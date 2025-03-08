38女王節買一送一！為了慶祝38女王節，就要揪團大吃一頓才爽。這次窩客島整理全台7大速食優惠攻略，無論是必勝客披薩5折、肯德基蛋塔1元多1顆，還有拿坡里炸雞、三商炸雞優惠，以及麥當勞優惠券買一送一，通通都能省錢吃一波。



▲7大速食優惠攻略，38女王節肯德基1元蛋撻 必勝客半價 麥當勞買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



▲7大速食優惠攻略，38女王節速食優惠買一送一必吃推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

拿坡里38女王節優惠

拿坡里披薩・炸雞在3/6-3/19期間，在全台門市同步推出生日慶優惠，所有粉絲都能享外帶或內用大披薩210元、以及五塊炸雞特價210元優惠，換算下來相當於53折起。拿坡里披薩嚴選天然發酵麵糰，搭配滿滿餡料，本次優惠活動可以任選口味。此外，粉絲們吃不膩的五塊炸雞則選用國產雞肉，醃製入味後裹上黃金炸粉，外皮酥脆、肉質鮮嫩，無論是內用、外帶都可享優惠。



全文介紹：拿坡里壽星優惠53折！拿坡里披薩・炸雞生日優惠53折，1997年出生喝1元大可樂。



▲拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠，披薩下殺53折起 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞38女王節優惠

炸雞控的「青花椒炸雞」新歡！三商炸雞這波推出新品「青花椒炸雞」，用香麻風味滿足辣辣控、炸雞控。三商炸雞針對這次新品推出半半口味的「青花椒綜合桶」，並且在推1+1兩桶炸雞桶399元限定優惠。



全文介紹：青花椒炸雞新歡！三商炸雞青花椒炸雞桶61折，228優惠399元吃炸雞兩桶。



▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



頂呱呱 38女王節優惠

針對38女王節，頂呱呱特別推出限時優惠，在3/8-3/10期間祭出限定「8塊雞腿寵愛桶」特價338元（原價$480），直接幫速食控現省$142元，讓速食控約姐妹、約閨蜜、約媽咪在家一起開炸雞派對。



活動期間：2025/03/08 - 2025/03/10

活動內容：

8塊雞腿寵愛桶 特價$338（原價$480，現省$142），限指定門市販售（部分門市不參與）

不參與門市：南屯/漢口/德先/學士/台中麗寶/文心秀泰/新烏日/彰化站前/彰化孔門/左營環球/花蓮門市



▲頂呱呱 38女王節限定「8塊雞腿寵愛桶」 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理



摩斯漢堡 38女王節優惠

摩斯漢堡這次針對34週年生日慶，推出會員限定超值優惠。自即日起至4/30，在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出專屬優惠組合，包含大杯冰紅茶買3送2，早餐、午晚餐、點心組合買3送1。此外還有人氣早餐組360元、雙人早餐630元，午晚餐與點心組最低300元起，通通限量開搶。



活動期間：即日起至2025年4月30日

活動內容：

大杯冰紅茶買3送2（優惠價120元，限量10,000組）

經典早餐組買3送1（優惠價360元，限量2,000組）

雙人早餐組買3送1（優惠價630元，限量2,000組）

午晚餐組買3送1（優惠價615元，各限量1,000組）

點心組買3送1（最低300元起，限量500-1,000組）



▲摩斯漢堡 38女王節優惠，摩斯APP優惠組合 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客 38女王節優惠

這次回歸的「超濃五重起司比薩」，單點原價849元，現在外帶特價只要429元；全新的「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」原價595元，限時特價299元；而「火辣蜂蜜五重起司比薩」同樣只要429元，限時六週供應。這三款比薩不只滿足起司控的期待，更帶來前所未見的甜辣新吃法。



全文介紹：必勝客超濃五重起司比薩！讓起司控尖叫的超濃起司比薩限時優惠。



▲必勝客超濃五重起司比薩！讓起司控尖叫的超濃起司比薩限時優惠 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



bb.q CHICKEN 38女王節優惠

三月就是要吃炸雞慶祝！bb.q CHICKEN為歡慶婦女節，特別推出超值優惠，讓炸雞控吃得開心又划算。從3月3日到3月31日，內用或外帶消費滿399元，就能用125元加購一份原價249元的調味雞翅，等於半價入手！四種口味任選，包括香甜濃郁的蜂蜜蒜味、經典鹹甜的韓式甘醬、濃醇邪惡的起司，以及帶點辣勁的燒肉風味，每一口都讓人停不下來。不論是跟閨蜜約會、家人聚餐，還是自己獨享這份美味，都是最棒的選擇。



全文介紹：炸雞控吃半價優惠！bb.q CHICKEN「半價雞翅 免費炸物」整個3月都有。



▲bb.q CHICKEN炸雞翅半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基38女王節優惠

肯德基這次新品「莎莎咔啦肉霸堡」讓速食控通通朝聖開吃。3/4-4/7全台限時販售，單點售價159元。如果想吃更過癮，還可以搭配「XL 全明星配餐」，加價115元再多吃到咔啦脆雞、蛋撻、薯條、可樂，就是怕你吃不飽。此外，在3/17前還享「原味蛋撻買一盒送一顆」，以及使用預定快取買XL餐，可享「加1元多1科原味蛋撻」。



活動期間：2025/03/17前

活動內容：

買一盒原味蛋撻（6入），送一顆原味蛋撻。

用預定快取買XL餐，可享「加1元多1科原味蛋撻」。



▲肯德基38女王節優惠，蛋撻買一盒送一顆、加1元多1顆 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



麥當勞 38節優惠

速食控開吃！肉肉加倍的麥當勞「無敵大麥克」這次強勢回歸，還有雞肉版本「香鷄大麥克」同步開賣，滿足肉肉控粉絲。這次「無敵大麥克、香鷄大麥克」在2月26日至3月25日限期供應，同時還有2025蛇年開春優惠券，超狂買一送一、再加上無敵大麥克套餐優惠，就是讓人吃到爽。



全文介紹：麥當勞優惠券回歸！麥當勞無敵大麥克快閃開賣，蛇年優惠券買一送一40個優惠。



▲麥當勞2025蛇年開春優惠券，買一送一領軍超過40個優惠 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理