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【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味！

2023-08-27 19:00:00 Winnie 人氣：102
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窩客好文

Winnie

發表篇數：49篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：麵屋山茶
phone02-2253-5750
place新北市板橋區大同街8巷16號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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今天來吃一間預約制而且每週口味都不一樣的拉麵店－「麵屋山茶」。店家每週二晚上八點會在臉書粉專發布貼文公告當週販售的口味，預約方式就是臉書私訊，預約成功之後會收到店家回覆訊息，告知六點到九點前往，不過因為大家都是預約前來，所以可能還是會需要等候一下～其實我還滿幸運的，半夜12點才看到貼文，結果還預約成功靦腆搔頭

請點個讚支持我分享更多美食9f440dd849d6a9becf6b4d765e0fd65a

 

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我大約7:10到，門口已經有十幾個人在等候，本來已經做好要等一小時的覺悟了，沒想到...！因為我是一個人，所以中途吧檯有空位，店員就讓我先入座了，算下來應該排不到15分鐘，真是小確幸舉手歡呼

 

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店內位置不多，大約12個（照片以外還有位置）

 

餐點介紹

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桂花柚子雞清湯 $260

配料：雞腿叉燒、蜂蜜溏心蛋、黃櫛瓜、綠櫛瓜、櫻桃蘿蔔、紅酸膜。（店家發布貼文時會一併告知當週拉麵配料）

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先說說我對拉麵的愛好，我是細麵派，也比較喜歡清爽系的湯頭。拉麵送上桌之後，我的習慣是先喝一口湯，因為對我來說湯頭除了是拉麵的靈魂，也是影響我回頭率的關鍵。
一入口的感受是溫潤清甜、不油膩，無負擔感的清湯讓我對這碗拉麵留下滿好的第一印象。

 

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配料中我最喜歡糖心蛋，一直以來吃到的糖心蛋通常都是醬油味，頭一次吃到蜂蜜味，只能說真的太出奇不意的美味了，濕潤的蛋黃透出一股蜂蜜的香甜，真的讓我瞪大了雙眼；黃綠櫛瓜們和蘿蔔我沒有吃到太突出的味道，對我來說就是提供清爽感的配菜；雞腿叉燒有著淡淡的炙燒香氣，肉也挺嫩，如果表皮能夠帶點脆度會更加分。

 

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這碗拉麵採用的是細麵，我本來就是細麵派，口感軟硬適中，給過1345135616-776139284

 

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吃過好多次綠櫛瓜，倒是第一次看到黃櫛瓜，我覺得長得跟柳丁超級像...

 

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總之，我吃得一乾二淨，連湯都喝完就代表我很喜歡這碗拉麵，吃飽喝足，開心回家！（不過還是想建議一下筷子可以不要用免洗的）

 

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の食記結語

是個開心的用餐體驗，不論是意外預約成功，或是一人用餐可以很快入座的小確幸，甚至到一整碗拉麵可以讓我吃得乾乾淨淨，都讓我決定有機會要再來試試不同口味的拉麵！關注麵屋山茶的粉專一陣子了，覺得他們可以週週推出不同的口味真的好厲害，也代表他們很用心，至少我吃出來了，也很喜歡，下次吃到新口味再更新文章80762955

By Winnie1368098340-2484527783.gif

 

-------------【店家資訊】-------------

麵屋山茶

地址：新北市板橋區大同街8巷16號

電話: 0968802364

營業時間：週三至週六18:00~21:00（週日至週二公休）

 

以上評論為個人心得及意見，僅供參考
食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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