「台灣龍珠」基隆嶼開放登島了！即日起至10月31日，每日限量1200名遊客，想探索這座神秘火山島，手刀報名準沒錯。這座火山島擁有壯麗斷崖與最美零死角海景，側面望去猶如巨鯨悠遊海面。民眾沿步道可賞火山地質、珍稀植物，登頂後則可俯瞰北海岸美景並與燈塔合影。本篇整理出登島報名資訊、行程票價，只要想深度探索基隆神祕小島，現在就可以上網報名，趕緊收藏此篇攻略，一起解鎖基隆嶼的神秘魅力。



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▲基隆嶼即日起至10月31日開放登島，每日限量1200名遊客/基隆嶼聯合船務中心提供、WalkerLand窩客島整理



擁有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，是一座由海底火山噴發形成的火成岩小島，面積約24公頃（約7萬2600坪），長960公尺、寬400公尺，最高點達182公尺。長年受海浪與強風侵蝕，造就獨特的斷崖峭壁景觀，從側面看猶如一隻躍出海面的巨鯨。



基隆市政府統計，去年有8萬人次造訪基隆嶼，經過5個月休養，市府宣布，基隆嶼4月1日起至10月31日開放登島，行程包含登島、繞島及登頂等選擇。沿基隆嶼濱海步道，可欣賞當地火山地質、海蝕景觀，島上珍稀植物海桐、鐵炮百合及金花石蒜等，不同季節盛開也讓基隆嶼擁有豐富景色變化。另沿基隆嶼登山步道可欣賞壯麗「海檻奇觀」及台灣北海岸線美景，當遊客登上山頂後，還能與燈塔合影留念，體驗海天一色美景。



▲夕陽下山的基隆嶼，格外迷人/基隆嶼聯合船務中心提供、WalkerLand窩客島整理

基隆嶼登島採全網路預約制，旅客可至「基隆嶼聯合船務中心」網站申請。進入頁面後，選擇出航日期即可查看當日船班資訊，再向船家完成預約。由於登島人數受總量管制，每日限額1200人，開放時間為08:00至14:30，建議提早規劃，以免向隅。而基隆嶼近期推出三款特色遊程，帶領旅客深入探索這座神秘小島。無論是單純登島體驗，還是搭配潮境藍色公路，皆能滿足不同需求。方案內容與票價為，「基隆嶼三合一（登島+登塔+繞島）」行程時間約3.5至4小時，適合想要深度探索基隆嶼的旅客。包含登島、登上燈塔俯瞰全景、環繞基隆嶼欣賞島嶼不同角度的風貌。▲基隆嶼開放登島，推出三款特色遊程，民眾將搭船前往/基隆嶼聯合船務中心提供、WalkerLand窩客島整理還有第二個登島選項為「基隆嶼二合一+潮境藍色公路（登島+繞島+象鼻岩+茄長岩）」此行程結合基隆嶼與潮境藍色公路，讓旅客同時欣賞基隆嶼與周邊奇岩美景，行程約3小時。最後一個套裝行程為「基隆嶼三合一+潮境藍色公路（登島+繞島+登塔+象鼻岩+茄長岩）」，是最完整的行程選擇，行程約4至4.5小時，歡迎民眾登島欣賞海天一色美景。▲圖為基隆嶼登島方案內容與票價/基隆嶼聯合船務中心提供、WalkerLand窩客島整理

基隆嶼交通資訊

前往基隆嶼的搭船碼頭，主要位於基隆中正區的碧砂漁港（八斗子觀光漁港），可選擇以下交通方式前往

1、開車自駕：國道1號（往基隆方向）→基隆市區→台2線（往濱海方向）→八斗子漁港

2、大眾運輸火車：搭火車到基隆站，轉乘103、104號公車，至「漁貨直銷中心」站下車客運：搭客運1579（八斗子－台北）可直達八斗子漁港，至「漁貨直銷中心」站下車

島上花季時間：5-6月能看野百合，8-9月則可賞金花石蒜花

基隆嶼聯合船務中心報名日期：4/1起

登島時間：週一至日08:00-14:30

基隆嶼聯合船務中心官網

基隆嶼3大特色方案與票價資訊

行程A：基隆嶼三合一（登島+登塔+繞島）

行程時間：約3.5至4小時

行程內容：適合想要深度探索基隆嶼的旅客，包含登島、登上燈塔俯瞰全景、環繞基隆嶼欣賞島嶼不同角度的風貌

費用：成人850元、兒童（3-12歲）及敬老票700元、愛心票650元、3歲以下幼童200元

航班時間：08:00 / 09:00 / 10:00 / 13:30 / 14:30內容包含：登島、登塔、繞島、專業解說、船票、保險費、登島清潔費

報到地點：碧砂漁港，船班會依照人數調整前後時間，建議提前預約以確保行程

行程B：基隆嶼二合一+潮境藍色公路（登島+繞島+象鼻岩+酋長岩）

行程時間：約3小時

行程內容：結合基隆嶼與潮境藍色公路，讓旅客同時欣賞基隆嶼與周邊奇岩美景，包含登島、繞島、象鼻岩、酋長岩、專業解說、船票、保險費、登島清潔費

費用：成人900元、兒童及敬老票750元、愛心票700元、3歲以下幼童200元

航班時間：13:30

報到地點：碧砂漁港，船班會依照人數調整前後時間，建議提前預約以確保行程

行程C：基隆嶼三合一+潮境藍色公路（登島+繞島+登塔+象鼻岩+酋長岩）

行程時間：約4至4.5小時

行程內容：登島、繞島、登塔、象鼻岩、酋長岩、專業解說、船票、保險費、登島清潔費

費用：成人1,050元、兒童及敬老票900元、愛心票850元、3歲以下幼童200元

航班時間：08:00 / 13:30（假日加開）

報到地點：碧砂漁港，船班會依照人數調整前後時間，建議提前預約以確保行程

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