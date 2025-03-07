台北長島冰茶專賣店！西門町酒吧「冰茶專賣店」不怕你喝、只怕不夠醉；店裡菜單以創意長島冰茶為招牌，將經典調酒重新詮釋；加上復古裝潢與老派台式料理的搭配，更讓這間酒吧別具懷舊氛圍。那當然，除了容易醉的混酒之外，也有提供低濃度和無酒精飲品，現在就趕緊來看看這都市人微醺放鬆的新據點。



▲西門町酒吧「冰茶專賣店」菜單都是長島冰茶！不怕你喝、只怕不夠醉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲西門町酒吧「冰茶專賣店」復古裝潢與老派台式料理的搭配，更讓整體別具懷舊氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

西門町酒吧 台北長島冰茶專賣店 冰茶專賣店 地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓

營業時間：平日 19:00–02:00；假日 19:00–03:00

低消費用：平日 $333元/人，假日 $666元/人 西門町酒吧 台北長島冰茶專賣店 冰茶專賣店 推薦菜單 推薦菜單：椒鹽杏鮑菇 $250、皮帶紅油醉雞 $320、控肉飯 $320、阿里山姑娘 $380、土耳其冰茶 $420