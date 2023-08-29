三民區火鍋推薦-享ㄔ鍋建工店─高科大建功校區、高醫美食推薦，這價格很划！超有料的80元鍋燒意麵、多料麵食、手工熬煮醇厚高湯火鍋是必點，三民區美食餐廳推薦+1│附菜單

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於享ㄔ鍋建工店

3. 享ㄔ鍋建工店環境開箱

4. 享ㄔ鍋建工店餐點分享

4.1 享ㄔ鍋建工店餐點評價

4.2 享ㄔ鍋建工店菜單

5. 消費資訊

6. 三民區火鍋推薦資訊

優惠資訊

Google評論、FB粉絲頁評論，加贈豬肉一份或小份酥脆臭豆腐二選一

三民區火鍋推薦-享ㄔ鍋建工店優惠資訊 (攝於2023.05)

消費滿300元，贈送肉品一份

關於享ㄔ鍋建工店

「三民區火鍋推薦」

「高科大建工校區美食推薦 x 高醫美食推薦」

「三民區美食餐廳推薦」

享ㄔ鍋建工店在哪裡？

享ㄔ鍋建工店位於高雄市三民區建工路330號，主打超有料鍋燒麵、手工熬煮醇厚湯底個人鍋物、噴香臭豆腐，近建工市場、高科大建工校區、高醫、育英護專，附近有u-bike2.0站點、公車站、機車停車格、汽車停車格。

享ㄔ鍋建工店餐點特色

「手工熬煮火鍋湯頭」

「噴香清蒸臭豆腐 x 香酥臭豆腐」

「飲料暢飲、麵食、白飯吃到飽、冰淇淋」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-建工市場 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格

汽車：汽車收費停車格、Times-高雄大豐一路停車場 (走路3分鐘)

享ㄔ鍋建工店環境開箱

外部環境

高雄出差日的午餐時間，跟同行的夥伴選擇到高科大建工校區附近，新開幕的個人火鍋店─享ㄔ鍋建工店，用餐。

店門口

享ㄔ鍋建工店的店門口有機車停車格、汽車收費停車格，附近有公車站、汽車收費停車場。

付款方式

在享ㄔ鍋建工店消費，可使用：現金、LinePay付款。

放大版菜單

點餐區設有放大版菜單，方便外帶、路過的朋友們參考。

外帶菜單 / 內用菜單

走進店內，拿取內用菜單，參考、點餐。

現點現煮

確認餐點內容後，按照點單順序陸續出餐。

香酥臭豆腐

用餐空間

在明亮的空間裡設有2人桌、4人桌、8人桌，適合各適中小型聚餐。

用餐空間有設置冷氣，在涼爽的空間裡吃著剛煮好的噴香個人鍋物、鍋燒麵、臭豆腐，很~享受。

自助區

用餐時會使用到的醬料、可無限吃的白飯、王子麵、無限暢飲的多款飲料。

自助式醬料

飲料無限暢飲

一人兩球冰淇淋

享ㄔ鍋建工店餐點分享

這天點了：

香蒜蛤蠣豬肉鍋

鍋燒系列-藥膳-白飯

香酥臭豆腐-葷

清蒸臭豆腐-葷

香蒜蛤蠣豬肉鍋 嚐鮮價158元 (原價168元)

14~15顆蛤蠣 / 豬肉片 / 高麗菜 / 甜玉米 / 金針菇 / 豆腐 / 各式火鍋料

沒有看錯！

一顆顆肉質飽滿又大的蛤蠣就在漂亮的個人鍋裡，搭配豬肉片、高麗菜、甜玉米、金針菇、豆腐、5款火鍋料呈現，一口吃料、一口喝著帶有迷人蒜香、鮮香的湯頭，好~滿足。

鍋燒系列-藥膳-白飯 80元

藥膳湯頭 / 雞蛋 / 鮮蝦 / 豬肉片 / 蛤蠣 / 金針菇 / 高麗菜 / 豆皮 / 百頁豆腐 / 各式火鍋料 / 白飯

80元的鍋燒這麼有料！

使用藥膳湯頭煮製，甜嫩金針菇、蛋香四溢有吸到湯汁的蛋、口感紮實不乾硬、無腥味的豬肉片、爽脆清甜的高麗菜、吸飽湯汁精華的豆皮、Q脆魚丸等火鍋料，搭配香Q甜白米飯享用，午餐也可以吃得好。

清蒸臭豆腐-葷 88元

在鍋底有加入滷肉燥增添整體香氣層次，淋上特製醬汁清蒸入味，完成後再灑上蔥花點綴。

吸飽了特製醬汁精華的臭豆腐，口感軟嫩、香氣十足，讓人一塊接一塊吃起來。

香酥臭豆腐-葷 60元

每咬一口酥脆外表下，保有水份不乾硬的臭豆腐，搭配一旁的台式泡菜享用，好~讚。

享ㄔ鍋建工店餐點評價

三民區火鍋推薦，上午時段的工作完成後，選擇高科大建工校區附近美食─享ㄔ鍋建工店用餐。

這次點了：剛推出的香蒜蛤蠣豬肉鍋，個人鍋一上桌裡面的蛤蠣存在感特別高，溶於湯頭裡的鮮味喝得到；選擇藥膳湯頭搭配白飯的鍋燒系列，碗內的食材種類相當豐富；不管是炸的或清蒸的一樣噴噴香的香酥臭豆腐、清蒸臭豆腐，搭配無限暢飲的飲料、白飯、王子麵吃飽飽！

每一樣餐點的用料都蠻實在的，食材的多樣化、美味分數、價格分數的表現頗高，會想再來回味。

享ㄔ鍋建工店菜單

三民區火鍋推薦-享ㄔ鍋內用菜單、外帶菜單 (攝於2023.05)

消費資訊

用餐日期：2023.05

付款方式：現金、LinePay

三民區火鍋推薦資訊

享ㄔ鍋建工店

類型：三民區火鍋推薦 / 高科大建工校區美食推薦 / 高醫美食推薦 / 高雄建工路美食推薦 / 三民區美食餐廳推薦

⏰ 營業時間

一~日 11：00~14：00 / 17：00~22：00

📍 地址：高雄市三民區建工路330號

📞 電話：07-381-1899

享ㄔ鍋建工店FB粉絲頁

享ㄔ鍋建工店IG



檢視較大的地圖

粉字可點入傳送門

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享見