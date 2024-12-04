溫泉控最愛的夢幻組合「泡湯+聖誕節」！北投麗禧溫泉酒店了解溫泉控想要的聖誕節浪漫與奢華結合，特別推出「暖心聖誕住房專案」，邀請旅客在山林美景與白磺溫泉的陪伴下，度過溫馨佳節。本專案於12月24日至25日限時推出，雙人價格自20,560元起，包含一泊二食以及專屬節慶禮物，讓溫泉控享受獨一無二的聖誕體驗。入住專案包含C’est Bon歐陸餐廳精心打造的聖誕限定現代法式晚餐，搭配經典法式甜點，營造濃厚節慶氛圍。



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▲▼ / 北投麗禧溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理



北投麗禧溫泉酒店特別安排的聖誕套餐以「澳洲純血9+和牛上蓋」為主菜，搭配馬鈴薯千層與黑松露醬汁，創造出令人驚豔的味蕾享受。和牛上蓋肉選自肋眼牛肉最精華部位，油花分布均勻，肉質鮮嫩，入口即化。馬鈴薯千層則以金黃酥脆的外層與濃郁奶香的內層完美融合，讓每一口都充滿層次感。除此之外，餐後更有由法國「奶油界精品」ÉCHIRÉ艾許奶油製作的手工餅乾，包含法芙娜可可、西西里開心果、覆盆子及原味等多種風味，為這場佳節盛宴畫上甜蜜句點。▲▼澳洲純血9+和牛上蓋、ÉCHIRÉ艾許奶油製作的手工餅乾，每一口都很有過節的氣氛 / 北投麗禧溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理北投麗禧溫泉酒店作為北投地區最受歡迎的高端溫泉酒店之一，以山林圍繞的絕佳地理位置與來自源頭大磺嘴的天然白磺泉深受旅客青睞。酒店自開幕以來秉持提供「如家般舒適」的服務理念，結合奢華硬體設施與細膩的台式服務，成為眾多旅客的度假首選。今年聖誕佳節，酒店更為每位入住旅客準備精緻的聖誕驚喜小禮，包括特製手工餅乾，象徵滿滿祝福與心意。12月的北投不僅以溫泉享譽，亦因濃厚的節慶氣息吸引眾多旅人。在寒冷的冬日裡，旅客可於白磺溫泉中放鬆身心，享受暖意十足的聖誕假期。入住北投麗禧，不僅能感受山林間的寧靜與溫暖，還能品味一場奢華的法式料理饗宴，為今年聖誕節增添難忘回憶。▲秉持提供「如家般舒適」的服務理念，結合奢華硬體設施與細膩的台式服務，成為眾多旅客的度假首選 / 北投麗禧溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

北投麗禧溫泉酒店 暖心聖誕住房專案

專案期間：2024年12月24日至12月25日

價格：雙人一泊二食20,560元起

內容：入住北投麗禧溫泉酒店，包含豪華客房住宿及C’est Bon歐陸餐廳的聖誕限定晚間套餐。



北投麗禧溫泉酒店聖誕限定晚餐

地點：C’est Bon歐陸餐廳

特色：現代法式料理，包含：

主菜「澳洲純血9+和牛上蓋」：搭配馬鈴薯千層與黑松露醬汁，選用優質牛肉部位，口感鮮嫩。

甜點：ÉCHIRÉ艾許奶油製作的手工餅乾，四種口味（法芙娜可可、西西里開心果、覆盆子、原味）。



北投麗禧溫泉酒店聖誕驚喜小禮

贈送對象：所有聖誕期間入住旅客

內容：聖誕襪內含ÉCHIRÉ奶油手工餅乾，象徵佳節祝福。



北投麗禧溫泉酒店訂房與訂位資訊

聯絡電話：02-2898-8888