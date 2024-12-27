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日本老字號甜點店Juchheim攜手寶可夢，推出情人節聯名巧克力，萌度爆表。

寶可夢 情人節 皮卡丘 巧克力 more
2024-12-27 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ユーハイム
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特派員 Trish

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日本百年老字號甜點店Juchheim這次攜手深受跨世代人們喜愛的「寶可夢」，以寶可夢的療癒角色為靈感，打造Juchheim情人節系列甜點，結合簡單純粹的原料與糕點職人的精湛工藝，獻上讓不同世代都能開心享用的美味甜點。

百年老店Juchheim X 寶可夢雙強聯手

Juchheim是以年輪蛋糕為主打商品的知名西點品牌，亦是日本第一家年輪蛋糕專賣店，品牌至今仍持續守護著傳統美味，品項也相當豐富，從招牌商品「經典圓型年輪蛋糕」，到扇形切片的「Juchheim切片年輪蛋糕」，以及方便食用的「一口年輪蛋糕」，還有視覺震撼的「整條年輪蛋糕」等多樣選擇。
這次情人節限定推出的系列甜點，結合深受各世代喜愛的寶可夢。從皮卡丘、伊布等角色為主題的餅乾到烘焙點心，打造能與可愛寶可夢們一同享受下午茶時光的特別菜單。 


最受矚目的商品是內含9種餅乾的餅乾禮盒（ビスケットアソート）！可愛表情的皮卡丘造型餅乾、星星等豐富造型的烘焙點心，讓人愛不釋手。禮盒上還繪有正在大快朵頤的皮卡丘，就連吃完後的包裝盒都充滿收藏價值。



再來裹上濃厚巧克力、以精靈球造型呈現的年輪蛋糕同樣吸睛！精靈球年輪蛋糕(モンスターボールバウム )上下分別使用不同風味的巧克力，中間還藏有包覆白巧克力的餅乾，層次豐富令人驚喜。包裝盒背面還繪有眾多寶可夢，快來找找自己最愛的角色是不是在裡面！
 

限定包裝的香濃可可酥脆餅乾也不容錯過！餅乾盒上印有跳躍玩耍、散步等各種姿態的伊布，讓人忍不住直呼太可愛了！就連內部的獨立包裝也都印上滿滿的寶可夢圖案，療癒到不行。


此外，還有印有新葉喵、呆火鱷 、潤水鴨的迷你年輪蛋糕，以及以皮卡丘、伊布、卡比獸、百變怪為主題的年輪蛋糕棒等多樣商品陣容。
 


 

Juchheim「寶可夢」情人節限定品項
（ユーハイム「ポケモン」 バレンタイン限定アイテム）

販售日期：2025年1月6日~
販售店舖：一部分Juchheim店舖及情人節特會場所

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#寶可夢
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