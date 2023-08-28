🥩cp值真的超高好難訂！吃飽不吃精緻～

店家資訊

🔸我家牛排 林口A9店 @myhome_steak_linkou

🔸環球購物中心 林口A9｜新北市林口區文化三路一段2號3F

🔸11:00–22:00

🔸Google評論分數4.4顆星(818則評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

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才開幕沒多久就已經人氣滿載的我家牛排林口A9店！

真的是cp值很高很難訂XD我偶然在假日前一天刷到可以訂位😆

現場候位的人潮真的超多好可怕🤣

特製牛排5oz $380｜勁燒雞腿排10oz $380

🔸收10%服務費/用餐限時2hrs/自助吧無限取用

點了最便宜的牛排頗乾癟的不好吃～雞腿排就好吃很多！

各式各樣的自助吧有台菜/熱炒/炸物/湯/飲品/冷盤/甜點/水果/冰品/沙拉等應有盡有💯

不過以價位來說就是吃粗飽的(不用想說多精緻XD)

餐廳內有小蟲飛來飛去對我來說就是吃一次體驗看看就好😌

這次 我家牛排 林口A9店｜林口平價吃到飽推薦 分享就到這裡啦！

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