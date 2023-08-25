宜蘭巷弄隱藏版咖啡館- 咖啡風林，新開幕2023宜蘭必去咖啡廳！老闆斥資重金，改造自家老宅，打造宜蘭舒服的用餐空間，吃過一次就會愛上😍

咖啡風林現做的素食料理，堪稱宜蘭素食天花板，連愛吃肉的我也超喜歡，仙姑焗蔬菜搭配松露白醬超搭～老板特製輕食繽紛盤超澎湃是早午餐絕佳選擇~

知名品牌合作的義式冰淇淋，香濃綿密，岩鹽花生、小山園抹茶、香草口味，3種我都喜歡～搭配布朗尼更是絕配，使用進口法芙娜巧克力製作，滋味不甜不膩，口中充滿香氣

日式焦糖布丁綿密細緻、大人系提拉米蘇濕潤層次感～許多熟客還會訂購麵包跟調理包，不論內用或外帶都很適合，豐富多樣化的選擇，可以滿足每個客人的口味~

飲品冰的熱的通通有～超香醇崑崙山雪菊茶、滋味獨特手沖藝妓咖啡、滑順好入口焦糖瑪琪朵、充滿在地特色陳釀五年以上的金棗精釀氣泡飲 ，一口飲品、一口風林美食，真的好幸福唷

二樓還有老闆精心打造水晶展示空間，充滿能量的水晶，都是老闆親自挑選的好物，超多人來過都愛不釋手、咖啡風林不只是咖啡店，還是間充滿溫度的宜蘭特色店家，推薦給大家來探索唷！

