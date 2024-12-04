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王品聖誕優惠全攻略！西堤雙人優惠套餐、阪前鐵板燒送海鮮珠寶盒。

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2024-12-04 13:30:00 文字：編輯 李維唐 圖片：王品
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編輯 李維唐

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2024聖誕節即將到來，為了給彼此留下更美好的過節氣氛，王品西堤、阪前鐵板燒，紛紛推出聖誕節限定優專以滿足消費者的不同需求。從高級餐廳的雙人套餐到高CP值料理，讓這個聖誕節充滿多元選擇，讓每個人都能以自己的喜歡的方式歡度聖誕節。

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▲王品西堤、阪前鐵板燒，紛紛推出聖誕節限定優惠以滿足消費者的不同需求 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

其中，「西堤牛排」特別推出「耶誕雙人宴」，這份套餐包含豐富的海陸組合與節慶特色美味，是浪漫約會的絕佳選擇。套餐中包含兩份主餐，牛排類可選擇「法蘭克牛排」或「威靈頓牛排」，非牛主餐則提供「海陸雙拼」、「BBQ豬肋排」及「堅果紙包魚排」三種選項。此外，還附贈節慶限定的「聖誕牛肉捲餅」與無酒精氣泡香檳，讓用餐體驗更添歡樂氛圍。這份套餐的原價為1,912元，現以耶誕優惠價1,688元提供，服務期間為即日起至2025年1月15日，服務費需另計。

▲西堤牛排特別推出「耶誕雙人宴」，包含豐富的海陸組合與節慶特色美味 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理



而想以獨特方式慶祝節日，「阪前和牛鐵板燒」的精緻料理是一個不容錯過的選擇。餐廳以日澳和牛七吃為主打，每道菜皆經過主廚精心烹調，即日起至2025年1月31日期間，平日到店消費，並在社群平台評論或打卡，即可獲贈價值680元的「海鮮珠寶盒」一份。這款料理以松葉蟹膏及蟹肉搭配抹茶風味的最中餅，呈現鮮甜與清香的絕妙平衡。自12月5日起，餐廳還推出數款耶誕限定甜點，包括「松葉蟹茶碗蒸」、「蟹膏墨雲干貝」及「北海道乳酪昭和布丁」，讓人一邊品嚐料理，一邊感受節日的暖心氛圍。

▲阪前和牛鐵板燒消費打卡即可獲贈價值680元的「海鮮珠寶盒」一份 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理




 

西堤牛排 2024耶誕雙人宴

活動期間：即日起至2025年1月15日
內容：
雙人海陸套餐，包括以下選擇：
牛排主餐（擇一）：法蘭克牛排、威靈頓牛排
非牛主餐（擇一）：海陸雙拼、BBQ豬肋排、堅果紙包魚排
贈品：聖誕牛肉捲餅、白葡萄無酒精氣泡香檳
價格：優惠價1,688元（原價1,912元，另加10%服務費）


阪前和牛鐵板燒和牛七吃與2024耶誕甜點

活動期間：即日起至2025年1月31日
內容：日澳和牛七吃套餐，平日消費並評論或打卡，贈送「海鮮珠寶盒」（價值680元）。
自12月5日起推出耶誕限定甜點：松葉蟹茶碗蒸、蟹膏墨雲干貝、北海道乳酪昭和布丁。

 

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