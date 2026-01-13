80款小熊維尼周邊全台搶！7-11小熊維尼100周年 魯斯佛貓貓周邊一次看。

7-ELEVEN推出小熊維尼100周年全店集點活動，集結居家用品、魯斯佛周邊與萌寵商品，超過80款限定設計，讓粉絲一次收藏迪士尼角色生活選物。迪士尼周邊買爆！為了慶祝小熊維尼100周年，7-11推出全店集點企劃，集結超過80款獨家周邊，從生活用品到外出收納一次到位。這波活動不只鎖定經典小熊維尼，也同步加入迪士尼人氣反派貓貓「魯斯佛」，周邊小物涵蓋日常配件、居家小物以及萌寵用品，讓粉絲在日常生活中就能感受到角色陪伴，無論是收藏、實用或送禮，粉絲們通通都能買起來。
小熊維尼100周年登場為紀念小熊維尼問世100周年，7-11以百變造型為概念，推出限量「小熊維尼布偶吊飾零錢包」以及「小熊維尼變裝衣服組」，經典維尼表情搭配跳跳虎與小豬造型，透過隨機組合設計，增加開箱時的期待感。粉絲只要符合活動條件即可加價購，收藏同時也保有實用性。本次周邊也推出粉絲必買「多功能手機鏡架」，兼具桌面支架與鏡子用途，並加入趣味語錄超有梗。
居家生活療癒周邊讓粉絲們日常生活都有維尼陪伴，7-11同步規劃多款居家生活用品，從臥室到客廳都能融入小熊維尼元素。像是造型公仔鏡面時鐘與磁吸懸浮公仔燈、造型搖擺掛鐘、睡衣派對拍拍燈，還有造型公仔茶几，厚實公仔兼具家具與裝飾角色。此外還有多款不同容量與造型的保溫杯、保溫瓶，增添實用性。
迪士尼魯斯佛登場除了小熊維尼系列，7-11也推出迪士尼魯斯佛全店集點商品，主打角色一貫的酷跩表情。魯斯佛化身為造型存錢筒與招財貓，成為新年期間的居家擺飾選擇。此外還有外出超實用的「絨毛卡套、絨毛飲料杯套」等小物配件，還有居家萌系「絨毛玩偶、擦手毛巾」等，貓奴們通通要收藏。
戶外與萌寵用品同步因應戶外出遊與萌寵需求，7-11同步推出多款實用用品，像是戶外摺疊拖車與摺疊凳，方便野餐或短途出遊攜帶，雙層網格保冷袋也適合日常採買使用。萌寵用品則包含WIDEN寬寬碗，前低後高設計讓寵物進食更輕鬆，搭配藝術造型貓抓板與雙面材質寵物被，從進食到休息一次到位，讓粉絲在照顧毛孩時也能兼顧實用與風格。
7-11 全店小熊維尼100周年集點活動
會員當筆購活動：
2026年1月21日(三) 凌晨00:00起至2026年2月24日(三) 23：59止。uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣
門市快閃購活動：
2026年1月21日(三) 下午15:00起至2026年2月1日(日) 23：59止，單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
小7集點卡：
2026年2月2日(一) 下午15:00起至2026年2月24日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。
小熊維尼100周年集點推薦周邊
- 限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組(共5款布偶/5款衣服隨機組合)：當筆加價購299元/款(款式隨機)
- 限量多功能手機鏡架(共4款，隨機)：加價購99元/款
- 限量造型公仔鏡面時鐘：加價購899元/款
- 限量磁吸懸浮公仔燈：加價購999元/款
- 限量造型搖擺掛鐘：加價購699元/款
- 限量睡衣派對拍拍燈：加價購999元/款
- 限量太陽能擺手公仔：加價購899元/款
- 限量造型公仔茶几：加價購3499元/款
- 限量兩件式雨衣：加價購1099元/款
- 限量安全帽：加價購799元/款
- 限量底片相機：加價購599元/款
- 限量滑輪拖車購物袋：加價購1099元/款
- 限量羊羔絨毛包(共3款)：加價購299元/款
- 限量52TOYS不一樣的小熊維尼公仔(共9款，隨機)：
單入(隨機)加價購349元/款，8入套組(隨機不重覆)加價購2799元/組
7-11 全店迪士尼魯斯佛系列精品集點活動
門市快閃購活動：
2026年1月14日(三) 15：00起至2026年1月25日(日) 23：59止，單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
小7集點卡：
2026年1月26日(一) 下午15:00起至2026年2月24日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。
迪士尼魯斯佛系列推薦周邊
33cm魯斯佛大存錢筒：加價購1999元/款
造型招財貓：加價購799元/款
招財小福粒：
加價購179元/單包、加價購2099元/中盒
魯斯佛娃包：加價購299元/款
造型絨毛卡套：加價購319元/款
吸管保溫杯：加價購899元/款
魯斯佛毛毯：加價購399元/款
16吋趴姿托腮款：加價購399元/款
6吋坐姿款絨毛：加價購129元/款
整身束口袋：加價購199元/款
絨毛束帶玩偶：加價購429元/款
絨毛票卡零錢包：加價購429元/款
貓掌收納杯套：加價購349元/款
