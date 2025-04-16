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箱根纜車大涌谷站翻新，全新展望區即將盛大開幕，帶你俯瞰大涌谷壯麗景色。

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2025-04-16 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社小田急箱根
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特派員 Trish

特派員 Trish

箱根素有關東後花園之稱，擁有優質溫泉，再加上依山傍水的絕景，過去深受文人雅士喜愛，如今更是日本海內外觀光客都爭相走訪的熱門景點；其中最具人氣的觀光路線之一就是搭乘箱根纜車賞景了。今年9月將迎來箱根纜車開業65週年，經過全面翻新的大涌谷站將於在4月25日重新開幕，一樓及站前廣場以「黑・地質・風」為主題，打造全新展望區「地球之谷」（ちきゅうの谷），遊客能將大涌谷的活火山風貌盡收眼底。

全新體驗空間：展望區「地球之谷」

「地球之谷」這個名稱源自於站前廣闊的大涌谷荒涼大地，以及蒸氣噴發、瀰漫硫磺氣味的活躍地質景觀，讓遊客能夠親身感受地球鮮活的脈動。這個嶄新景點由三座各具特色的展望平台所組成：能感受谷風吹拂的「風之環平台」、延伸至谷底上方令人驚嘆的「地脈呼吸甲板」，以及視野遼闊的「天空邊際」。此外，還有融入自然環境的「岩巢長椅」及提供輕食飲品和紀念品的「谷之市集」。每個區域都讓遊客能夠親近壯麗的地形與自然風貌，體驗地球運行的深邃奧妙，成為欣賞絕景的最佳舞台。
 
▲箱根最新的「地球之谷」展望區由三座各具特色的展望平台所組成。

站內一樓的「谷之市集」商店將提供富有箱根特色的紀念品，以及與神奈川當地有淵源的產品，還有以展望區壯闊景觀為靈感的原創甜點和飲品等輕食。遊客可以將食物帶到展望平台上，一邊欣賞美景一邊享用美食。

 

必訪景點搶先看：風之環平台

直徑約18公尺的環形平台，讓風環繞全身吹拂。地板採用沖孔金屬設計，讓遊客能從腳底感受風的流動。在這裡，您可以體驗推動身體的穿堂風和震撼的聲音，感受與地球和自然的連結。適合幼童及輪椅使用者一同享受。
 
▲地板採用沖孔金屬設計，讓遊客能從腳底感受風的流動。



 

必訪景點搶先看：地脈呼吸甲板

向谷底延伸約11公尺、高約8公尺的全玻璃甲板，提供刺激的體驗。從腳下可直視大涌谷蒸氣升騰的壯觀景色，真實感受大地的脈動。在這個充滿神秘氛圍的絕景中，體驗噴氣的氣味和視野的變化，探索大涌谷的多樣面貌。此外，還能觀賞到纜車從冒著蒸氣的大涌谷上方穿越的景象。
 
▲延伸約11公尺、高約8公尺的全玻璃甲板，提供刺激的體驗。

 

必訪景點搶先看：天空邊際

在風力發電機和火山監測攝影機周圍設有站立式吧台，遊客可以一邊享用在商店購買的輕食，一邊欣賞大涌谷的美景。這裡是拍攝最接近纜車照片的絕佳位置！天氣晴朗時，還能遠眺廣闊的大地、相模灣和東京市中心的高樓群，感受愜意的開放感。
 
▲這裡是拍攝最接近纜車照片的絕佳位置！

 

必訪景點搶先看：岩巢長椅

柔軟的岩石造型長椅讓遊客能在大自然中享用輕食的同時舒適休息。長椅設計與站外粗獷的大涌谷岩壁相呼應，營造出與自然融為一體的休憩空間，讓人可在欣賞周圍景色的同時放鬆身心。

▲遊客們可以在這裡休憩、品嚐各種輕食。

 

必訪景點搶先看：谷之市集

商店外觀設計與大涌谷雄偉的景觀相融合，店內提供具有箱根特色和與神奈川當地有淵源的紀念品。可以在店內吧台或帶到戶外各觀景點，一邊品嚐以大涌谷自然景觀為靈感的原創甜點和飲品，一邊欣賞絕美風景。

▲這裡可以選購到箱根特色和與神奈川當地有淵源的紀念品。


 

地點：箱根ロープウェイ大涌谷駅１階、駅前広場
地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251

 

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