台灣手作貝果領導品牌好丘Good Cho’s，以外Q內軟的經典口感征服無數饕客味蕾，每年銷售量突破百萬顆的好丘貝果，不只是美食，更是象徵著台灣在地飲食創意與食材魅力的生活提案。從東門老屋起家的好丘，長年深耕台灣味，特別選用台灣本地小麥、當季蔬果與無添加食材入餡，將濃濃的台灣風土特色揉進每一顆貝果當中。這樣的堅持，不僅受到台灣消費者的喜愛，更讓許多來台旅人驚艷連連，成為旅行中不能錯過的美食體驗之一。
2025年初，好丘帶著這份感動與美味，化作全新形式的「On The Road在路上」快閃企劃，走進誠品生活松菸B1F，讓更多人能夠隨手把台灣風味帶回家。東門店於2月28日熄燈後，好丘選擇以行動回應粉絲期待，從3月1日起到3月31日，以快閃櫃形式與大家相見，4月3日更將以全新打造的常設櫃位回歸，重新定義日常採買的風景。這場結合文創與美食的快閃行動，讓貝果不只是點心，而是一種帶有台灣味的生活風格選擇。
誠品生活松菸B1F，是松山文創園區內的重要生活據點，從設計選品到特色餐飲，這裡完整展現台北的文化生活縮影。園區內擁有大片綠意與生態池，四季可聞蛙鳴蟲唱，成為城市人難得的放鬆角落。好丘選擇在這個充滿藝文氛圍的場域展開「On The Road在路上」，不只是販售美味貝果，更是希望每位來訪的朋友，都能感受到美食與生活的連結。
好丘快閃店內，每日現場供應超過14款不同口味的經典與創新貝果，從基本款的「原味小麥貝果」，到年度銷售冠軍「草莓奶香貝果」，每款都展現職人精神與風土溫度。特別是「草莓奶香貝果」，選用來自苗栗大湖的無添加草莓乾，搭配香濃奶油起司餡，每一口都嚐得到草莓的微酸果香與濃厚奶香交織出的美好滋味，成為好丘貝果界最受少女歡迎的經典選擇。除此之外，還有擁有三種濃郁起司層次的「起司三重奏貝果」、散發天然桂花香氣的「桂花紫薯貝果」、結合台式鹹香與美式濃郁的「蔥蒜香腸乳酪貝果」，每一顆都讓人愛不釋手，從早餐到午後點心，甚至成為旅行伴手禮，都是獨具風味的選擇。
除了招牌貝果，好丘這次更帶來話題新品「山茶花可頌」，將法式千層可頌的工藝結合法式甜點美學，層層酥脆的外皮包裹細緻柔軟的內餡，外型更以山茶花為靈感，成為目光焦點。這款話題可頌自推出以來，迅速成為社群熱搜甜點之一，在松菸快閃櫃同樣是必嚐亮點。好丘希望透過這場「On The Road在路上」，不只帶來貝果的美味，更讓每一次購買都像是一場與台灣風味的偶遇，讓都市人在日常採買中感受到慢活的美好。
自2016年開始，好丘積極以快閃櫃與進駐方式，將貝果文化一步步帶進台灣人的生活裡，讓這份來自台灣的手作感動，不再只是特定場域的限定美味，而是每個人隨時可得的日常幸福。這次進駐誠品生活松菸的「On The Road在路上」，更象徵著好丘進一步將品牌精神帶入社區生活的決心，讓台灣貝果不只是話題，更是每個人都能輕鬆擁有的生活日常。未來，好丘將持續以「On The Road在路上」為概念，走訪更多社區與城市角落，把台灣味帶進每個人的生活場景，讓美好風味真正成為你我日常的一部分。
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好丘《On The Road在路上》誠品生活松菸快閃活動
活動地點：誠品生活松菸 B1F（台北市信義區菸廠路88號）
快閃時間：2025年3月1日至2025年3月31日
全新櫃位開幕：2025年4月3日
活動亮點：
好丘每日現場供應超過14款人氣貝果，包括年度銷售冠軍「草莓奶香貝果」、經典「原味小麥貝果」、濃郁鹹香的「起司三重奏貝果」、特色口味「桂花紫薯貝果」、「蔥蒜香腸乳酪貝果」等，每款都展現獨特風味與細緻手工技藝。此外，這次快閃活動特別推出「山茶花可頌」，外酥內軟的千層可頌搭配精緻造型，是本次活動不可錯過的限定甜點。
官方網站：www.goodchos.com.tw