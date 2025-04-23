長期致力於提供安全、安心、舒適用餐環境的台北老爺大酒店，今年母親節特別與全台全系列榮獲A.A. Clean Label「百分百無添加物」認證的統一好勁道合作，推出三款母親節聯名料理，更獲百萬粉絲人氣料理達人MASA老師推薦！即日起於明宮粵菜廳、中山日本料理與Le Café咖啡廳限時登場，用美味表達對媽媽的滿滿感謝。



▲台北老爺行政總主廚林繼正與料理達人MASA老師合作，使用好勁道千羽拉麵推出一系列的母親節料理。

【明宮粵菜廳】尊寵饗宴 傳遞感恩心意

台北老爺行政總主廚林繼正發揮深厚中西料理底蘊，以「好麵傳情」為概念，攜手好勁道千羽拉麵，推出「母親節尊寵饗宴套餐」，主打料理為海鮮蟹黃撈麵，佐以特製明太子蟹黃醬，醬香濃郁、麵體滑順，是本次聯名的亮點。

套餐還包括多道經典佳餚：

• 明宮迎賓盤：蒜苗烏魚子、上海燻魚、干鍋中卷、川味口水雞，展現多元風味前菜魅力。

• 火腿茸蟹肉燴燕窩：細火慢燉湯品，傳遞對母親細膩溫柔的呵護。

• 主菜三重奏：奶油元貝虎蝦球，口感濃郁滑順，濃縮海味精華；XO醬燒羊肩排，外酥內嫩、鹹香入味；老菜脯蒸石斑，古法蒸製的家常暖味。每位 2,680元+10%，奢華又溫馨，完美傳遞子女心意。



▲海鮮蟹黃撈麵佐以特製明太子蟹黃醬，是其中的一大亮點

【中山日本料理】廣島生蠔 明蝦佐沾麵 清爽登場

另一款話題聯名料理由中山日本料理推出的「廣島生蠔明蝦佐沾麵」，靈感來自主廚林繼正赴日交流時品嚐的廣島牡蠣拉麵。將日本廣島生蠔結合千羽拉麵與每日現熬柴魚高湯，創造出融合記憶與創意的夏季職人之作。

料理亮點：

• 拉麵煮熟後冰鎮保留彈性；

• 廣島牡蠣裹上特製麵衣炸至金黃酥脆

• 搭配熱柴魚高湯，冷熱交融，鮮香層層堆疊，驚艷味蕾。每位 1,080元+10%，自 4月25日起限量供應。同時中山日本料理推出的「和風饗宴套餐」，於5月前兩週週末（5/3-4、5/10-11）午晚餐供應，從鮑魚沙拉、精緻壽司到和牛燉豆腐，每一道都是對母親深深的敬意與祝福，每位 3,680元+10%。



▲「廣島生蠔明蝦佐沾麵」口味清爽又能吃的出鮮味

【Le Café咖啡廳】現煮清燉牛肉湯拉麵 + 自助盛宴

在Le Café咖啡廳，不容錯過的還有榮獲「台北國際牛肉麵節」優等獎的清燉牛肉湯拉麵，選用高級牛腩，搭配熬煮數小時的牛骨湯拉麵，再加入蔬果與辛香料提味，湯頭清甜醇厚，與千羽拉麵完美搭配，風味一絕。此外，Le Café自助吧提供豐富中西式料理、港式點心、精緻甜點，適合全家大小歡聚共食。



▲「清燉牛肉湯拉麵」熬煮數小時濃郁湯頭和選用高級牛腩，與千羽拉麵完美搭配

5月10日與11日限定：

• 午、晚餐每位 1,580元+10%，成人享好禮加碼贈送龍蝦半隻

• 下午茶每位 980元+10%，加贈南非鮑魚一顆

【這個母親節，用味蕾傳愛】

今年母親節，不妨帶媽媽來場美味的味蕾旅行，從粵菜、中日料理到豐盛自助吧，讓愛在每一道用心烹調的佳餚中流轉，留下難忘回憶，訂位專線：02-25423266轉各餐廳。