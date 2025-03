New Balance 近年來積極推動「Run Your Way」的品牌精神,鼓勵每位跑者找到最適合自己的步調。今年春天,New Balance 攜手信義區超人氣咖啡品牌 Cafe from Mars,推出限定「Coffee Run」活動,打造都市運動新風潮。只要穿上最新 FuelCell Rebel v4,來場活力滿滿的城市輕跑,最後再品嚐特別調製的春日限定特調,讓每一步都充滿能量與風格,跑出專屬於你的運動時尚。



New Balance提供、WalkerLand窩客島整理



這場活動不僅讓跑者能夠體驗 Rebel v4 的優異機能與舒適度,還能透過精心設計的咖啡與調酒,讓運動與生活完美結合。活動期間為 3 月 12 日至 4 月 6 日,限定飲品販售地點則為 Cafe from Mars(台北市信義區松壽路 22 號 1 樓),吸引許多跑步愛好者與潮流玩家共襄盛舉。



同時,這次 Coffee Run 活動以 New Balance FuelCell Rebel v4 為核心,鼓勵跑者用輕盈步伐探索城市街頭。這款跑鞋搭載 FuelCell PEBA 混合中底,帶來極佳的能量回饋,同時提升穩定性與抓地力,讓跑步變得更加輕鬆愜意。



New Balance提供、WalkerLand窩客島整理

無論是晨跑喚醒身體,或是夜跑舒緩壓力,Rebel v4 都能成為最佳夥伴,助你跑出個人風格。New Balance 這次特別邀請 NBRC(New Balance Run Club)專業教練與風格跑者,於信義區舉辦 3 公里城市輕跑活動,從都會街頭出發,穿越台北潮流地標,感受 Rebel v4 帶來的流暢步伐與舒適腳感。跑步結束後,還能在 Cafe from Mars 享受專為跑者量身打造的兩款限定特調,透過不同風味的飲品補充能量,讓運動後的放鬆時光更加愉悅。▲無論是晨跑喚醒身體,或是夜跑舒緩壓力,Rebel v4 都能成為最佳夥伴,助你跑出個人風格 / New Balance提供、WalkerLand窩客島整理最後,Cafe from Mars 這次特別推出兩款 New Balance 專屬特調,以 Rebel v4 薄荷綠新色為靈感,打造晨跑與夜跑族群的完美選擇。「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」以燕麥奶為基底,搭配堅果碎粒與鹹焦糖,帶來溫潤濃郁的口感。燕麥奶富含植物性蛋白與優質碳水化合物,能夠穩定釋放能量,搭配堅果與焦糖的獨特風味,讓晨跑後的補給更加有層次。每一口都像是迎著晨光起跑,帶來溫暖且充滿動力的感受。而夜跑後則適合來一杯「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」,結合滑順的蘭姆酒與清甜哈密瓜,加入檸檬汁增添酸勁,再以山茶花糖漿提升層次感,最後注入七喜氣泡,帶來沁涼爽快的風味。這款飲品如同夜跑的自由感,輕盈無拘束,完美平衡運動與放鬆的氛圍。▲燕麥奶富含植物性蛋白與優質碳水化合物,能夠穩定釋放能量,搭配堅果與焦糖的獨特風味,讓晨跑後的補給更加有層次。每一口都像是迎著晨光起跑,帶來溫暖且充滿動力的感 / New Balance提供、WalkerLand窩客島整理除了限定飲品,Cafe from Mars 這次更特別打造 Rebel v4 多巴胺色彩拍照打卡區,以跑鞋的四款活力新色為設計靈感,讓整體空間充滿春日氛圍。最吸睛的是 Cafe from Mars 經典鏡面牆,這次升級為結合 #RunYourWay 元素的潮流裝置,每位跑者都能在這裡捕捉專屬於自己的運動風格瞬間。無論是街跑愛好者、運動風格玩家,或是單純熱愛拍照打卡的潮流人士,這裡都是不可錯過的新熱點。▲夜跑後則適合來一杯「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」,結合滑順的蘭姆酒與清甜哈密瓜,加入檸檬汁增添酸勁,再以山茶花糖漿提升層次感,最後注入七喜氣泡,帶來沁涼爽快的風味 / New Balance提供、WalkerLand窩客島整理目前,New Balance Rebel v4 已正式在 New Balance 官網以及全台門市開賣,並推出期間限定購鞋優惠。即日起至 3 月 25 日,至 NB 1906 信義旗艦店、全台 NB 概念店及體驗店,購買指定運動鞋款 + 任兩件服飾,可直接現折 NT$800!無論是想要入手最新的跑鞋,還是尋找最潮的運動穿搭,現在正是最佳時機。這個春天,跟著 New Balance 一起踏上 Coffee Run 之旅,穿上 FuelCell Rebel v4,感受城市輕跑的樂趣,並在 Cafe from Mars 享受專屬於跑者的風味特調,跑出屬於自己的風格步調。▲這個春天,跟著 New Balance 一起踏上 Coffee Run 之旅,穿上 FuelCell Rebel v4,感受城市輕跑的樂趣 / New Balance提供、WalkerLand窩客島整理

New Balance × Cafe from Mars 春日 Coffee Run 限定活動

活動期間:2025 年 3 月 12 日至 4 月 6 日

活動地點:Cafe from Mars(台北市信義區松壽路 22 號 1 樓)

活動亮點:

1、New Balance Rebel v4 城市輕跑體驗,NBRC 專業教練帶領 3 公里輕跑,感受 Rebel v4 帶來的輕盈腳感。

2、期間限定跑者特調:Cafe from Mars 推出 Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵與 Rebel Spritz 哈密瓜爆擊,運動後補充能量或放鬆微醺皆適合。

3、多巴胺色彩潮流打卡點,店內設有 Rebel v4 靈感拍照牆,記錄每位跑者的活力風格

4、New Balance 限時購鞋優惠,即日起至 3 月 25 日,購買指定運動鞋款與任兩件服飾可現折 800 元

New Balance × Cafe from Mars 春日 Coffee Run 限定特調資訊

Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵,售價 150 元,以燕麥奶、堅果碎粒與鹹焦糖完美融合,提供晨跑後的最佳補給

Rebel Spritz 哈密瓜爆擊,售價 250 元,蘭姆酒搭配哈密瓜、檸檬與氣泡飲,帶來夜跑後的輕盈微醺感



New Balance Rebel v4 販售資訊

官網與全台門市同步開賣,更多詳情請見 New Balance 官網

購買通路包含 NB 1906 信義旗艦店、全台 NB 概念店與體驗店