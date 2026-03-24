2026花蓮旅遊首選！理想大地聯名私廚葉志龍，心流一泊三食體驗限量開賣。

現代旅人對度假的定義已從景點打卡轉向精神層次的修復。資深編輯李維唐指出，理想大地今年推出的「心流」體驗，精準結合了在地私廚美學與生態療癒，將飯店轉型為一個具備能量場的感官空間，這種深度的敘事型旅遊將成為2026年的主流趨勢。

當現代旅人的足跡不再僅止於抵達目的地，旅行的意義已演變為一場精神性的歸屬與自我對話 。花蓮理想大地渡假飯店於2026年春季正式發表年度感官體驗計畫「理想旅程」，將度假範疇從客房延伸至中央山脈與海岸山脈交織的壯麗縱谷 。透過與「理想PAARK水岸生活」及「豐之谷生態園區」的深度連結，飯店試圖在自然與在地文化間築起一座橋樑，讓旅人在這片充滿能量的土地上，重新找回失落已久的生活節奏 。

▲結合飯店、「理想PAARK水岸生活」與「豐之谷生態園區」，打造多元遊程。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理



入境心流：從五感儀式開啟與身體的久違對話

心流的本質在於全然沈浸於當下，這場旅程從細膩的感官儀式展開 。飯店引進由木工工藝師研發的「木曲梳」，讓旅人在溫和的經絡按摩中放慢步調，與身體進行深層交流 。此外，房客能走入綠意盎然的森林，參與藍曬植物創作，藉由陽光將自然的脈動凝固成藝術品 。房內更貼心準備了「入境茶」與「喚醒茶」，搭配靜心筆記與眼罩，讓旅人從入住的那一刻起，便能優雅地進入療癒時光 。

▲旅人可穿梭於綠意中，體驗森林療癒與藍曬植物創作。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

感官進化：管家式陪伴與限定套房的優雅默契

為了深化旅程的質感，凡透過官網訂製該專案的旅人，將獲安排入住限定等級套房並享有迎賓禮遇升等 。飯店更將服務昇華為陪伴，由管家團隊提供暖心奉茶與充滿詩意的開夜床服務 。這種「懂你」的生活默契，讓房客在縱谷平原的懷抱中，能以最無憂的姿態享受每一刻細節，將傳統的飯店服務轉化為一種充滿溫度的私藏記憶 。

▲旅人將在專屬場域開啟深度的心流體驗，透過梳式按摩與身體展開對話。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理



舌尖敘事：風土詩人葉志龍與理想大地的味蕾饗宴

餐飲美學是這場理想生活提案的核心，飯店特別邀請被譽為「花蓮風土詩人」的私廚葉志龍，與飯店戴順亮主廚團隊聯手推出「心流｜風土特色料理」 。葉主廚將原民傳統野味、客庄醬香與閩南風味，融合法式與西式的精準技法 。選用花東海鮮與山林食材，每一道菜餚都承載著土地的氣息與鮮甜，讓味道在舌尖流動，成為身體最深刻的記憶 。

▲主廚葉志龍與戴順亮雙團隊合作，聯手打造2026「心流｜風土特色料理」。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

水岸日常：PAARK美學聚落重新定義花蓮高級感

全新落成的「理想PAARK水岸生活」是飯店空間的感性延伸，特別引進「神農生活 MAJI TREATS」並啟動春季企劃 。這裡透過日用土產選物，展現出花蓮日常的台式美學 。緊鄰的純白建築「理想食光 Foodie」則集結在地靈魂品牌，旅人能在採光充足的空間中休憩，或搭乘小船穿梭於運河的光影間，感受水岸建築與自然共生的靜謐氣息 。

▲旅人可在水岸生活開啟森光遊湖體驗，搭乘小船感受縱谷共生的靜謐氣息。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理



自然探索：在地下湧泉孕育的萬坪綠意中重拾律動

「豐之谷生態公園」作為台灣唯一附設於飯店內的自然生態園區，依傍著中央山脈地下湧泉復育出萬坪純淨綠地 。在這裡，旅人能搭乘竹筏在河道巡航，或在澳洲茶樹區漫步，甚至享受靜謐的水岸釣魚 。結合手工窯烤麵包與單車探索等活動，這片生機勃勃的生態圈讓旅人在與大地的互動中，重新找回生命的平衡點 。

▲依傍湧泉復育而成的「豐之谷」萬坪綠地，提供窯烤麵包等多元生態體驗。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

2026理想大地「理想旅程-心流（Flow）」感官體驗

活動時間：2026年3月27日正式開賣，限量名額限時預約 。

活動內容：

入住限定等級套房，享專屬迎賓小禮與管家式陪伴服務 。

包含一泊三食、二套遊船行程與二項職人體驗 。

體驗內容涵蓋「木曲梳」按摩、森林療癒、藍曬植物創作及水岸茶席 。

享用由主廚葉志龍與戴順亮聯手打造的「心流｜風土特色料理」 。

暢遊「理想PAARK水岸生活」與「豐之谷生態園區」各項慢活設施 。

活動價格：每房售價NT$9,990起 。





花蓮理想大地渡假飯店 。

官方網站：https://pse.is/89ll9z

連絡電話：03-86-56789 或 02-2658-8181