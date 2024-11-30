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全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」蟲蟲調酒必點，一週只營業2天。

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2024-11-30 21:07:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」位在民生社區商圈，這邊不僅結合了生態教育，更將昆蟲美食和特調調酒帶入夜生活。一週僅營業兩天，「蟲蟲巴斯」絕對是都市人尋求療癒與新奇體驗的秘密基地。重點是這邊還有超酷的「蟲蟲調酒」，絕對值得大家過來嚐鮮。
▲▼全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」位在民生社區商圈 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」位在民生社區商圈 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」位在民生社區商圈 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



「蟲蟲巴斯」位於台北市民生社區，距離捷運站有些距離。這邊和一般酒吧不同，平常時段為親子課程的生態教室，每到週五、週六晚上，才會搖身一變成為超酷的昆蟲酒吧。現在有不少生態展示櫃，從各式各樣的昆蟲，一直到變溫動物都有，讓人彷彿置身於昆蟲的奇妙世界之中。

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▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」平時為親子課程的生態教室，晚上才會搖身一變成為超酷的昆蟲酒吧 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」平時為親子課程的生態教室，晚上才會搖身一變成為超酷的昆蟲酒吧 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」平時為親子課程的生態教室，晚上才會搖身一變成為超酷的昆蟲酒吧 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

在「蟲蟲巴斯」絕對要挑戰超酷的昆蟲調酒！推薦大家選擇「有蜂的蜂蜜百香綠」特調，以茶香、酒香和酸甜百香果搭配日本進口蜜蜂，是真的可以吃到昆蟲。還有讓人驚喜的「糞金龜冰淇淋」，其中添加了乾燥處理過的糞金龜，趣味十足。來這邊點套餐還可指定與一種爬蟲動物互動，讓用餐時光更加難忘。
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」推薦菜單「有蜂的蜂蜜百香綠」是真的可以吃到昆蟲 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」推薦菜單「有蜂的蜂蜜百香綠」是真的可以吃到昆蟲 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」推薦菜單「有蜂的蜂蜜百香綠」是真的可以吃到昆蟲 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​


「蟲蟲巴斯」不僅是一間酒吧，更是一個融合生態教育、創意料理與夜生活的多元空間。無論你是昆蟲愛好者、冒險精神旺盛的嘗鮮者，還是單純想尋求新穎體驗的人，可都別錯過來這邊一探究竟。下次週末，不妨邀三五好友，一起探索這個獨一無二的昆蟲奇幻世界吧。
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」點套餐還可指定與一種爬蟲動物互動 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」點套餐還可指定與一種爬蟲動物互動 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北酒吧「蟲蟲巴斯」點套餐還可指定與一種爬蟲動物互動 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

 

台北民生社區酒吧 蟲蟲巴斯

地址：台北市松山區富錦街350號1樓
營業時間：週五、週六 20:00–23:00 

 

 

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蟲蟲巴斯

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place台北市松山區富錦街350號
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