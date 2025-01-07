新春團圓佳節，正是向長輩和親友傳遞關愛的溫馨時刻。今年，起士公爵以極簡健康美味為理念，推出全新全素「桔利好菌酥」新年禮盒，內餡特製為香橙柚子，清甜不膩，再加入國際專利級後生元，讓人在享用美味之餘，也能輕鬆無負擔，成為送禮的絕佳選擇。



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▲起士公爵2025限定「桔利好菌酥」新年禮盒 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理



起士公爵這款名為「桔利好菌酥」的機能酥餅，以小巧酥脆的餅皮包裹酸甜適中的香橙柚子餡，入口即化的口感令人彷彿置身於陽光明媚的夏日果園。這款甜點以植物油製成，專為全素者量身打造，健康與美味兼具。此外，餅中更添加了專利後生元，富含天然有機酸，即使多吃也無需擔憂負擔，讓這款酥餅成為老少咸宜的健康選擇。



▲曾榮獲金馬獎指定的「法式甜點費南雪」禮盒 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理

同樣吸引目光的還有曾榮獲金馬獎指定的「法式甜點費南雪」禮盒。今年特別延續鳳梨與草莓兩款熱銷口味，更推出「金沙鹹蛋黃」創新口味，三款皆搭配象徵吉祥的「黃金萬兩」喜氣包裝。這些費南雪糕點以低糖低熱量為特點，使用主廚熬煮的在地農作食材製作，包括鳳梨、草莓及來自屏東人道飼養的快樂鴨鹹蛋黃，無化學香料添加，口感濕潤鬆軟，充分展現在地食材的自然美味。鳳梨的金黃象徵好運滾滾，草莓的鮮紅則寓意新春喜氣，金沙鹹蛋黃更將中西口味完美結合，搭配奶香濃郁的糕體，為新春佳節增添一抹別緻的甜點風味。▲法式甜點費南雪今年特別延續鳳梨與草莓兩款熱銷口味，更推出「金沙鹹蛋黃」創新口味 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理此外，起士公爵的經典乳酪蛋糕也在新春之際換上節日新裝。新春限定款包括印有賀年圖案的「錢途光明 乳酪蛋糕」、萌趣招財貓造型的「財富自由 乳酪蛋糕」，不僅寓意美好，更讓年節送禮多了一份貼心選擇。濃郁的乳酪香氣搭配精緻的設計，無疑成為迎接新年時節的招財必備好物。起士公爵以健康與創新為核心，結合節日氛圍與在地特色，從機能酥餅到法式甜點，再到經典乳酪蛋糕，每款產品都充分展現了心意與巧思，成為新春送禮的最佳選擇，為每一個團聚時刻增添溫馨與美好。▲新春限定款包括印有賀年圖案的「錢途光明 乳酪蛋糕」 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理

起士公爵2025限定「桔利好菌酥」新年禮盒

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