哈根達斯買4送4！7-11清明優惠咖啡10元 滿222元立折20元，哈根達斯5折搶。

7-ELEVEN清明連假優惠整理，包含滿額立折、OPENPOINT點數、咖啡優惠與哈根達斯雪糕買4送4，粉絲補貨與出遊都適用。

▲7-ELEVEN清明連假主打哈根達斯雪糕買4送4與多項飲品優惠，搭配滿額立折與點數回饋，粉絲補貨一次到位。



▲7-ELEVEN整合春遊優惠，包含咖啡第二杯10元、精品咖啡買7送7與霜淇淋思樂冰第二件10元，連假補給更划算。

清明連假滿額立折 點數活動同步開跑

▲7-ELEVEN於4/1-4/6推出滿222元現折20元優惠，滿1111元與1711元還可獲得兌換券與OPENPOINT點數回饋。

咖啡冰品優惠齊發 哈根達斯買4送4

▲7-ELEVEN推出CITY CAFE特大美式與拿鐵優惠價，搭配思樂冰與霜淇淋第二件10元，粉絲消暑補給更有感。

熱食新品同步登場 大亨堡夾香腸

▲7-ELEVEN推出原味香腸與大亨堡45元組合優惠，連假期間再加碼第二件半價，粉絲補充熱食更方便。

7-11清明節連假優惠推薦

門市回饋優惠

哈根達斯買4送4必搶！迎接兒童節與清明連假，7-ELEVEN這次整合門市推出一系列春遊優惠，其中不只有從滿額立折、點數回饋在連假檔期登場，還有粉絲必搶的「哈根達斯雪糕買4送4」以及咖啡第二杯10元、精品咖啡買7送7、霜淇淋思樂冰第二件10元等優惠，讓粉絲們通通要跟上。7-ELEVEN於4/1-4/6推出限時6天門市回饋優惠，會員購買指定12大類商品，滿222元現折20元，滿1111元可獲得限量商品兌換券，滿1711元再送150點OPENPOINT點數，每會員最高可享3次。如果搭配「媽祖庇佑隨取卡」加碼200點回饋，還能讓整體回饋幅度提升。線上uniopen App也同步於3/23-4/12推出「我的春日花花圖鑑」，每日發文可領點數。7-ELEVEN在清明節期間同步推出多款飲品與冰品優惠，4/1-4/6期間CITY CAFE特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元，4/3-4/6思樂冰與霜淇淋同規格第二件10元。4/10-4/14則推有哈根達斯雪糕買4送4優惠，粉絲一定要準時搶補貨。線上OPENPOINT行動隨時取也有CITY系列888元組合，以及精品咖啡買7送7活動，讓粉絲不論門市或線上都優惠。看準連假出遊美食話題7-ELEVEN於4/1起推出熱食新品「原味香腸」，使用本土豬肉製作，主打肉質紮實與經典台式風味，同步大亨堡系列也推出45元組合優惠。連假期間再加碼熱狗、香腸、大亨堡第二件半價。部分國道門市限定販售「德式燻腸」與「德式燻腸堡」，以蒸鍋現蒸方式呈現脆彈口感，搭配多種醬料，成為旅途中快速補充熱食的選擇。活動期間：4月1日至6日活動內容：

門市購買指定12大類別商品，結帳金額滿222元立折20元。

全店結帳滿1,111元再享有限量維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙一串、一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精好禮三選一兌換券。

滿1,711元可再獲得OPENPOINT點數150點(每會員限3次)。

咖啡冰品優惠

4月1日至4月6日，CITY CAFE加碼特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元。4月3日至4月6日，思樂冰大杯/特大杯同規格第二件10元、雪淋霜/酷聖霜全口味第二件10元。4月10日至4月14日，指定哈根達斯雪糕買4送4。

線上優惠

CITY CAFE大杯濃萃美式(冰/熱)28杯888元 (限量10萬組)

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵(冰/熱)21杯888元 (限量10萬組)

CITY CAFE風味飲系列指定冰飲(好時經典可可/黃金榛果太妃風味/香草焦糖瑪奇朵/鹿兒島濃焙茶拿鐵)任選18杯888元(限量5萬組)

CITY TEA黃金蕎麥茶/黃金蕎麥奶茶任選20杯888元 (限量5萬組)

CITY CAFE西西里風檸檬咖啡/檸檬氣泡咖啡任選16杯888元(限量5萬組)

CITY PRIMA中杯精品拿鐵&中杯精品美式任選16杯888元(限量5萬組)

活動期間：4/1~4/8活動內容：OPENPOINT行動隨時取推出多款飲品優惠組合