這家咖啡風林的老屋，真的好有特色，位於宜蘭車站附近靜謐巷弄中，獨棟的建築空間，裝潢相當有質感，還沒走進店內就被外觀所吸引～

咖啡風林巷內狹小，建議開車的朋友，請停在附近再步行過來，外頭還有很漂亮的綠色植物，營造出絕佳的氛圍，附近還有超多美味的宜蘭小吃，可以安排宜蘭美食一日遊

咖啡風林一二樓都有用餐空間，一樓有雙人桌、高腳桌等多種選擇，明亮的燈光點綴，牆上還有畫作可以欣賞，充滿藝術氣息，讓人一坐下來就不想回家

二樓空間跟一樓一樣舒適，相當適合包場辦活動，特別保留充滿懷舊風的樓梯，讓古色古香的韻味，徹底充滿店內的每個角落~

2樓水晶區

我發現二樓後面居然有個小型展示空間，宛如水晶博物館一樣，充滿能量的角落，一問才知道老闆這些水晶受老闆親自挑選

把自己喜歡的能量商品，推廣給更多有緣的朋友，許多客人一接觸到水晶就會愛上，推薦對水晶有興趣的朋友不要錯過~

咖啡風林菜單

咖啡風林好料擺得滿滿的一桌，桌子都快要擺不下來，主食、甜點、飲品通通缺一不可，還有大象陪伴我們用餐，光用看得就已經口水直流

老板特製輕食繽紛盤 $380

（貝比光合生菜、自製初榨橄欖油醋醬、美式炒蛋、香料烤馬鈴薯、煙燻鴻禧菇、白神惠比壽香料歐包、香料奶油）

餐點都是素食料理，剛聽到我有點擔心，因為我是個無肉不歡的人，但我吃過完後完全改觀了，原來素食也可以這麼好吃~

完全沒有奇怪的素食油耗味，吃起來相當爽口，香味相當迷人，沒有特別說也不會發現是純素料理~



拼盤的原物料都是精挑細選，貝比光合生菜沙拉，上頭淋上自製初榨橄欖油醋醬，酸甜的滋味吃起來很開胃

自家製作白神惠比壽香料歐包，表面脆脆咬起來很有Q勁，上頭裹上香料奶油，獨特的香氣一吃就會愛上~

再搭配美式炒蛋、香料烤馬鈴薯、煙燻鴻禧菇，滿滿一盤吃完真的超滿足，真的太好吃了吧！

咖啡風林歐包

自家製作的麵包廣獲好評，熟客回購率超高，烘焙師的手幾乎都沒有停過，急著製作客人們的訂單，多款歐包選擇，不定期研發新產品，愛吃麵包的宜蘭人怎麼能錯過

仙姑焗蔬菜 $180

(奶素紅醬/奶素白醬/全素紅醬）

蔬菜、素丸等豐富配料，加上松露白醬吃起來香氣十足，上頭焗烤還會牽絲，起司吃起來相當有Ｑ度，每一口都充滿蔬菜的水份，鮮甜的湯汁我超愛～

日式焦糖布丁 $180

超級濃郁的布丁，上頭的日式焦糖甜而不膩，還有鮮奶油提升香氣，入口即化的細緻口感，蛋香氣十足，身為布丁控，我超級喜歡這一味，推薦愛吃布丁的朋友一定要吃爆

大人系提拉米蘇（限內用）$160

正宗提拉米蘇就是要加酒，底層的蛋糕口感才會濕潤，跟綿密的馬斯卡彭起司一起入口，口感超有層次，吃起來甜而不膩，越吃越涮嘴，讓人一口接一口～

宜蘭金棗布朗尼 ＄140

吃了日系跟西式的甜點，想來點結合宜蘭特色的甜點，這款加入宜蘭名產金棗的創意布朗尼，吃得到金棗果肉，酸甜的好滋味口感相當紮實，沒想到金棗配布朗尼可以這麼搭～



萊姆葡萄布朗尼 ＄140

布朗尼不只配金棗很好吃，搭配萊姆葡萄也好搭，一入口萊姆酒的香氣超強，葡萄多汁的口感，讓口感更加豐富，巧克力香濃的滋味充滿口腔～

義式冰淇淋布朗尼 $220（原味布朗尼）

（冰淇淋口味：香草、抹茶、花生）

原味布朗尼使用進口法芙娜巧克力及特級初榨橄欖油，減油減糖的配方，吃起來不會死甜，帶點苦香的味道，吃起來不會膩口，搭配義式冰淇淋，冰冰涼涼頗適合夏天～

義式冰淇淋系列（第二球折10元）小山園若竹抹茶口味 ＄90

那個冰淇淋真的好好吃喔，濃郁的GELATO，乳香味十足吃起來口感綿密，不怕會凍牙齒~兩球還有十元折扣，這個價格相當划算，不用排隊就可以吃到知名義式冰淇淋

我超喜歡小山園抹茶，尤其若竹的香味真的很強烈，抹茶韻味十足，苦中帶甜，完全就是抹茶控喜歡的滋味，真的超抹！居然不用一百元好便宜～

香草口味義式冰淇淋 $70、岩鹽花生義式冰淇淋 $70

不僅抹茶超好吃，香草跟花生我也超愛，加入馬達加斯加香草莢的香草口味，上頭可以看到一顆顆黑色的小顆粒，選用高單價的香草莢，獨特香氣吃起來特別濃厚～

岩鹽花生這個鹹鹹甜甜的滋味，還可以吃到花生的顆粒感，花生香氣直衝鼻腔，花生的油脂跟冰淇淋配在一起有夠搭，一口接一口，一不小心就吃光光！

崑崙山雪菊茶 $280

這個雪菊茶超香，顏色相當漂亮，味道非常好聞，喝起來順口不會苦澀，這個菊花選擇超級好，回沖兩次味道還是很足，搭配甜點相當速配的飲品選擇

手沖咖啡藝妓厭氧$200

來咖啡風林，當然要喝手沖咖啡，超香濃的韻味，一上桌就聞到手沖咖啡的香氣，喝起來的滋味相當獨特，值得大家來體驗看看，味道令人意猶未盡，好有層次感！

陳年金棗精釀氣泡飲 ＄180

來宜蘭就想喝一些在地特色的飲品，咖啡風林這杯氣泡飲，陳釀五年以上的金棗，韻味特別濃郁，喝起來自然的甘甜味，口齒留香相當清涼解渴～

焦糖瑪琪朵 冰$180 熱$180

喝完手沖咖啡，想要再來拿鐵，這杯冰涼的焦糖瑪奇朵，口感相當溫潤滑順，喝起來不會有苦澀感，相當解渴的好滋味，搭配布朗尼、提拉米蘇等都很搭～

咖啡風林整體的原物料都很用心挑選，不僅咖啡豆是精挑細選，鮮奶也是使用相當少見的四方牧場品牌，就算成本超高，也要給客人吃到最好的原物料～

吃飽喝足還可以買咖啡豆回家自己泡，店內也有隱藏版的酒精飲品選擇，等著您來挖掘更多咖啡風林的好味道～（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

咖啡風林 6大特色

1.宜蘭巷弄隱藏版咖啡館，多款手作歐包、美味蔬食料理、下午茶甜點飲品，品項豐富，老闆斥資重金，改造老屋，打造舒服又充滿藝術因子的氛圍，不論是在地人或觀光客，吃過一次都會愛上😍

2.現做的素食料理，不會有油耗味道，仙姑焗蔬菜搭配松露白醬，烤到香噴噴、一夾起來還會牽絲，新鮮爽脆的口感，蔬菜滿滿水份相當可口～老板特製輕食繽紛盤超澎湃，食材精挑細選，品項豐富是早午餐絕佳選擇

3. 知名品牌合作的義式冰淇淋，香濃綿密，岩鹽花生、小山園抹茶、香草口味，3種我都喜歡～搭配布朗尼更是絕配，使用進口法芙娜巧克力製作，滋味不甜不膩，口中充滿布朗尼的香氣超喜歡～

4.多樣化飲品冰的熱的通通有～超香醇崑崙山雪菊茶、滋味獨特手沖藝妓咖啡、滑順好入口焦糖瑪琪朵、充滿在地特色陳年金棗精釀氣泡飲 ，一口飲品一口風林美食，真的好幸福唷

5. 日式焦糖布丁綿密細緻、大人系提拉米蘇濕潤層次感～對面還有烘焙工作室，許多熟客都會訂購麵包跟調理包，不論內用或外帶都很適合，超級多樣化的選擇，可以滿足每個客人的口味~

6. 二樓還有老闆精心打造水晶展示空間，充滿能量的水晶，種類款式相當多樣化，都是老闆親自挑選的好物，超多年輕人來過都愛不釋手、咖啡風林不只是咖啡店，充滿溫度的宜蘭特色店家，推薦給大家來探索唷

💭店家資訊 咖啡風林

🏠地址: 宜蘭縣宜蘭市慈安路55巷17號

🚌交通: 東門夜市5分鐘

☎️電話: (03)938-1539

⏰時間: 1000-1800

😪公休: 週二公休

💰消費: 現金、本店低消一份餐點或飲料

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086318414686&mibextid=LQQJ4d

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406575577



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