台中十大伴手禮 外盒亮眼質感佳

經典必吃的蛋黃酥 小月餅 甜而不膩

層次酥軟 香氣四溢

陳允寶泉 小二味禮盒 小月餅 蛋黃酥

又到了一年一度中秋佳節

烤肉、柚子、月餅 是中秋節不可少重點商品

其中月餅市場可說是兵家必爭

年節送禮的時間到了，今年你打算選購哪一家的禮盒呢？

榮獲2023台中十大伴手禮

百年傳承的美味 陳允寶泉

其中蛋黃酥可說是主打招牌之一

今天就來開箱吧！

送禮最在乎的莫過於第一眼看到的外包裝

具有設計感的包裝，對於送禮市場來說相當重要。

大紅億万兩禮盒，質感細緻相當討喜，作為送禮可說是相當適合。

陳允寶泉 小二味禮盒 小月餅 蛋黃酥

兩種口味 一共八顆

兩顆兩顆各別包裝 不用擔心一整盒拆封無法吃完的問題，讓你口口都可以吃到最佳口感。

人氣首選必吃蛋黃酥

光看他的外皮就令人驚艷

類似菠蘿的外皮，外型相當獨特

內餡完美黃金比例豆沙包覆蛋黃

多層次口感，鹹甜交錯 好吃不甜膩

吃了蛋黃酥，也別錯過另一款包覆白豆沙的小月餅。

外皮鬆酥層次口感豐富，內餡綿密入口及化，這麼好吃的小月餅~

除了送禮外，也很適合當作犒賞自己的辛勞小點心呢。

陳允寶泉 小二味禮盒

真材實料看的見，CP值極佳

作為送禮絕對是不錯的選擇

中秋佳節送禮表心意

除了送禮，別忘記順便給自己自肥一下

犒賞自己也是不錯的選擇喔！

陳允寶泉 (自由門市)

台中市中區自由路二段36號

營業時間:09:00–21:30

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