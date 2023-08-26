早餐是一天的活力來源！今天來吃的早餐店是連鎖體系的晨間廚房（桃園市東龍店）。

晨間廚房（龍潭東龍店）- 店面外觀

維持著一貫的連鎖體系藍色招牌風格

雖然晨間廚房的位置不在鬧區

不過也有好處

就是停車方面比較方便

店前面可以停放很多台機車

也可以稍微臨停一下汽車

晨間廚房（龍潭東龍店）- 用餐環境

整體用餐環境很乾淨、舒適、明亮

讓人一早就有愉悅的用餐心情

如果不知道要吃什麼

也可以參考店內牆壁上的菜單海報

或許能獲得想吃的餐點靈感

晨間廚房（龍潭東龍店）- 點餐方式

店內採掃碼點餐方式

每張桌子都有條碼可掃描

掃描後就會跳到點餐畫面

每個餐點品項也會有小圖示

可以顯示出餐點樣貌

降低選擇困擾發生

晨間廚房（龍潭東龍店）- 餐點分享

紅茶（大杯）

奶茶（中杯）

晨間廚房的大杯飲料真的很大杯

就是我們平常去手搖飲店買的大杯容量

早餐喝這樣的容量真的超級過癮

大杯紅茶30元

中杯奶茶25元

中杯的容量就是普通早餐店的大杯容量

所以光是飲料容量這部份

菲姐覺得晨間廚房很有誠意

給的容量好多

而且價格也不會很貴

燒肉總匯三明治

洋芋燒肉吐司

鮪魚蛋餅

薯餅

燒肉總匯三明治

軟嫩夠味的燒肉還有新鮮小黃瓜絲

還附有起司片、火腿片

再搭配三明治內塗抹的各種美味醬料

都增加了這份總匯三明治的美味感

口感吃起來很豐富

飽足感也是相當足夠

薯餅

炸的酥酥脆脆剛剛好

也不會太油膩

早餐來一片薯餅就是最幸福的邪惡享受

洋芋燒肉吐司

看這個外表雖然跟店內海報上面的圖片長得不一樣

不過幸好美味度跟內容物還是讓人滿意的

每一片吐司是有烤過的

烤過的吐司面是朝內的

內夾層的餡料有大片燒肉

還有大片生菜及醬料

中間則是有薯泥

綿密的薯泥搭配之下

替這款洋芋燒肉吐司增添了些許柔軟的口感

煎的香香脆脆的燒肉片

更是替整體吐司增加新鮮的層次感

如果是喜歡薯泥又喜歡吃肉的朋友

這款洋芋燒肉吐司可以嘗試看看

鮪魚吐司

餡料飽滿的鮪魚蛋餅

表現中規中矩

鮪魚餡料是濕的類型

也算是很好入口的餡料形式

不過味道就跟普通早餐店差異不大

晨間廚房（龍潭東龍店）- 用餐心得

可能是剛開幕一段時間

所以點餐方式若是都用線上點餐

可能會對老人家或是3C有障礙的朋友有些不友善

若是可以開放協助點餐應該會不錯

店內用餐座位數量有點少

大部分的面積為店內廚房使用

這是有點可惜的地方

不過店內整體環境裝潢得很漂亮舒適

很適合帶朋友來店內聚餐

渡過一個悠閒的早午餐時光

晨間廚房（龍潭東龍店）- 店家資訊

名稱：

地址：桃園市龍潭區東龍路350號

營業時間：6:00-13:00

電話：03-4800377