊客豐富的體驗。活動設有浪漫拍照點及好禮集章挑戰，完成任務即可帶回限量禮品。邀請大家到楊梅休閒農業區，深入探索仙草的文化與魅力，為自己留下珍貴的美好回憶。
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▲▼桃園仙草花花海裝置藝術/ WalkerLand窩客島整理提供。
2024桃園仙草嘉年華 活動資訊
活動日期：即日起至2024/12/1
活動時間：上午9時至下午5時
主會場：桃園市楊梅休閒農業區