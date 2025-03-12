吉伊卡哇壽司店要開了！全新主題「超好吃!!Chiikawa壽司」吉伊卡哇華山快閃店，即將在3/22於台北華山登場，不僅有超萌壽司造型的吉伊卡哇和小可愛們，還打造了獨特的壽司吧台與拍照場景，現場更販售超過百款日本原裝進口的壽司主題周邊，讓粉絲在家也能打造吉伊卡哇壽司店。更驚喜的是，搭乘台北捷運板南線還有機會巧遇吉伊卡哇壽司彩繪列車，讓粉絲們通勤時光也可可愛愛。



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▲超好吃!!Chiikawa壽司 吉伊卡哇華山快閃店，即將在3/22起登場 / 0％TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理



▲超好吃!!Chiikawa壽司 吉伊卡哇華山快閃店，全新壽司主題小物將在華山快閃店開賣 / 0％TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理

超好吃!!Chiikawa壽司 吉伊卡哇華山快閃店

這次的「超好吃!!Chiikawa壽司」吉伊卡快閃店特別還原各種壽司場景，讓粉絲彷彿置身於吉伊卡快的壽司世界。進入展區就能看到迴轉壽司吧台、三層壽司圓台，甚至鎧甲先生們都變身為壽司師傅，等待粉絲來打卡互動。除了超萌場景，快閃店內還販售多款壽司主題周邊，除了人氣玩偶外，還有壽司盤、醬油碟、筷架等實用小物，甚至連迷你關東旗通通都有，讓粉絲也可以在家打造專屬的「吉伊卡哇壽司店」。▲吉伊卡哇壽司主題華山快閃店，3/22起推出多款限定周邊小物及打卡點 / 0％TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理▲吉伊卡哇華山快閃店，周邊小物讓粉絲在家打造吉伊卡哇壽司店 / 0％TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理本次快閃店活動自3/22-6/15在台北華山文創園區舉辦，活動首三日、以及人潮眾多時將採用「LINE線上整理券」進行入場管制，粉絲們可以透過0％TAIPEI 官方社群先掌握入場規定。此外，本次活動驚喜不只在華山，即日起至4月11日，搭乘台北捷運板南線，還有機會遇到吉伊卡快壽司彩繪列車，讓粉絲通勤時也能感受滿滿的萌感與療癒氛圍。▲吉伊卡哇粉絲有機會在台北捷運板南線，遇到吉伊卡快壽司彩繪列車 / 0％TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/3/22(六) - 6/15(日) 11:00-20:00

活動地點：華山1914文化創意產業園區 中2館 (台北市中正區八德路一段1號)

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