今天來吃一間預約制而且每週口味都不一樣的拉麵店－「麵屋山茶」。店家每週二晚上八點會在臉書粉專發布貼文公告當週販售的口味，預約方式就是臉書私訊， 預約成功之後會收到店家回覆訊息，告知六點到九點前往，不過因為大家都是預約前來，所以可能還是會需要等候一下～其實 我還滿幸運的，半夜12點才看到貼文，結果還預約成功

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我大約7:10到，門口已經有十幾個人在等候，本來已經做好要等一小時的覺悟了，沒想到...！因為我是一個人，所以中途吧檯有空位，店員就讓我先入座了，算下來應該排不到15分鐘，真是小確幸

店內位置不多，大約12個（照片以外還有位置）

餐點介紹

桂花柚子雞清湯 $260

配料： 雞腿叉燒、蜂蜜溏心蛋、黃櫛瓜、綠櫛瓜、櫻桃蘿蔔、紅酸膜。（店家發布貼文時會一併告知當週拉麵配料）

先說說我對拉麵的愛好，我是細麵派，也比較喜歡清爽系的湯頭。拉麵送上桌之後，我的習慣是先喝一口湯，因為對我來說湯頭除了是拉麵的靈魂，也是影響我回頭率的關鍵。

一入口的感受是溫潤清甜、不油膩，無負擔感的清湯讓我對這碗拉麵留下滿好的第一印象。

配料中我最喜歡糖心蛋，一直以來吃到的糖心蛋通常都是醬油味，頭一次吃到蜂蜜味，只能說真的太出奇不意的美味了，濕潤的蛋黃透出一股蜂蜜的香甜，真的讓我瞪大了雙眼；黃綠櫛瓜們和蘿蔔我沒有吃到太突出的味道，對我來說就是提供清爽感的配菜；雞腿叉燒有著淡淡的炙燒香氣，肉也挺嫩，如果表皮能夠帶點脆度會更加分。

這碗拉麵採用的是細麵，我本來就是細麵派，口感軟硬適中，給過

吃過好多次綠櫛瓜，倒是第一次看到黃櫛瓜，我覺得長得跟柳丁超級像...

總之，我吃得一乾二淨，連湯都喝完就代表我很喜歡這碗拉麵，吃飽喝足，開心回家！（不過還是想建議一下筷子可以不要用免洗的）

の食記結語

是個開心的用餐體驗，不論是意外預約成功，或是一人用餐可以很快入座的小確幸，甚至到一整碗拉麵可以讓我吃得乾乾淨淨，都讓我決定有機會要再來試試不同口味的拉麵！關注麵屋山茶的粉專一陣子了，覺得他們可以週週推出不同的口味真的好厲害，也代表他們很用心，至少我吃出來了，也很喜歡，下次吃到新口味再更新文章

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

麵屋山茶

地址： 新北市板橋區大同街8巷16號

電話: 0968802364

營業時間：週三至週六18:00~21:00（週日至週二公休）

以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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