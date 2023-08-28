潛藏巷弄中的國民小吃美食｜龍潭隱藏版美食店家『郭記麵館』的美味故事！ - 相片中的菲莉絲
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 龍潭區
走在街上思考著今天要吃什麼晚餐呢？我習慣性會看看店家內是否有很多客人在用餐，剛好今天來到這間：郭記麵館。
進進出出的客人非常多
也讓菲姐覺得應該是很值得吃看看的店家
郭記麵館 – 店面外觀
疑惑許久
因為店家沒有明顯的招牌
就只有貼在門外面這張紙
寫著：郭記麵館
這天用餐完也約莫是到了店家的打烊時刻
鐵門已經放下來一半了
店家外觀就是長這個
沒有任何招牌
不過大家可以搜尋郭記麵館旁邊的店家：鼎記美食快炒
就在隔壁而已
郭記麵館 – 用餐環境
從店外觀看起來是小小的一間店
可是一進來後
會發現它是長型的店面
裡面有很多內用座位
也很厲害
滿滿的用餐人潮
不管是內用還是外帶都是生意很好
看照片就知道郭記麵館的生意有多好
內用的環境還有冷氣及風扇可以吹
所以整體用餐環境是蠻涼爽的
靠近醬料區的用餐區
店家也有提供兒童安全座椅
醬料區以及餐具區
可以自己來拿取想沾的醬料
以及餐具
如果用餐途中口渴了
可以到店外面的飲料機投幣購買
郭記麵館 – 菜單
這是郭記麵館的菜單
有飯類、麵類、湯類、滷味
就是一間家常料理性質的麵店
價格也是平價不會造成太大的負擔
這裡用餐方式是點完餐後到櫃檯結帳
之後就在座位上等待餐點上桌
郭記麵館 – 餐點分享
酸辣湯
滷肉飯（小）
滷味（海帶、黑豆干）
來到麵店用餐
一定不可少的就是滷味小菜
這盤滷味很好吃
上桌時是熱熱的滷味
而黑豆干滷得很入味
每一片咬下去都是軟嫩多汁很香
就連海帶也是滷的還不錯
每一片都好吃
海帶口感剛剛好
不會過硬也不會太軟
當然店家也有提供辣油
不過這個辣油吃起來就稍嫌普通
酸辣湯（$50元）
這碗酸辣湯的料非常多
有筍絲、木耳、蛋花、鴨血、蔥花、豆腐、紅蘿蔔、肉絲
算是我目前在外面用餐喝過料最多最豐富的酸辣湯了
整碗酸辣湯喝起來是以黑胡椒風味及醬油為主的感覺
所以喝到最後會覺得有一點點過鹹
如果口味再清淡一些會更好
滷肉飯（小碗 $40元）
很特別的滷肉飯
它是有加了一些福菜在裡面
所以整體吃起來的風味是清爽不黏牙的滷肉飯
對於不喜歡吃肥肉的我來說
這碗滷肉飯我覺得蠻好吃的
吃多了也不會覺得膩
郭記麵館 – 用餐心得
實際吃過後
終於知道為何郭記麵館的生意這麼好
餐點份量足、用料實在、價格平價、選擇多、內用環境寬敞涼爽
口味也是用心又特別
就算是店家沒有招牌
生意一樣是強強滾
實在是很厲害
郭記麵館 – 店家資訊
名稱：郭記麵館
地址：桃園市龍潭區南龍路58號
營業時間：12:00-20:00
公休日：週四