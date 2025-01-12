「台北年貨大街」即將於1月11日至27日在迪化街盛大登場，作為全台規模最大、最具知名度的年貨活動，吸引各地民眾前來體驗濃厚的年節氣氛。今年的活動以「年貨三十」為主題，標誌著年貨大街邁入30週年的里程碑，臺北市政府與多個商業團體攜手合作，打造一場集文化、購物與觀光於一體的歡慶盛典。



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▲台北年貨大街30週年！晶華酒店推出新春住房專案與限定發財金 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台北晶華酒店特別結合此次活動推出「年貨三十．新春假期」住房專案，為旅客帶來嶄新的入住體驗。活動期間，凡入住晶華酒店的旅客均可獲贈「晶華專屬--發財金兌換券」，並可憑券至迪化街永樂廣場兌換象徵財運的「台北年貨大街30週年限定發財金」。此外，晶華酒店還提供遊逛地圖，引領旅客探索迪化街及周邊商圈的在地美食與特色名產，感受台北獨特的年節文化。



▲台北晶華酒店特別結合此次活動推出「年貨三十．新春假期」住房專案，為旅客帶來嶄新的入住體驗 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

今年為慶祝年貨大街30週年，臺北市政府推出了一系列精彩活動，包括整合北市十大年味商圈的30個走春地點，以及與30家大稻埕知名老店和百間年味商圈店家合作，讓旅客在購物之餘也能深入了解當地的文化底蘊。特別邀請知名插畫藝術家吳騏以茶葉、布業、南北貨及糕餅等大稻埕四大傳統產業為靈感，設計大型玩偶裝飾街道，營造出濃厚的節慶氛圍。街區內更安排了手撕窗花、手寫春聯、抽獎遊戲及街頭藝人表演等多元活動，增添熱鬧歡愉的氣息。▲慶祝年貨大街30週年，臺北市政府推出了一系列精彩活動 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理選擇「年貨三十．新春假期」專案的前30名房客，更可額外獲贈台北年貨大街的獨家「發財金兌換券」，透過活動深入體驗迪化街的年節魅力，並帶回滿滿的新年祝福。商圈內的特約店家亦提供多項專屬優惠，讓旅客輕鬆選購年節禮品。入住晶華酒店的旅客還可於次日享用豐盛的自助早餐，為假期畫下完美句點。此專案每晚價格自7,110元起，更提供高鐵票85折優惠，讓旅客享受更方便的交通選擇。除了迪化街活動外，晶華酒店也自1月19日至2月6日推出「新春晶采假期」住房專案，入住即能參加人人有獎的「晶采福袋」抽獎活動。大獎包括價值29,799元的雲天露臺客房住宿券以及栢麗廳平日雙人下午茶券等精美禮品，為旅客帶來驚喜連連。此專案每房每晚價格自8,110元起，包含雲天廊全天候餐飲服務及CNN推薦的豐盛早餐，續住更可享每人2,025元的優惠價，讓旅客徹底放鬆，迎接新年的到來。▲晶華酒店自1月19日至2月6日推出「新春晶采假期」住房專案，入住即能參加人人有獎 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北晶華酒店「年貨三十‧新春假期」專案

每晚7,110元起，購買高鐵車票享85折優惠。

入住房客可獲贈「晶華專屬--發財金兌換券」，兌換地點為迪化街永樂廣場。

提供遊逛地圖，推薦在地美食與名產，感受台北年節氛圍。



台北晶華酒店「新春晶采假期」專案

每晚8,110元起，續住優惠價每人每晚2,025元。

1月19日至2月6日推出，入住即可參加「晶采福袋」抽獎活動，獎品包括雲天露臺客房住宿券、雙人下午茶券等好禮。

每房每晚8,110元起，含雲天廊全天候餐飲服務及CNN推薦早餐。



地址：台北市中山北路2段39巷3號

電話：02-2523-8000

官網：www.regenttaiwan.com