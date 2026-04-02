南台灣首位日籍女壽司料理長！高雄日航酒店西村德子打破百年傳統，嚴選台日頂級旬味，呈獻優雅江戶前壽司美學。

高雄日航酒店聘任西村德子為首位日籍女性壽司料理長，打破百年性別傳統。資深編輯李維唐指出，這不僅是餐飲界的溫柔革命，更透過京都小姐的美學視野，為精緻Omakase注入更深層的女性感性與款待精神。

在追求極致匠心的日本料理界，板前位置向來被視為男性的傳統領地。然而，落腳於高雄市前鎮區的高雄日航酒店，正以一場溫柔的革命打破這項百年傳統 。其旗下的日本料理「飛翔－鮨」，於2026年4月正式宣布迎來南台灣首位日籍女性壽司料理長——西村德子（Noriko Nishimura）掌舵，並同步推出全新春季Omakase限定套餐 。這位曾在選美舞台綻放光芒的前京都小姐，將選美經歷中淬鍊的美感與優雅，全數傾注於指尖的握壽司中，為南台灣的板前美學注入前所未有的細膩靈魂 。

▲高雄日航酒店「飛翔－鮨」日本料理迎來新任日籍女性壽司料理長西村德子（Noriko Nishimura）。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理 ▲嚴選東港現切花枝搭配長崎飛魚卵，色澤晶瑩且口感彈脆。獨特的岩鹽板吃法，讓賓客親自將檸檬香氣抹入岩鹽板，輕沾之間，釋放花枝最純粹的海洋鮮甜。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

從IT職人到板前女傑，西村德子的壽司夢想與堅持

西村料理長的職涯跨度極具傳奇色彩，在踏入料理界前，她曾是一名深耕IT產業長達10年的職人 。疫情期間，面對生命的變遷與反思，她毅然決然辭去高薪工作，轉身投入嚴苛的壽司修行之路 。西村料理長曾感性表示，她將壽司職人視為人生的最後一份工作，立志投入一輩子來成就這項專業 。



在日本傳統習俗下，學徒通常需修行8年方能站上板前，但西村料理長憑藉驚人的毅力與女性職人獨有的細緻感，獲得銀座名店「銀座鮨正」料理長的破格提拔，進入業界僅1個月便正式站上料理台 。為了維持手感，她至今仍隨身攜帶一顆握成壽司形狀的軟木塞，只要有空隙便反覆練習，始終以「站在牙籤頂端」的緊繃姿態追求極致 。這份對技藝的熱愛，讓她從銀座六席包場餐廳主廚，一路走到東京白金名店「鮨龍尚」與「玉かがり」的歷練，最終在高雄日航酒店綻放光芒 。

▲西村料理長推出全新春季Omakase套餐，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，鮮美滋味滿溢。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



春季限定Omakase，台日頂級旬味的海洋交響詩

西村料理長深耕江戶前壽司流派，堅持「醋飯與食材各佔50%」的黃金比例哲學，並選用酸度與香氣鮮明的紅醋製作醋飯，以襯托漁獲最原始的鮮美 。本次推出的春季Omakase套餐，是一場致敬京都家鄉與致敬台灣土地的味蕾對話 。



套餐開場以京都料理的靈魂「鰹魚昆布高湯」喚醒味蕾，隨後呈獻一系列嚴選自日本長崎、石川及台灣東港的頂級旬味 。包含油脂豐盈的日本產鮪魚大腹與中腹、脆彈的白甘、深邃的紅甘，以及質地如奶油般豐腴的海膽 。其中，「春日鯛箱壽司」完美體現了關西和食精神 ；而選用東港現切花枝搭配長崎飛魚卵的料理，更特別採用岩鹽板吃法，由賓客親自將檸檬香氣抹入岩鹽板，透過輕沾動作釋放出海鮮最純粹的甘甜 。

▲西村料理長出身京都，在料理中延續了關西和食精神，此道「春日鯛箱壽司」便是最佳詮釋。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

▲西村料理長推出全新春季Omakase套餐，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，鮮美滋味滿溢。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

國際唎酒師專業佐餐，手刷抹茶傳遞如家般的暖心款待

除了精湛的刀工與握壽司技藝，西村料理長更展現了多才多藝的一面。擁有「國際唎酒師」資格的她，為晚間套餐特別規劃了壽司Pairing服務，選用「松之司純米酒生酛」佳釀，透過調整佐料與處理漁獲的方式，創造酒與壽司間的完美平衡 。



餐點的結尾同樣充滿溫度，在享用完象徵「圓滿」的麻糬京都白味噌湯後，西村料理長會親自為賓客手刷抹茶 。這項技藝源於其母親的細心教導，是她童年家人團聚時最溫馨的回憶 。她希望透過這份承襲自母親的心意，讓造訪高雄日航酒店的賓客，都能感受到如同回到家一般的款待與溫暖 。在南台灣唯一的日系品牌酒店中，西村料理長正持續研究台灣食材特性，計畫將更多在地元素融入壽司，創造出具備台灣色彩的精緻板前體驗 。

▲西村料理長運用「國際唎酒師」專業資格，春季Omakase晚間套餐特別規劃壽司Pairing服務，選用「松之司純米酒生酛」佳釀，創造酒與壽司間的完美平衡。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

高雄日航酒店「飛翔－鮨」春季限定活動資訊

日本料理「飛翔－鮨」西村料理長全新春季Omakase套餐

活動時間：2026年4月1日起限定登場

活動內容：

午間套餐：每位NT$2,888+10%

晚間套餐：每位NT$3,888+10%

餐飲特色：嚴選日本長崎、石川及台灣東港頂級旬味，由南台灣首位日籍女性壽司料理長西村德子執掌，提供江戶前壽司、手刷京都抹茶及國際唎酒師專業酒款Pairing服務

Hotel Nikko Kaohsiung 高雄日航酒店「飛翔－鮨」

地址：806高雄市前鎮區林森四路268號

電話：07-337-7031

線上訂位：https://hotelnikko-kaohsiung.com/hishou-sushi-web