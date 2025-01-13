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巧克力飲料新品！山焙推出3款美祿可可飲料，美祿恐龍周邊集點送。

2025年菜外帶 飲料 手搖杯 美祿 more
2025-01-13 22:56:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：山焙
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編輯 張人尹

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巧克力控飲料喝起來！手搖杯「山焙」這次特別攜手經典可可「美祿」，結合濃郁可可與台灣茶飲，推出3款限定飲品，還把「早餐可可球」變成手搖杯配料，讓巧克力控、飲料控又有新喝法。此外，山焙也與美祿攜手推出恐龍主題集點贈活動，超萌、超復古恐龍小物讓粉絲們帶回家。

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▲山焙美祿聯名系列 可可飲料新品 / 山焙提供、WalkerLand窩客島整理

山焙這次與美祿攜手推出「恐龍系列」可可飲品，使用以美祿可可為基底，融合台灣茶飲文化，帶來獨特的復古滋味。主推款「恐龍美莓」將草莓香氣與特種烏龍茶「山焙黑金茶」結合，強調微酸風味。另一款「恐龍美麥」則使用熟麥煎茶基底結合美祿可可，搭配鹹香黑糖奶蓋，打造最濃郁、最療癒喝法。

▲山焙美祿聯名系列 恐龍系列可可飲品推薦 / 山焙提供、WalkerLand窩客島整理



如果是美祿鐵粉，這次一定要喝「恐龍小白」，使用美祿搭配山焙乳香白玉珍珠，在可可風味之外又增添咀嚼口感。同時，山焙也把配料早餐可可球作為全新配料，無論是單吃、或是倒入飲料增加口感，都讓粉絲們增添喝法。

▲山焙美祿聯名系列 可可飲料推薦 / 山焙提供、WalkerLand窩客島整理

這次山焙與美祿合作，同時推出恐龍系列限定活動，購買任一恐龍系列飲品加購可可球，即贈可愛恐龍提袋，限量送完為止。此外，買美祿系列飲品一杯累積一點，點數更可兌換「恐龍餐具碗組、造型鑰匙圈、飲料折價券」，以及山焙飲料「買一送一券」，讓巧克力控準時開喝。

▲山焙美祿聯名系列 周邊小物集點送 / 山焙提供、WalkerLand窩客島整理

 

山焙 美祿聯名系列

販售日期：2024/12/16起
品項及價格：
恐龍美莓：79元
恐龍美麥：79元
恐龍小白：59元
早餐可可球(配料)：每份20元

 

 

 

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