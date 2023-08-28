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宮太鮮小籠湯包｜烏日人氣爆漿湯包進軍台中市區，蔥花薑絲免費加，營業時間從下午至晚上

2023-08-28 10:42:07 糖糖's 享食生活 人氣：103
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窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1420篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：宮太鮮小籠湯包 - 永興店
place台中市北區永興街140號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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號外號外，烏日人氣爆漿湯包宮太鮮小籠湯包進軍台中市區啦！想吃宮太鮮小籠湯包不必再早起衝烏日，現在在台中北區也吃得到，營業時間從下午三點至晚上九點，下午或晚上想吃美味爆漿湯包也吃得到啦

宮太鮮小籠湯包永興店位置

宮太鮮小籠湯包永興店位在台中北區永興街上，距離中正公園不遠，是說永興街上這條路上美食真的有夠多，可以一路吃下去

宮太鮮小籠湯包永興店環境

宮太鮮小籠湯包烏日總店是採外帶店而永興店除了外帶也有提供些許的內用座位區，因為最近永興店新開幕知道的人還不多，想吃的朋友可以趁現在

湯包一樣都是現桿現包，現點現蒸，看起來是不是相當誘人呀

宮太鮮小籠湯包永興店菜單

記得最後一次去烏日吃宮太鮮小籠湯包一籠是70元，現在這裡賣一籠80元，不知道總店是不是也是這個價錢了，一樣一籠是8顆裝

小籠湯包 80元

宮太鮮小籠湯包永興店一樣是蔥花、薑絲免費加，整盒八顆湯包裝得滿滿的，喜歡吃辣的朋友一定要記得加辣更對味

宮太鮮小籠湯包夾起來沉甸甸的，外皮相當Q彈，吃的時候記得湯匙要放底下準備盛接滿滿的鮮甜湯汁

裡頭的豬肉餡也相當紮實，吃起來非常鮮甜，蔥香四溢，吃起來不會有腥味，口味上跟總店一樣沒變，想吃宮太鮮小籠湯包不必再早起衝烏日囉，現在來永興街也吃的到，營業時間是從下午三點至晚上九點，下午晚上想吃湯包就來宮太鮮小籠湯包

 

《店家資訊》

店家：宮太鮮小籠湯包 - 永興店
電話： 0970-698599
地址：台中市北區永興街140號
時間：15:00~21:00
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093666220600

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