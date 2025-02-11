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情人節限定！京都百年老舖推出獨家茶香巧克力，盡情體驗巧克力與茶的完美融合。

2025燈會攻略 巧克力 情人節 京都 more
2025-02-11 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社福寿園
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特派員 Trish

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位於日本知名茶鄉「京都」的歷史悠久茶舖「福壽園」搶在情人節到來，將日本頂級茶葉融入巧克力中，推出誠意滿滿的全新茶香巧克力系列，快與另一半來趟療癒味蕾的夢幻之旅！

情人節期間限定！茶香巧克力療癒登場

創業超過百年歷史的福壽園獨家推出的茶香巧克力系列，由茶師精心挑選數千種茶葉，只為打造最完美的茶味巧克力。不論從石臼研磨的宇治抹茶到清新的煎茶，從香醇的碾茶到焙香的炒茶，每一款巧克力都是茶與巧克力的完美邂逅，令人驚豔！


 

新品登場：香脆口感雙主打

今年最受矚目的新品「碾茶抹茶脆片巧克力（碾茶入り抹茶クランチショコラ）」，將頂級碾茶與香脆餅乾完美結合！口感層次豐富，入口先是香脆的餅乾，接著是白巧克力的綿密甜香，最後留下碾茶的清新餘韻。適合搭配玉露茶啜飲，茶香交織，滋味更上一層樓！

 

「焙茶脆片巧克力（ほうじ茶クランチショコラ）」則帶來不同層次的香氣饗宴。嚴選焙茶的濃郁焙香，與香脆餅乾的口感完美融合，搭配玄米茶飲用時，茶香四溢，讓人愛不釋手。
 

 

極品之選：宇治抹茶松露系列

「宇治抹茶松露巧克力（宇治抹茶ボンボン）」系列堪稱茶香巧克力的極致表現！濃茶松露外層包裹著石臼研磨的頂級宇治抹茶粉，一入口便是抹茶的清新雅韻，接著是松露巧克力的香醇，最後以抹茶的餘韻作結，層次分明又和諧。
 

「宇治抹茶蜜露巧克力」則是另一種風味的享受。以宇治抹茶巧克力包裹著抹茶蜜，咬下的瞬間，滑順的抹茶蜜便在舌尖綻放，搭配煎茶飲用，清爽的茶香更添風味。
 

 

經典系列：茶香方塊巧克力

「茶香方塊巧克力（カレ・ド・茶コラ）」系列提供三種經典風味：抹茶、焙茶與和紅茶。每一塊都蘊含著福寿園茶師的匠心，將茶葉細細研磨後融入白巧克力中，再灑上特製茶葉，不僅美味更充滿視覺享受。抹茶款搭配冠頂茶，茶香更添層次；焙茶款配上焙茶，香氣加倍；和紅茶款則使用京都府產茶葉精製而成，溫潤優雅。




即日起至情人節期間，各款茶香巧克力在福寿園實體店舖、官方網路商店及特定百貨公司專櫃熱賣中。想要品嚐這場茶香與巧克力的藝術盛宴，一定要趁現在！錯過就要再等一年囉！


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