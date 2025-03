台灣手作貝果領導品牌好丘Good Cho’s,以外Q內軟的經典口感征服無數饕客味蕾,每年銷售量突破百萬顆的好丘貝果,不只是美食,更是象徵著台灣在地飲食創意與食材魅力的生活提案。從東門老屋起家的好丘,長年深耕台灣味,特別選用台灣本地小麥、當季蔬果與無添加食材入餡,將濃濃的台灣風土特色揉進每一顆貝果當中。這樣的堅持,不僅受到台灣消費者的喜愛,更讓許多來台旅人驚艷連連,成為旅行中不能錯過的美食體驗之一。





2025年初,好丘帶著這份感動與美味,化作全新形式的「On The Road在路上」快閃企劃,走進誠品生活松菸B1F,讓更多人能夠隨手把台灣風味帶回家。東門店於2月28日熄燈後,好丘選擇以行動回應粉絲期待,從3月1日起到3月31日,以快閃櫃形式與大家相見,4月3日更將以全新打造的常設櫃位回歸,重新定義日常採買的風景。這場結合文創與美食的快閃行動,讓貝果不只是點心,而是一種帶有台灣味的生活風格選擇。



誠品生活松菸B1F,是松山文創園區內的重要生活據點,從設計選品到特色餐飲,這裡完整展現台北的文化生活縮影。園區內擁有大片綠意與生態池,四季可聞蛙鳴蟲唱,成為城市人難得的放鬆角落。好丘選擇在這個充滿藝文氛圍的場域展開「On The Road在路上」,不只是販售美味貝果,更是希望每位來訪的朋友,都能感受到美食與生活的連結。



好丘快閃店內,每日現場供應超過14款不同口味的經典與創新貝果,從基本款的「原味小麥貝果」,到年度銷售冠軍「草莓奶香貝果」,每款都展現職人精神與風土溫度。特別是「草莓奶香貝果」,選用來自苗栗大湖的無添加草莓乾,搭配香濃奶油起司餡,每一口都嚐得到草莓的微酸果香與濃厚奶香交織出的美好滋味,成為好丘貝果界最受少女歡迎的經典選擇。除此之外,還有擁有三種濃郁起司層次的「起司三重奏貝果」、散發天然桂花香氣的「桂花紫薯貝果」、結合台式鹹香與美式濃郁的「蔥蒜香腸乳酪貝果」,每一顆都讓人愛不釋手,從早餐到午後點心,甚至成為旅行伴手禮,都是獨具風味的選擇。除了招牌貝果,好丘這次更帶來話題新品「山茶花可頌」,將法式千層可頌的工藝結合法式甜點美學,層層酥脆的外皮包裹細緻柔軟的內餡,外型更以山茶花為靈感,成為目光焦點。這款話題可頌自推出以來,迅速成為社群熱搜甜點之一,在松菸快閃櫃同樣是必嚐亮點。好丘希望透過這場「On The Road在路上」,不只帶來貝果的美味,更讓每一次購買都像是一場與台灣風味的偶遇,讓都市人在日常採買中感受到慢活的美好。自2016年開始,好丘積極以快閃櫃與進駐方式,將貝果文化一步步帶進台灣人的生活裡,讓這份來自台灣的手作感動,不再只是特定場域的限定美味,而是每個人隨時可得的日常幸福。這次進駐誠品生活松菸的「On The Road在路上」,更象徵著好丘進一步將品牌精神帶入社區生活的決心,讓台灣貝果不只是話題,更是每個人都能輕鬆擁有的生活日常。未來,好丘將持續以「On The Road在路上」為概念,走訪更多社區與城市角落,把台灣味帶進每個人的生活場景,讓美好風味真正成為你我日常的一部分。

好丘《On The Road在路上》誠品生活松菸快閃活動

活動地點:誠品生活松菸 B1F(台北市信義區菸廠路88號)

快閃時間:2025年3月1日至2025年3月31日

全新櫃位開幕:2025年4月3日

活動亮點:

好丘每日現場供應超過14款人氣貝果,包括年度銷售冠軍「草莓奶香貝果」、經典「原味小麥貝果」、濃郁鹹香的「起司三重奏貝果」、特色口味「桂花紫薯貝果」、「蔥蒜香腸乳酪貝果」等,每款都展現獨特風味與細緻手工技藝。此外,這次快閃活動特別推出「山茶花可頌」,外酥內軟的千層可頌搭配精緻造型,是本次活動不可錯過的限定甜點。

官方網站:www.goodchos.com.tw