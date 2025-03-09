睽違三年，全台規模最大的跑吧活動「信義幹線」強勢回歸！這場集結百間酒吧的微醺冒險，自2022年吸引超過5,000人參與後，如今迎來第三屆「信義幹線3.0」，將於3月8日正式登場。今年的活動不僅擴大規模，還融入RPG遊戲元素，打造「勇者 × 微醺迷宮」的沉浸式體驗，讓參與者在台北信義區、全台各地與外島的指定酒吧展開一場別具挑戰性的冒險。



▲第三屆「信義幹線3.0」，將於3月8日正式登場。今年的活動不僅擴大規模，還融入RPG遊戲元素，打造「勇者 × 微醺迷宮」的沉浸式體驗 / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理



▲從3月8日至4月12日，超過一個月的時間裡，玩家將挑戰16間信義路主幹線酒吧及全台近百間轉乘酒吧 / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理

今年活動更與全球銷量第一的愛爾蘭威士忌「Jameson 尊美醇」及全新茶酒品牌「茗 - 茶酒」攜手合作，透過結合遊戲化集點機制與特色調酒，讓每位跑吧勇者不僅能品味各式特調，還能在旅程中累積戰績，贏得豐富獎勵。從3月8日至4月12日，超過一個月的時間裡，玩家將挑戰16間信義路主幹線酒吧及全台近百間轉乘酒吧，隨著點數累積，還有機會獲得Apple Watch Series 10、iPhone 16 Pro 512G及2萬元跑吧儲值金等豪華大獎。▲一票暢飲96站！信義幹線3.0 全台最大酒精跑吧活動啟動，勇者展開微醺冒險之旅 / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理活動限量套票即日起開賣，購買「勇者套票」或「團戰套票」不僅可享最高1,198元折扣，更能獲得專屬勇者護照，開啟一場前所未有的跑吧冒險。只要出示勇者護照，即可在全台96家活動酒吧享受「Jameson 尊美醇」shot的免費招待，每家店限兌換一次，跑越多，喝得越多。3月8日前，凡於「PaperPlane 頂尖酒吧指南」App或官方網站輸入指定折扣碼「SHINJI」，還可額外獲得3月22日主場派對「公車總站 Half Time Show」的酒水兌換券，讓勇者們在終點站迎來最高潮的微醺時刻。▲ / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理這場活動不僅是一場品酒之旅，更是一場集點挑戰與微醺冒險的結合。玩家透過勇者護照蒐集點數，前300名達成40點的勇者將可直接獲得「勇者無懼喝shot杯禮盒」，而其他成功達成40點的玩家則可參加抽獎，贏取最新款iPhone 16 Pro 512G。▲這場活動不僅是一場品酒之旅，更是一場集點挑戰與微醺冒險的結合 / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理「信義幹線3.0」的獨特之處，在於將RPG遊戲的概念帶入現實，讓玩家能透過實際跑吧的方式來體驗升級感。信義區的16間知名酒吧，如Draft Land、Bar PUN、The Public House、榕 RON Xinyi等，成為這場冒險的主要關卡，此外，轉乘酒吧則遍布台北、新竹、台中、台南、高雄，甚至離島，玩家可以自由選擇自己的挑戰路線。每消費一次即可獲得經驗值，透過點數累積，逐步解鎖更豐富的微醺體驗。▲「信義幹線3.0」的獨特之處，在於將RPG遊戲的概念帶入現實，讓玩家能透過實際跑吧的方式來體驗升級感 / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理這次活動的一大亮點，就是與全新茶酒品牌「茗 - 茶酒」聯名合作，推出限定版茶酒調酒。這些特調由信義區16間酒吧的頂尖調酒師精心研發，選用來自新北坪林、新竹峨眉、屏東滿州等地的特色茶葉，融合包種茶、鐵觀音、紅玉紅茶等風味，為勇者們帶來耳目一新的品酒體驗。「信義幹線3.0」不只是一次跑吧活動，更是一場全新的都市冒險。無論是單人挑戰，或是與好友組隊作戰，每位勇者都能在這場活動中找到屬於自己的樂趣。當夜幕降臨，信義區的燈光閃爍，這場微醺之旅才剛剛開始。從3月8日開始，勇者們將用腳步與杯中的酒，寫下專屬於自己的冒險篇章。▲「信義幹線3.0」不只是一次跑吧活動，更是一場全新的都市冒險 / 信義幹線3.0提供、WalkerLand窩客島整理

信義幹線3.0 活動列表整理

活動期間：2025年3月8日 - 2025年4月12日

主題： 「勇者 × 微醺迷宮」跑吧冒險

參與酒吧： 信義區16間主線酒吧 + 全台80間轉乘酒吧

活動特色：

RPG 遊戲概念結合跑吧體驗

勇者護照集點機制，累積經驗值換好禮

精選調酒體驗，合作品牌「Jameson 尊美醇」與「茗 - 茶酒」



主要活動與重要日期

活動開跑：2025年3月8日

主場派對：2025年3月22日「公車總站 Half Time Show」@ Draft Land 信義

活動結束：2025年4月12日



限量套票方案

勇者套票（單人）

原價1,299元，限量優惠999元

內含勇者護照與3張轉乘酒券

每間活動酒吧可兌換1杯「Jameson 尊美醇」shot

可加入3月22日「公車總站 Half Time Show」派對



團戰套票（多人）

原價2,997元，限量優惠1,799元

內含勇者護照與9張轉乘酒券，另附限量主題勳章

主線酒吧點購「信義幹線特調」每杯可獲得1點經驗值

可參加3月22日「公車總站 Half Time Show」派對



推薦閱讀：別再說喝不醉！西門町酒吧「冰茶專賣店」菜單全是長島冰茶，強烈建議先訂位。



官方網站：https://paperplane.guide/fm6nt