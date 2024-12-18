屏東縣王船文化館將於12月27日正式開幕，縣府以創意打造多款結合在地文化的文創商品，為這座全臺首座以王爺信仰與王船文化為主題的展示空間增添更多亮點。無論是來體驗迎王文化，還是將象徵好運與祝福的紀念品帶回家，王船館都將成為文化與創意的全新地標。



▲屏東縣王船文化館將於12月27日正式開幕，縣府以創意打造多款結合在地文化的文創商品 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理



屏東縣文化處表示，為迎接王船文化館的啟用，推出一系列滿載祝福的限量文創商品。其中最受矚目的是由「溫王爺」加持的開館紀念香包御守，香包內含製作王船時所保留的珍貴木料，經過東隆宮溫王爺的過爐儀式，帶有木料特有的幽香，象徵平安與庇佑。這款御守每個售價350元，採限量發售，充滿文化意涵與收藏價值，展現王船工藝的匠心精神。



▲屏東「溫王爺」加持的開館紀念香包御守 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理

此外，「福汽彈珠汽水」也成為開幕期間的熱賣亮點。這款飲品與在地歷史悠久的榮泉汽水工廠聯名合作，採用王船館限定包裝設計，每瓶僅售35元。產品以「福氣」為概念，讓消費者在與親友聚會時輕鬆傳遞祝福，展現屏東人文特色與創意巧思。▲開幕期間熱賣亮點「福汽彈珠汽水」 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理為了將東港在地特產融入文創商品，縣府還攜手知名品牌大頭叔叔，推出專屬「櫻花蝦」與「鮪魚鬆」口味的爆米花。這款爆米花使用金黃焦糖作為基底，結合東港特產，呈現甜鹹交織的層次風味。輕巧瓶裝設計方便攜帶，每瓶售價299元，成為兼具美味與紀念意義的伴手禮。▲東港在地特產融入文創商品，縣府還攜手知名品牌大頭叔叔，推出專屬「櫻花蝦」與「鮪魚鬆」口味的爆米花 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理文化處進一步指出，王船文化館結合了沉浸式體驗與傳統工藝展示，讓民眾能近距離了解王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承。同時，透過創意設計，縣府希望進一步推動地方文創產業，將東港文化特色融入產品，吸引更多遊客前來體驗這片海洋文化的寶地。

屏東縣王船文化館開幕活動

開館紀念商品發售香包御守：由溫王爺加持，內含珍貴王船木料，象徵平安與庇佑，限量發售，每個售價350元。

福汽彈珠汽水：與榮泉汽水工廠聯名合作，王船館限定包裝，每瓶售價35元。

滿載報喜爆米花：結合東港特產推出「櫻花蝦」與「鮪魚鬆」兩種口味，售價299元，輕巧瓶裝方便攜帶。

地址：屏東縣東港鎮船頭路9號

官方社群：https://www.instagram.com/kingboat.pt/