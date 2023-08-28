為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > [中秋好禮推薦]台中 百年傳承的美味 陳允寶泉 小二味禮盒 小月餅 蛋黃酥

[中秋好禮推薦]台中 百年傳承的美味 陳允寶泉 小二味禮盒 小月餅 蛋黃酥

2023-08-28 16:40:05 寶貝小飄 人氣：103
share
窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：陳允寶泉食品
place台中市中區自由路二段36號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台中十大伴手禮 外盒亮眼質感佳
經典必吃的蛋黃酥 小月餅 甜而不膩
層次酥軟 香氣四溢
陳允寶泉 小二味禮盒 小月餅 蛋黃酥

又到了一年一度中秋佳節
烤肉、柚子、月餅 是中秋節不可少重點商品
其中月餅市場可說是兵家必爭
年節送禮的時間到了，今年你打算選購哪一家的禮盒呢？

榮獲2023台中十大伴手禮
百年傳承的美味 陳允寶泉
其中蛋黃酥可說是主打招牌之一
今天就來開箱吧！

送禮最在乎的莫過於第一眼看到的外包裝
具有設計感的包裝，對於送禮市場來說相當重要。
大紅億万兩禮盒，質感細緻相當討喜，作為送禮可說是相當適合。

陳允寶泉 小二味禮盒 小月餅 蛋黃酥
兩種口味 一共八顆
兩顆兩顆各別包裝 不用擔心一整盒拆封無法吃完的問題，讓你口口都可以吃到最佳口感。

人氣首選必吃蛋黃酥
光看他的外皮就令人驚艷
類似菠蘿的外皮，外型相當獨特
內餡完美黃金比例豆沙包覆蛋黃
多層次口感，鹹甜交錯 好吃不甜膩

吃了蛋黃酥，也別錯過另一款包覆白豆沙的小月餅
外皮鬆酥層次口感豐富，內餡綿密入口及化，這麼好吃的小月餅~
除了送禮外，也很適合當作犒賞自己的辛勞小點心呢。

陳允寶泉 小二味禮盒
真材實料看的見，CP值極佳
作為送禮絕對是不錯的選擇
中秋佳節送禮表心意
除了送禮，別忘記順便給自己自肥一下
犒賞自己也是不錯的選擇喔！

陳允寶泉 (自由門市)
台中市中區自由路二段36號
營業時間:09:00–21:30

 

工商服務旅行必備推薦(蝦皮商場傳送門)
克補B群補充氣好體力，旅行更有活力 >>傳送門
大型跳台 貓貓在家也開心 >>傳送門
喝杯好茶，讀書、工作、郊遊必備 水果茶 冷泡茶 >>傳送門

謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤  寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
追蹤 分享 按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
FB粉絲團
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌  傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram   傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog觀看
痞客邦 請點此
窩客島 請點此

    檢舉
    share
    chevron_left

    [食]台南一甲子的好滋味傳統豆花鮮奶豆花豆漿豆

    [食]台中LaLaport北館美食街韓式料理Bibim大阪N

    chevron_right
    延伸閱讀

    [食]新北 龍恩控肉飯 深夜在地美味 一碗控肉飯、排骨飯搭配爽口鹹辣的辣蘿蔔乾，簡簡單單的幸福滋味

     寶貝小飄

    【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

     我是艾兒比！！

    [中秋好禮推薦]台中 國宴御用點心 送禮自用兩相宜 阿聰師 秋夕禮饌月餅禮盒

     寶貝小飄

    【美食】新莊里洋烘焙，微風台北車站門市，準備中秋禮盒、自己享用順路又方便！

     萊特品客
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    寶貝小飄

    發表篇數：427篇

    熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心 旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭 讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂
    作者的其它文章
    同類據點
    三牧田麵包專門店 臺中精誠店 照片

    三牧田麵包專門店 臺中精誠店

    4.10 (1人評鑑)

    區域：台中市西區
    一六堂餅店 照片

    一六堂餅店

    4.75 (1人評鑑)

    區域：台中市北屯區
    Penthouse樓上那間法式甜點 照片

    Penthouse樓上那間法式甜點

    3.40 (1人評鑑)

    區域：台中市西屯區
    Bloom wedding花神頂級法式喜餅 照片

    Bloom wedding花神頂級法式喜餅

    4.95 (2人評鑑)

    區域：台中市西區
    青鳥旅行 台中國美概念店 照片

    青鳥旅行 台中國美概念店

    4.40 (2人評鑑)

    區域：台中市西區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up