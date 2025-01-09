隨著農曆新年的腳步臨近，台灣知名糕餅品牌舊振南特別推出春節限定的「福氣丸禮盒」，以年節應景甜點「麻粩」為主角，不僅延續了「吃麻粩可以吃到老老老」的文化寓意，更為即將到來的2025小龍年注入濃厚的喜氣與美味。
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▲舊振南春節限定福氣丸禮盒！麻粩創新口味引領年節伴手禮新潮流 / 舊振南提供、WalkerLand窩客島整理
「福氣丸禮盒」主打一年一產的珍稀九頭芋，製作出的麻粩酥鬆香脆、層次豐富，並結合五種獨特口味，讓傳統與創新完美交融，滿足消費者對年節甜點的多元需求。每一種口味都展現了細膩工藝與食材嚴選的堅持。「花生粩」使用來自北港的頂級花生，每一粒都厚實飽滿，散發濃郁的堅果香氣；「莓果粩」則以新鮮麥芽糖與蔓越莓打造出清甜的莓果香味；「杏仁粩」選用美國加州杏仁片，溫潤甘甜的氣息令人回味；「芝麻粩」融入豐富的芝麻粒，自然香氣濃郁；「椰子粩」帶來清新的椰香與酥鬆的口感，為整款禮盒增添獨特風味。
麻粩不僅是台灣年節傳統甜點，更具有深厚的文化意涵。除了是家人圍爐共享的佳品外，也是謝神祭祀的常見供品，象徵平安與吉祥。「福氣丸禮盒」的推出，讓這一充滿寓意的美味再次成為新年饋贈親友的首選，為春節添上一份濃厚的文化色彩與幸福祝福。2025年的小龍年，舊振南以「福氣丸禮盒」作為年節伴手禮的全新代表，不僅體現了品牌對傳統文化的堅持，更以創新的口味設計與細膩包裝，讓美味與祝福兼得。禮盒售價為新台幣780元，內含五種口味各六顆，為送禮者提供最具誠意的選擇。
▲舊振南春節限定福氣丸禮盒！麻粩創新口味引領年節伴手禮新潮流 / 舊振南提供、WalkerLand窩客島整理
舊振南福氣丸禮盒
售價：NTD 780
禮盒內容物：花生粩(6顆)、莓果粩(6顆)、杏仁粩(6顆)、芝麻粩(6顆)、椰子粩(6顆)