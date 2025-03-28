清明連假即將到來，終於可以好好放鬆，來場說走就走的小旅行！這次窩客島鎖定了森林步道、花海美景、動物互動，還有人文探索等7大行程，想像一下，漫步在綠意盎然的林間步道，空氣中瀰漫著春天的清新氣息；接著走進一片紫色薰衣草花海，感受浪漫氛圍，當然還要到農場和羊駝、樹懶們來場療癒互動。若喜歡透過旅行增添生活靈感，那麼復古紅磚的博物館、美學園區，絕對值得一訪。這個清明連假就沉浸在春日的美好風景中，拋開煩惱，好好享受這場愜意的慢旅行。



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▲圖為成美文化園區內的松柏軒景觀餐廳，全台唯一在百年松柏270度環繞的美景下品嘗料理的體驗/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理



必拍夢幻S型空中廊道 台北碧山露營場還能俯瞰101

位於台北市內湖區的碧山露營場，是少數保留完整自然生態的免費露營區，不僅擁有綠意盎然的環境，還規劃了舒適的露營設施，成為台北人放鬆身心的好去處。園區內的步道與運動設施完善，露營區旁設有小型籃球場，適合想活動筋骨的遊客。而森林步道則位於籃球場旁，沿著步道前行，能感受微風輕拂、欣賞四季變化的美景，無論是親子同遊或朋友露營，都是絕佳選擇。



碧山露營場最吸引人的，莫過於全長80公尺、蜿蜒穿梭於樹林間的空中廊道。這條S型廊道設計感十足，讓遊客能以不同角度欣賞森林之美，漫步其中彷彿置身童話場景。最佳拍攝點位於廊道旁的看台，從高處俯瞰更能捕捉壯麗景色，無論是白天的綠意盎然，還是夜晚點點燈火，都是令人驚嘆的畫面。



碧山露營場不僅能近距離親近大自然，還擁有無與倫比的夜景視野。沿著空中廊道前行，盡頭處沒有樹木遮擋，可將台北101、城市夜景及遠方山景一覽無遺，即使遠方景色略帶朦朧，仍然令人心曠神怡。夜晚帳篷點燈後，更增添浪漫氛圍，坐在露營區看星星、遠眺城市燈火。部落客「Bernice的隨手筆記」到訪過後表示，除了露營場，也可以串連周遭景點，包括白石湖或是台北小溪頭，而碧山露營場是台北市唯二之一的露營區，重點是免費，喜歡露營的朋友千萬別錯過哦。



▲碧山露營場最吸引人的，莫過於全長80公尺、蜿蜒穿梭於樹林間的S型空中廊道/ Bernice的隨手筆記提供、WalkerLand窩客島整理



超萌草泥馬現身 新竹綠世界農場0距離互動超療癒

適合全家人一起探訪的綠世界生態農場位在新竹縣北埔鄉，佔地廣達75公頃，是亞洲最大的亞熱帶雨林生態園區。園內擁有天然原始森林、美麗湖泊及節能減碳的綠建築，並規劃六大主題公園，讓遊客一次體驗雨林探險、可愛動物互動、植物生態探索等豐富行程。



人氣最高的動物非草泥馬莫屬，牠們超萌又親人，還能在特定時間跟著散步互動。此外，園區內還有鵜鶘餵食秀、樹懶觀賞區、無柵欄動物園等多種親近動物的機會，適合全家大小一起來場療癒之旅。而絕不能錯過的打卡景點「熱帶雨林空中步道」，遊客可在高空中漫步，眺望原始神秘的熱帶雨林、享受森林浴，彷彿來到亞馬遜森林。



綠世界生態農場佔地廣闊，想要好好逛完至少得花上半天時間。逛累了也別擔心，園區內有多種餐飲選擇，無論是美式炭烤、港式風味，還是傳統客家料理通通都有，也可以試試美食天地叢林餐廳的烤肉串、烤雞翅、拖鞋麵包等小吃，都能在園內找到符合口味的美食。



▲綠世界人氣最高的動物非草泥馬莫屬，牠們超萌又親人，還能在特定時間跟著散步互動/ 綠世界生態農場提供、WalkerLand窩客島整理



森林系足湯放鬆必泡 台中東勢林場享自然療癒時光

清明連假就來場親近大自然的輕旅行，東勢林場遊樂區擁有豐富的森林步道，沿途盡是滿滿的芬多精與綠意，步道平坦好走，適合全家大小一起來場悠閒的半日遊。也因為擁有許多秘境美景，這裡還被登山客稱為森林系私房景點，走進來彷彿被大自然溫柔包圍。



