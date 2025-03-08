日本最大網購市集Mercari，這次特別在台灣打造全新「城市挖寶巡迴號」快閃車車，在3/8起穿梭大台北地區，並在三大週末快閃西門、三創、信義ATT。車上還原Mercari經典廣告場景，並設置沙坑挖寶、花札配對等挑戰遊戲，讓粉絲把周邊帶回家。在線上購物的部分則新推出「Mercari Global Shipping」服務，部分商品運費最高可省70%，讓台灣粉絲輕鬆購入日系好物，在家也能買起來。



推薦閱讀：38優惠飲料買一送一！38婦女節 38女王節飲料優惠15間，10間飲料外送買一送一。



▲日本最大網購市集Mercari，在台灣打造快閃車「城市挖寶巡迴號」挑戰遊戲抽周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲日本最大網購市集Mercari，快閃車「城市挖寶巡迴號」首站在西門町 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Mercari城市挖寶巡迴號

Mercari實體快閃車「城市挖寶巡迴號」在3/8起開跑，三大週末快閃活動將依序駛入西門紅樓、三創生活園區、信義ATT 4 FUN，為粉絲們打造沉實體、浸式挖寶體驗。車內的「Mercari我們的房間」還原廣告場景，堆滿公仔、明星卡、遊戲漫畫等回憶小物，通通可在Mercari買到。此外，現場還設置「沙坑挖寶大作戰」與「花札挖寶」挑戰遊戲，成功挑戰者可獲得「福引き」抽獎機會，把限定帆布袋、御守、零錢包等精美周邊帶回家。▲網購市集Mercari快閃車「城市挖寶巡迴號」推出遊戲挑戰 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲網購市集Mercari快閃車「城市挖寶巡迴號」遊戲挑戰完成可抽周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了線下活動，Mercari也同步推出「挖寶應援祭」線上優惠，全站商品8折起，新註冊用戶更可領取5折折扣券，最高可省3000日圓（約650台幣）。此外，也推出全新「Mercari Global Shipping」服務，部分商品運費最高可省70%，包含服飾、漫畫、相機等熱門品類皆享優惠，還可選擇宅配或7-ELEVEN取貨，讓粉絲們不用飛日本就能買起來。▲網購市集Mercari除了實體快閃車「城市挖寶巡迴號」，還有線上優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲網購市集Mercari，線上優惠全站商品8折起、部分商品運費最高可省70% / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動日程：2025/3/5-3/25

平日：Mercari城市挖寶巡迴號穿梭大台北地區。

假日：

3/7-3/9：西門紅樓北廣場入口區（臺北市萬華區成都路10號）

3/14-3/16：三創生活園區市民廣場（台北市中正區市民大道三段2號）

3/21-3/23：信義ATT ZARA前廣場 （台北市信義區松壽路12號）