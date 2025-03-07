台北長島冰茶專賣店！西門町酒吧「冰茶專賣店」不怕你喝、只怕不夠醉；店裡菜單以創意長島冰茶為招牌，將經典調酒重新詮釋；加上復古裝潢與老派台式料理的搭配，更讓這間酒吧別具懷舊氛圍。那當然，除了容易醉的混酒之外，也有提供低濃度和無酒精飲品，現在就趕緊來看看這都市人微醺放鬆的新據點。
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」菜單都是長島冰茶！不怕你喝、只怕不夠醉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」復古裝潢與老派台式料理的搭配，更讓整體別具懷舊氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
西門町酒吧「冰茶專賣店」地點低調，位於萬華區武昌街二段，靠近捷運西門站；來到樓下沿著樓梯上三樓，推開門後便是充滿濃厚懷舊氛圍的酒館。店內裝潢以綠色馬賽克磚吧台、老式收音機、卡帶與復古電話機點綴，宛如走進時光隧道。店內座位數不多，開門營業不久即座無虛席，據悉也吸引不少國際旅客前來朝聖。
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▲西門町酒吧「冰茶專賣店」地點低調，靠近捷運西門站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲以綠色馬賽克磚吧台、老式收音機點綴，來到西門町酒吧「冰茶專賣店」宛如時光隧道 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
店內的酒類菜單，重點系列以「冰茶」為名，取自長島冰茶混搭基酒的概念做設計，巧妙融合世界各地酒類與特色風味。首推「土耳其冰茶」，以伯爵紅茶琴酒、MG琴酒作為基底，混入番紅花利口酒，加入大吉嶺紅茶、新鮮檸檬汁，最後擠上滿滿的開心果泡泡，喝起來酸酸甜甜，微醺有感，上層的奶霜也像是甜點一樣滑順。
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」酒類菜單取自「長島冰茶」混搭基酒的概念做設計 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」推薦調酒：土耳其冰茶 $420 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
如果第一杯不想太濃，也可以選擇「阿里山姑娘」，選用艾普羅香甜酒搭配卡騰荔枝香甜酒，混入蜜香烏龍茶葉，並加入蘇打水，喝起來帶點氣泡感的清爽，酸甜開胃，加上頂部的泡泡超好拍。除了酒品，這邊的菜色也相當有份量，肚子餓就來碗「控肉飯」，超大塊入口即化的控肉，配上豆皮與炸蛋，吃起真的有夠飽。
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」推薦調酒：阿里山姑娘 $380 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」推薦菜單：控肉飯 $320 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
此外，還有下酒菜「皮帶紅油醉雞」與「椒鹽杏鮑菇」；前者香辣開胃，雞肉也很軟嫩，後者則是鹹香夠味，一口酒一口杏鮑菇，解膩又過癮。西門町酒吧「冰茶專賣店」的獨特風格成功吸引一票死忠粉絲，建議大家來這邊要事先訂位，以免撲空，現在就揪團一起用杯長島冰茶環遊世界吧。
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」推薦菜單：皮帶紅油醉雞 $320 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲西門町酒吧「冰茶專賣店」推薦菜單：椒鹽杏鮑菇 $250 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
西門町酒吧 台北長島冰茶專賣店 冰茶專賣店
地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓
營業時間：平日 19:00–02:00；假日 19:00–03:00
低消費用：平日 $333元/人，假日 $666元/人
西門町酒吧 台北長島冰茶專賣店 冰茶專賣店 推薦菜單
推薦菜單：椒鹽杏鮑菇 $250、皮帶紅油醉雞 $320、控肉飯 $320、阿里山姑娘 $380、土耳其冰茶 $420