如果家裡有小朋友，最新的體能訓練區也絕對不能錯過，這片森林樂園超寬敞，從溜滑梯、沙坑、大型蜘蛛網跳跳床到充滿挑戰性的森林攀爬關卡應有盡有，讓孩子盡情放電，家長也能一起挑戰訓練場，兩個小時玩下來保證筋疲力盡。重點是整個遊樂區都在樹林間，玩起來不怕太陽曬，但防蚊措施要做好。



玩累了別擔心，東勢林場的足湯能放鬆一下，水溫剛剛好，泡下去使人舒壓解疲，而且水位不深，小朋友也能安心體驗。邊泡腳邊享受森林的涼爽微風，感受大自然的療癒魔力，無論是大人還是小孩都能玩得開心，趕快安排一場放鬆又愜意的森林之旅。



部落客優尼太太到訪後說，對於需要放電的孩子們，要完成三座設施的挑戰及爬坡，消耗體力絕對沒有問題，但他認為，國小以上的小朋友可能較適合，另外，他也覺得園區很優秀的地方，就在這個體能訓練區內部就設有救護站，若是小朋友不小心受傷，可以直接送到救護站做簡單的急救。



▲台中東勢林場內體能訓練區不能錯過，是能讓孩子盡情放電，家長也能一起挑戰訓練場的好地方/ 優尼太太提供、WalkerLand窩客島整理



紫色浪漫席捲春天 成美文化園藤花季登場

百花齊放的春天，成美文化園迎來最夢幻的紫藤與許願藤花季，超過200株樹齡10年以上的許願藤盛開，兩條50公尺長的花廊隧道猶如紫色瀑布般浪漫，讓遊客沉浸在如詩如畫的紫色世界，捕捉春天最美的畫面。今年園區更打造紫色夢幻花園，結合花旗木、裝置藝術與紗幔布景，絕對是賞花、拍照的必訪景點。



成美文化園不僅擁有媲美日本兼六園的美麗庭園，更有彰化縣百年歷史建築成美公堂。2025年將迎來140周年，園區特別推出假日免費導覽，讓遊客深入了解園區歷史與花卉景觀，探索這座結合人文與自然的台灣名園。



除了賞花拍美照，成美文化園還規劃多項特色體驗，如漢服穿搭、飄漆扇製作、羅黏香彩繪等，讓遊客感受濃厚的文化氛圍。來到園區更不能錯過松柏軒景觀餐廳，在百年松柏環繞的美景下，享用精心製作的爌肉刈包、員林老字號肉捲等彰化特色料理，為這場浪漫的紫色之旅畫下完美句點。



▲ 許願藤每年3-5月開花，進入最佳觀賞期/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理



台版普羅旺斯 南投九族文化村紫戀薰衣草療癒身心

粉嫩櫻花季結束後，3至4月迎來夢幻的「九族紫戀薰衣草季」，數萬株西班牙薰衣草在水沙連歐洲宮廷花園綻放，淡紫色花海隨風搖曳，營造出如詩如畫的唯美景緻。趕緊來這場浪漫邂逅，感受薰衣草「等待愛情」的美好寓意。



搭纜車到媲美法國普羅旺斯的九族薰衣草季，欣賞熱情綻放的浪漫紫色花海。水沙連歐洲宮廷花園佔地六公頃，寬闊大器，中央噴泉與優雅步道點綴其中，彷彿置身童話世界，也是許多偶像劇的取景地，絕對是春日賞花、拍美照的必訪勝地。步入花園，細小的西班牙薰衣草葉片散發迷人氣息，令人放鬆舒心，洗滌疲憊。來到噴泉池前，不妨投入一枚硬幣，許下美好心願，在這片紫色仙境中，為春天留下一段浪漫回憶。



