沖繩國際通美食不只燒肉，沖繩拉麵店其實也不少。以獨特黑色湯頭聞名的「琉家拉麵」，位於國際通附近的小巷之中，招牌是琉焦蒜豬骨拉麵，採用自家製麵、口感彈牙，湯頭則由焦香蒜以及洋蔥等熬製而成，味道濃郁卻不油膩，眾多拉麵控來沖繩旅遊都會專程前來一吃究竟。



▲沖繩國際通美食推薦，以獨特黑色湯頭聞名的琉家拉麵/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲琉家拉麵自中午營業到凌晨一點，宵夜也能選擇吃拉麵/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

國際通美食繁多不及備載，光第一牧志公設市場美食就吃不完。若是找間沖繩拉麵，不妨嘗試藏在國際通周邊巷弄的「琉家拉麵」，不僅菜單圖文並茂、中日語對照，方便觀光客點餐之外，店員也十分熱情親切，而且營業時間自中午一路到凌晨一點，宵夜也能來吃碗琉焦蒜豬骨拉麵。



▲琉家拉麵除了吧檯座之外，亦設有雙人座位/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲琉焦蒜豬骨拉麵為琉家拉麵的招牌/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「琉家拉麵」必吃的琉焦蒜豬骨拉麵，湯頭加入大蒜和洋蔥拌炒而成的黑蒜油，呈現近乎墨黑的色澤，縱使表面浮油明顯，不過整體風味層次豐富，入口時蒜香濃郁，卻毫不膩口，尤其適合重口味拉麵愛好者；令人會心一笑的是，那片印有老闆Ｑ版圖案的海苔，為饕客享用拉麵的過程增添了趣味性。



▲琉家拉麵採用自家製麵、口感彈牙/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲琉家拉麵的琉焦蒜豬骨拉麵呈現近乎墨黑的色澤/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

琉家拉麵本店資訊

營業時間：11:30-01:00

地址：沖繩縣那霸市松尾1-6-8

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