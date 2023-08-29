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> 圖文創作 > 【享ㄔ鍋建工店】80元鍋燒意麵超有料！三民區火鍋推薦，飲品暢飲、冰淇淋免費吃，多料麵食、火鍋是必點│菜單

【享ㄔ鍋建工店】80元鍋燒意麵超有料！三民區火鍋推薦，飲品暢飲、冰淇淋免費吃，多料麵食、火鍋是必點│菜單

2023-08-29 17:09:17 冠婷｜生活趣 人氣：117
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：718篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：享ㄔ鍋建工店
phone07-3811-899
place高雄市三民區建工路330號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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三民區火鍋店推薦-享ㄔ鍋建工店-三民區美食推薦-高科大美食推薦-高醫美食推薦-建工路美食餐廳-19.jpg

三民區火鍋推薦-享ㄔ鍋建工店─高科大建功校區、高醫美食推薦，這價格很划！超有料的80元鍋燒意麵、多料麵食、手工熬煮醇厚高湯火鍋是必點，三民區美食餐廳推薦+1│附菜單

 

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於享ㄔ鍋建工店

3. 享ㄔ鍋建工店環境開箱

4. 享ㄔ鍋建工店餐點分享

4.1 享ㄔ鍋建工店餐點評價

4.2 享ㄔ鍋建工店菜單

5. 消費資訊

6. 三民區火鍋推薦資訊

 

  優惠資訊

  Google評論、FB粉絲頁評論，加贈豬肉一份或小份酥脆臭豆腐二選一

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三民區火鍋推薦-享ㄔ鍋建工店優惠資訊 (攝於2023.05)

 

  消費滿300元，贈送肉品一份

 

  關於享ㄔ鍋建工店

「三民區火鍋推薦」

「高科大建工校區美食推薦 x 高醫美食推薦」

「三民區美食餐廳推薦」

 

享ㄔ鍋建工店在哪裡？

享ㄔ鍋建工店位於高雄市三民區建工路330號，主打超有料鍋燒麵、手工熬煮醇厚湯底個人鍋物、噴香臭豆腐，近建工市場、高科大建工校區、高醫、育英護專，附近有u-bike2.0站點、公車站、機車停車格、汽車停車格。

 

享ㄔ鍋建工店餐點特色

「手工熬煮火鍋湯頭」

「噴香清蒸臭豆腐 x 香酥臭豆腐」

「飲料暢飲、麵食、白飯吃到飽、冰淇淋」

 

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-建工市場 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格

汽車：汽車收費停車格、Times-高雄大豐一路停車場 (走路3分鐘)

 

  享ㄔ鍋建工店環境開箱

外部環境

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高雄出差日的午餐時間，跟同行的夥伴選擇到高科大建工校區附近，新開幕的個人火鍋店─享ㄔ鍋建工店，用餐。

 

店門口

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享ㄔ鍋建工店的店門口有機車停車格、汽車收費停車格，附近有公車站、汽車收費停車場。

 

付款方式

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在享ㄔ鍋建工店消費，可使用：現金、LinePay付款。

 

放大版菜單

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點餐區設有放大版菜單，方便外帶、路過的朋友們參考。

 

外帶菜單 / 內用菜單

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走進店內，拿取內用菜單，參考、點餐。

 

現點現煮

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確認餐點內容後，按照點單順序陸續出餐。

 

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香酥臭豆腐

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用餐空間

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在明亮的空間裡設有2人桌、4人桌、8人桌，適合各適中小型聚餐。

 

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用餐空間有設置冷氣，在涼爽的空間裡吃著剛煮好的噴香個人鍋物、鍋燒麵、臭豆腐，很~享受。

 

自助區

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用餐時會使用到的醬料、可無限吃的白飯、王子麵、無限暢飲的多款飲料。

 

自助式醬料

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飲料無限暢飲

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一人兩球冰淇淋

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  享ㄔ鍋建工店餐點分享

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這天點了：

香蒜蛤蠣豬肉鍋

鍋燒系列-藥膳-白飯

香酥臭豆腐-葷

清蒸臭豆腐-葷

 

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  香蒜蛤蠣豬肉鍋  嚐鮮價158元 (原價168元)

14~15顆蛤蠣 / 豬肉片 / 高麗菜 / 甜玉米 / 金針菇 / 豆腐 / 各式火鍋料

沒有看錯！

一顆顆肉質飽滿又大的蛤蠣就在漂亮的個人鍋裡，搭配豬肉片、高麗菜、甜玉米、金針菇、豆腐、5款火鍋料呈現，一口吃料、一口喝著帶有迷人蒜香、鮮香的湯頭，好~滿足。

 

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  鍋燒系列-藥膳-白飯 80元

藥膳湯頭 / 雞蛋 / 鮮蝦 / 豬肉片 / 蛤蠣 / 金針菇 / 高麗菜 / 豆皮 / 百頁豆腐 / 各式火鍋料 / 白飯

80元的鍋燒這麼有料！

使用藥膳湯頭煮製，甜嫩金針菇、蛋香四溢有吸到湯汁的蛋、口感紮實不乾硬、無腥味的豬肉片、爽脆清甜的高麗菜、吸飽湯汁精華的豆皮、Q脆魚丸等火鍋料，搭配香Q甜白米飯享用，午餐也可以吃得好。

 

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  清蒸臭豆腐-葷 88元

在鍋底有加入滷肉燥增添整體香氣層次，淋上特製醬汁清蒸入味，完成後再灑上蔥花點綴。

吸飽了特製醬汁精華的臭豆腐，口感軟嫩、香氣十足，讓人一塊接一塊吃起來。

 

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  香酥臭豆腐-葷 60元

每咬一口酥脆外表下，保有水份不乾硬的臭豆腐，搭配一旁的台式泡菜享用，好~讚。

 

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  享ㄔ鍋建工店餐點評價

三民區火鍋推薦，上午時段的工作完成後，選擇高科大建工校區附近美食─享ㄔ鍋建工店用餐。

這次點了：剛推出的香蒜蛤蠣豬肉鍋，個人鍋一上桌裡面的蛤蠣存在感特別高，溶於湯頭裡的鮮味喝得到；選擇藥膳湯頭搭配白飯的鍋燒系列，碗內的食材種類相當豐富；不管是炸的或清蒸的一樣噴噴香的香酥臭豆腐、清蒸臭豆腐，搭配無限暢飲的飲料、白飯、王子麵吃飽飽！

每一樣餐點的用料都蠻實在的，食材的多樣化、美味分數、價格分數的表現頗高，會想再來回味。

 

  享ㄔ鍋建工店菜單

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三民區火鍋推薦-享ㄔ鍋內用菜單、外帶菜單 (攝於2023.05)

 

  消費資訊

用餐日期：2023.05

付款方式：現金、LinePay

 

  三民區火鍋推薦資訊

享ㄔ鍋建工店

類型：三民區火鍋推薦 / 高科大建工校區美食推薦 / 高醫美食推薦 / 高雄建工路美食推薦 / 三民區美食餐廳推薦

⏰ 營業時間

一~日 11：00~14：00 / 17：00~22：00

📍  地址：高雄市三民區建工路330號

📞 電話：07-381-1899

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享ㄔ鍋建工店IG

 


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文章標籤

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