▲九族文化村粉嫩櫻花季結束後，3至4月迎來夢幻的九族紫戀薰衣草季/ 九族文化村提供、WalkerLand窩客島整理

免費拍美照 浪漫系旺萊山愛情大草原必訪

坐落在阿里山腳下的旺萊山愛情大草原，是免費參觀的超夢幻打卡景點，擁有愛心花束、許願書、巨大魔法書等唯美裝置，還有超浪漫的童話城堡與漸層紫藤花海隧道，根本是小型婚紗基地，不論是閨蜜旅行還是情侶約會，這裡都超好拍，隨便按快門都是美照。



來到旺萊山，怎能錯過招牌伴手禮鳳梨酥，這裡的店內空間無低消限制，走進來就能免費參觀，入口處還帶點魔法學院風格。而最受歡迎的，就是每10分鐘一次的鳳梨酥試吃，讓旅客品嚐純正土鳳梨的酸甜風味，再挑幾盒當伴手禮帶回家。



旺萊山愛情大草原是前往阿里山的完美中途站，適合來這裡稍作停留、拍拍美照、喝杯咖啡再出發。園區內的「幸福咖啡館」以乾燥花裝飾，氣氛溫馨浪漫，搭配山腳下的清新空氣，為旅程增添滿滿幸福感。部落客大海愛上藍天到訪過也表示， 草原腹地寬廣，到處佈滿愛情主題的裝置藝術，例如「真愛LOVE」、「心之花園」和「愛情限時批」，每個景點都超級夢幻，隨手拍照都像在拍婚紗照。



▲坐落在阿里山腳下的旺萊山愛情大草原，是免費參觀的超夢幻打卡景點/ 交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



最美戶外園區 台南山上花園水道博物館

位於台南山上區的水道博物館，是全台最大的自來水歷史園區，擁有百年紅磚建築與異國風地景，彷彿走進宮殿般的夢幻場景。園區寬敞綠意盎然，不僅能漫步悠閒賞景，還能參觀展覽、探索復古機械設施，處處都是絕美的拍照點。

B館內保留完整的快濾桶設施，14座大型機具對稱排列，搭配特殊的通風工法，呈現濃厚的工業風格，是台南IG最熱門的拍照點之一。對面的C館送出唧筒室，外觀如同碉堡般壯觀，內部則規劃成水道咖啡館與紀念品店，外頭還有販售關東煮與飲料的小攤，逛累了剛好可以補充能量，讓旅程更加完美。

除了主要展區，附近的山上淨水池園區也是不能錯過的順遊景點。這座古老建築坐落於山林間，斑駁的紅磚牆與蒼翠的藤蔓交織，宛如一座遺落的天空之城，帶有濃厚的歷史感與神秘氛圍。不過，想要登上淨水池，必須先挑戰一段長長的好漢階梯，推薦給熱愛探險與秘境探索的旅人，來這裡感受台南的歷史韻味與壯麗景觀。



▲位於台南山上區的水道博物館，是全台最大的自來水歷史園區，擁有百年紅磚建築與異國風地景/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理

台北碧山露營場資訊

地址：臺北市內湖區碧山路26-7號

營業時間：9:00-17:00

電話：02 2759 3001

碧山露營場官網

部落客遊記分享： 碧山露營場-天空步道~森林S型步道與101成了最美的風景 @Bernice的隨手筆記

新竹綠世界生態農場資訊

地址：新竹縣北埔鄉7鄰20號

營業時間：8:30-17:30

電話：03 580 1000

綠世界生態農場官網

台中東勢林場遊樂區資訊

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

營業時間：6:30-10:00

電話：04 2587 2191

東勢林場遊樂區官網

部落客優尼太太遊記分享：2022最強『森林系體能訓練場』登場！還有免費足湯、侏羅紀公園 ｜台中東勢林場 ｜東勢啤酒節



九族文化村紫戀薰衣草資訊

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

營業時間：3/1-4/6 9:30-17:00，例假日延長至17:30

電話：04 9289 5361

活動地點：水沙連歐洲宮廷花園

九族文化村官網

旺萊山愛情大草原資訊

地址：嘉義縣番路鄉7鄰15號

營業時間：9:00-17:00

電話：05 259 1585

旺萊山愛情大草原官網

部落客大海愛上藍天遊記分享：嘉義阿里山人氣景點！觸口遊客中心 旺萊山愛情大草原免費拍。

台南水道博物館資訊

地址：台南市山上區山上里山上16號

營業時間：9:00-17:30，每週三休園

電話：06 578 1900

線上購票：山上花園水道博物館優惠價

台南水道博物館官網

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