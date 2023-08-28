為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 我家牛排 林口A9店｜林口平價吃到飽推薦 @neru.foodie / 丸の良食

我家牛排 林口A9店｜林口平價吃到飽推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-08-28 15:45:04 neru.foodie 人氣：135
share
窩客好文

neru.foodie

發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：我家牛排 林口A9店
phone02-2608-1893
place新北市林口區文化三路一段2號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

🥩cp值真的超高好難訂！吃飽不吃精緻～

店家資訊

🔸我家牛排 林口A9店 @myhome_steak_linkou

🔸環球購物中心 林口A9｜新北市林口區文化三路一段2號3F

🔸11:00–22:00

🔸Google評論分數4.4顆星(818則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁Facebook粉絲專頁

才開幕沒多久就已經人氣滿載的我家牛排林口A9店！

真的是cp值很高很難訂XD我偶然在假日前一天刷到可以訂位😆

現場候位的人潮真的超多好可怕🤣

 

特製牛排5oz $380｜勁燒雞腿排10oz $380

🔸收10%服務費/用餐限時2hrs/自助吧無限取用

點了最便宜的牛排頗乾癟的不好吃～雞腿排就好吃很多！

 

各式各樣的自助吧有台菜/熱炒/炸物/湯/飲品/冷盤/甜點/水果/冰品/沙拉等應有盡有💯

不過以價位來說就是吃粗飽的(不用想說多精緻XD)

餐廳內有小蟲飛來飛去對我來說就是吃一次體驗看看就好😌

這次我家牛排 林口A9店｜林口平價吃到飽推薦分享就到這裡啦！

喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格

Instagram粉絲專頁Facebook粉絲專頁

    檢舉
    share
    chevron_left

    沐甜MuDessert｜板橋府中悠閒下午茶推薦@neru.f

    TOASTBOX土司工坊｜信義區新加坡料理推薦@neru.

    chevron_right
    延伸閱讀

    burp studio｜林口創意馬卡龍推薦 @neru.foodie / 丸の良食

     neru.foodie

    夏家手工魚麵｜台南在地小吃推薦 @neru.foodie / 丸の良食

     neru.foodie

    雞三和｜北車日式定食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

     neru.foodie

    Lawsonローソン｜日本超商美食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

     neru.foodie
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    neru.foodie

    發表篇數：778篇

    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
    作者的其它文章
    同類據點
    牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店 照片

    牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店

    4.85 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    肉次方 燒肉放題 照片

    肉次方 燒肉放題

    4.45 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    打爆豬韓式燒肉吃到飽新北永和店 照片

    打爆豬韓式燒肉吃到飽新北永和店

    3.40 (1人評鑑)

    區域：新北市永和區
    德堡牛排新莊中正店 照片

    德堡牛排新莊中正店

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市新莊區
    小福利麻辣鍋 小碧潭店 照片

    小福利麻辣鍋 小碧潭店

    4.55 (1人評鑑)

    區域：新北市新店區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up