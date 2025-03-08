春天的腳步悄悄來臨，微風輕拂的午後最適合與親友相約品味美食。為了迎接這個充滿活力與美味的季節，台北花園大酒店自3/10起至4/30推出春季限定優惠，旗下三大餐廳同步祭出驚喜折扣與滿額贈活動，無論是熱愛異國風味、喜歡創意料理，還是講究頂級牛排的饕客，都能在這波限時活動中找到專屬於自己的春日饗宴。



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▲饗聚廚房則以草莓為主題，推出「春之饗宴美食節」，自3月17日至4月13日限定登場，將酸甜多汁的草莓結合各國料理 / 台北花園大酒店提供、WalkerLand窩客島整理



花園thai thai特別推出「泰滿足·全新主餐贈沙拉吧無限暢享」，讓饕客以優惠價1,288元+10%享受兩套主餐，並能無限品嚐沙拉吧的多樣美味。這次主餐包含四款創意泰式料理，從香料醃製的「香料醬燒豬里肌」，到外酥內嫩的「泰式香草烤半雞」，還有濃郁滑順的「嫩煎奶油醬鮭」與充滿香料氣息的「泰式精燉牛肋條」，每一道料理都充滿濃厚的泰式風情。此外，沙拉吧提供泰式輕食、經典飲品與冰淇淋，讓顧客無限享用，感受異國風味的層層驚喜。



▲花園thai thai特別推出「泰滿足·全新主餐贈沙拉吧無限暢享」，讓饕客以優惠價1,288元+10%享受兩套主餐 / 台北花園大酒店提供、WalkerLand窩客島整理

饗聚廚房則以草莓為主題，推出「春之饗宴美食節」，自3月17日至4月13日限定登場，將酸甜多汁的草莓結合各國料理，帶來一場視覺與味覺的雙重享受。推薦必嚐的創意料理包括「義式松露草莓培根燉飯」、「德國豬腳佐草莓莎莎」、「法式烤鴨佐草莓醬汁」，每一道料理都將草莓的果香與主食材巧妙融合，讓味蕾驚艷不已。甜點部分則有「草莓達可瓦茲」、「草莓大福」等多款精緻甜點，滿足甜食愛好者的需求。活動期間，饗聚廚房同步推出超值同行優惠，凡持旅展販售且仍在優惠效期內的餐券用餐，3張可享4人同行、6張可享8人同行，適合親友相聚，共享限定美味。PRIME ONE牛排館迎來品牌十週年慶，特別推出「感恩周年慶 消費滿額贈」活動，自3月10日至4月13日，單筆消費滿5,000元，即可獲得商業午餐券乙張；消費滿8,000元，可獲得波士頓龍蝦兌換券乙張；消費滿12,000元，更可獲得美國PRIME濕式熟成45天助眼牛排12oz套餐券乙張，還能加價升級為雙人套餐，讓老饕以更優惠的價格品味頂級饗宴。▲PRIME ONE牛排館迎來品牌十週年慶，特別推出「感恩周年慶 消費滿額贈」活動 / 台北花園大酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北花園大酒店花園thai thai 泰滿足·全新主餐贈沙拉吧無限暢享

活動時間：2025年3月10日 ～ 4月30日

優惠內容：任選兩套指定主餐，優惠價 1,288元+10%，可無限享用沙拉吧（包含泰式特色輕食、經典飲品、冰淇淋等）

四款主餐選擇：香料醬燒豬里肌、泰式香草烤半雞、嫩煎奶油醬鮭、泰式精燉牛肋條



台北花園大酒店 饗聚廚房春之饗宴美食節

活動時間：2025年3月17日 ～ 4月13日

推薦餐點：義式松露草莓培根燉飯、德國豬腳佐草莓莎莎、法式烤鴨佐草莓醬汁、草莓達可瓦茲、草莓大福等精緻甜點

超值同行優惠（限持旅展販售且仍在優惠效期內的餐券適用）：3張餐券可4人同行、6張餐券可8人同行



台北花園大酒店PRIME ONE牛排館 十週年感恩回饋 消費滿額贈

活動時間：2025年3月10日 ～ 4月13日

優惠內容：單筆消費滿額贈豪華餐券：

滿5,000元：贈 商業午餐券 1 張

滿8,000元：贈 波士頓龍蝦兌換券 1 張（可加價升級套餐）

滿12,000元：贈 美國PRIME濕式熟成45天助眼牛排12oz套餐券 1 張（可加價升級雙人套餐）

適合對象：喜愛頂級牛排、想要高CP值奢華饗宴的饕客