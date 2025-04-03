東京都舎人公園將於2025年4月11日至29日舉辦夜間的粉蝶花賞花活動，為期19天。本次活動的主角是一望無際的藍色粉蝶花海。活動將充分利用舎人公園「天空」、「綠意」和「水岸」等特色，將盛開的藍色粉蝶花與精心設計的燈光藝術完美融合。粉蝶花、天空與水面共有的藍色將構成特有的「舎人藍」。夜晚時分，特別的燈光設計也將讓這片「舎人藍」更加夢幻。

東京深藍色之花海

活動現場不僅有夜間燈光秀，白天也別具特色。園區內預計設置巨型粉蝶花人造花裝置，讓遊客白天也能拍照打卡。深藍色之花區域將在噴水池周邊設置藍色花藝「TONERI」字母裝置，白天夜晚皆可拍照。



▲4月11日至29日將在東京用舎人公園舉辦為期柳天的夜間粉蝶花賞花活動。





瑠璃色的林蔭道

瑠璃色的林蔭道將水杉林點綴成粉蝶花日本名稱「瑠璃唐草」的絢麗色彩，中央流水區則以藍色漸層光效模擬流水，打造彷彿地面銀河般的粉蝶花川。



▲將水杉林點綴成粉蝶花日本名稱「瑠璃唐草」的絢麗色彩。

紅霞映空之時

紅霞映空之時區域的噴水中央將擺放尺寸約為粉蝶花25倍的巨型花朵裝置，周邊搭配大小不一的球形燈飾，是全區一定要朝聖的造景。



▲噴水中央將擺放尺寸約為粉蝶花25倍的巨型花朵裝置。





寂靜中的輝煌

寂靜中的輝煌展區更是整個活動的核心，精心設計的「舎人藍」燈光將照亮粉蝶花海的每一朵花，配合音樂效果更顯華麗。



▲「舎人藍」燈光將照亮粉蝶花海的每一朵花。





拍照打卡點

「拍照景點」則設置在欣賞盛開粉蝶花的最佳位置，保證你拍的每一張照片都是社群媒體上的焦點。



▲在這裡可以拍到最美的照片。





粉蝶花霜淇淋

活動期間，園內將有餐車進駐，並設有燈光裝飾的休息區。遊客還可以在園內商店品嚐限定的「粉蝶花霜淇淋」，一邊欣賞「舎人藍」的美景，一邊享用特色飲品和美食。



▲遊客還可以在園內商店品嚐限定的粉蝶花霜淇淋。

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前往舎人公園相當便利，搭乘日暮里・舎人輕軌電車至「舎人公園站」下車後步行僅需1分鐘；或從東武晴空塔線「竹之塚站」西口轉乘東武巴士，於「中入谷」站下車亦只需步行1分鐘。建議在週間前往以避開人潮。燈光秀於每晚18：00開始，週五至週日及假日延長至20：30，可根據個人行程安排最佳參觀時間。別忘了攜帶相機捕捉這難得一見的藍色奇景！■活動資訊活動日期： 2025年4月11日～4月29日燈光秀時間：● 週一、週二、週三、週四（4月28日除外）：18：00～20：00● 週五、週六、週日、國定假日及4月28日：18：00～20：30活動地點： 東京都立舎人公園B區（噴水周邊、草坪廣場）交通方式：日暮里・舎人輕軌電車「舎人公園站」下車，步行1分鐘；東武晴空塔線「竹之塚站」西口轉乘東武巴士（入谷循環或入谷舎人循環），於「中入谷」站下車，步行1分鐘門票： 免費入場