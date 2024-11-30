全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」位在民生社區商圈，這邊不僅結合了生態教育，更將昆蟲美食和特調調酒帶入夜生活。一週僅營業兩天，「蟲蟲巴斯」絕對是都市人尋求療癒與新奇體驗的秘密基地。重點是這邊還有超酷的「蟲蟲調酒」，絕對值得大家過來嚐鮮。



▲▼全台首間昆蟲酒吧！台北酒吧「蟲蟲巴斯」位在民生社區商圈 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北民生社區酒吧 蟲蟲巴斯

地址：台北市松山區富錦街350號1樓

營業時間：週五、週六 20:00–23:00