台灣人愛喝感士忌是世界有名的！為了滿足威士忌愛好者的品飲需求，台北中山九昱希爾頓逸林酒店旗下的 La Salle 森酒吧，自3/15-4/30止，推出限定「威士忌套組」，精選 20 款來自世界各地的優質威士忌，讓賓客可自由挑選 3 款不重複酒款，組合方式多達 6,840 種，每組售價 1,200 元 + 10% 服務費，提供威士忌迷一場專屬的品酩體驗。



▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店期間限定6,840種獨家品酩體驗 / 台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供、WalkerLand窩客島整理



根據經濟部統計數據顯示，2022 年台灣酒類進口總值達 377 億元，其中威士忌以 165 億元的規模穩居首位，超越葡萄酒與啤酒的總和，顯示台灣消費者對此類酒款的高度青睞。此外，蘇格蘭威士忌協會（SWA）最新統計顯示，2024 年出口至台灣的蘇格蘭威士忌總值達 2.98 億英鎊（約 126.3 億元台幣），讓台灣在全球市場排名第四。這些數據充分展現台灣雖然人口僅 2,300 萬，卻在國際威士忌市場中扮演著不可忽視的角色。



對此，台北中山九昱希爾頓逸林酒店餐飲部經理 May 林賜美表示，威士忌雖然是六大基酒之一，進入台灣市場的時間並不算長，卻迅速躍升為消費者最喜愛的酒類之一。她認為，不僅是進口數量持續成長，台灣本土品牌也在國際間嶄露頭角，屢獲殊榮，進一步提升了台灣在全球威士忌市場的影響力。因此，這次特別規劃「威士忌套組」，希望提供品飲者更多探索不同風味的機會。



▲這次活動所精選的 20 款威士忌，涵蓋「單一麥芽威士忌」、「調和威士忌」與「波本威士忌」三大類別 / 台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北中山九昱希爾頓逸林酒店 La Salle 森酒吧「威士忌套組」活動列表

這次活動所精選的 20 款威士忌，涵蓋「單一麥芽威士忌」、「調和威士忌」與「波本威士忌」三大類別，包含台灣知名的「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌（Kavalan Classic）」、擁有濃厚泥煤風味的「雅柏 10 年（Ardbeg 10 Years）」、經典調和款「約翰走路黑牌（Johnnie Walker Black Label）」、以及風味均衡的「格蘭利威 12 年（Glenlivet 12 Years）」等。透過自由搭配三款不同酒款，賓客將能體驗不同層次的香氣與口感，創造專屬於自己的獨特品酩體驗。▲為了讓品飲體驗更加完整，酒店主廚 Mike 王銘嘉與其廚藝團隊特別設計兩款限定下酒菜 / 台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，為了讓品飲體驗更加完整，酒店主廚 Mike 王銘嘉與其廚藝團隊特別設計兩款限定下酒菜：「五味小點盤」與「米醋椒炸雞」。「五味小點盤」（280 元 + 10%）包含焦糖西柚、蒜味麵包條、辮子乳酪、雜糧麵包與鯷魚洋菇，以多層次風味搭配威士忌，提升味覺享受。而「米醋椒炸雞」（380 元 + 10%）則結合酒店自製剁椒、獨門辣醬與剝皮辣椒三種風味，帶來辛香爽辣的口感，與威士忌濃郁的風味相得益彰。主廚表示，特別挑選這些菜色，除了考量風味的相容性，也希望透過適當的口感轉換，讓賓客在每一次啜飲時，都能感受到威士忌層次分明的風味變化。▲「五味小點盤」（280 元 + 10%）包含焦糖西柚、蒜味麵包條、辮子乳酪、雜糧麵包與鯷魚洋菇，以多層次風味搭配威士忌，提升味覺享受 / 台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供、WalkerLand窩客島整理此次「威士忌套組」活動僅限內用，無法拆單購買，也不得累計希爾頓榮譽客會點數或與其他優惠併用。對於熱愛威士忌的品酩者而言，這是一個難得的機會，不僅能以更具彈性的方式嘗試多款經典酒款，更能透過搭配美味佳餚，發掘威士忌的多重魅力。有興趣的朋友不妨把握時間，親自到 La Salle 森酒吧體驗這場專屬於威士忌愛好者的味蕾盛宴。▲威士忌套組，從 20 款精選威士忌中任選 3 款（不可重複）共 6,840 種搭配選擇，每組 1,200 元 + 10% 服務費 / 台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025 年 3 月 15 日至 2025 年 4 月 30 日

活動內容：威士忌套組，從 20 款精選威士忌中任選 3 款（不可重複）共 6,840 種搭配選擇，每組 1,200 元 + 10% 服務費。

僅限內用，不可拆單，不可累計希爾頓榮譽客會點數，亦不得與其他優惠併用



精選威士忌酒款類型

單一麥芽威士忌（如 噶瑪蘭經典、格蘭利威 12 年）

調和威士忌（如 約翰走路黑牌）

波本威士忌（如 雅柏 10 年）



限定下酒小食（可單點，價格需另加 10% 服務費）

五味小點盤（280 元）包含焦糖西柚、蒜味麵包條、辮子乳酪、雜糧麵包、鯷魚洋菇

米醋椒炸雞（380 元）結合自製剁椒、獨門辣醬、剝皮辣椒三重風味



活動地點：La Salle 森酒吧（台北中山九昱希爾頓逸林酒店）

地址：台北市中山區中山北路一段 123 號一樓

電話：02-6619-9999#1621