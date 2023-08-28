走在街上思考著今天要吃什麼晚餐呢？我習慣性會看看店家內是否有很多客人在用餐，剛好今天來到這間：郭記麵館。

進進出出的客人非常多

也讓菲姐覺得應該是很值得吃看看的店家

郭記麵館 – 店面外觀

疑惑許久

因為店家沒有明顯的招牌

就只有貼在門外面這張紙

寫著：郭記麵館

這天用餐完也約莫是到了店家的打烊時刻

鐵門已經放下來一半了

店家外觀就是長這個

沒有任何招牌

不過大家可以搜尋郭記麵館旁邊的店家：鼎記美食快炒

就在隔壁而已

郭記麵館 – 用餐環境

從店外觀看起來是小小的一間店

可是一進來後

會發現它是長型的店面

裡面有很多內用座位

也很厲害

滿滿的用餐人潮

不管是內用還是外帶都是生意很好

看照片就知道郭記麵館的生意有多好

內用的環境還有冷氣及風扇可以吹

所以整體用餐環境是蠻涼爽的

靠近醬料區的用餐區

店家也有提供兒童安全座椅

醬料區以及餐具區

可以自己來拿取想沾的醬料

以及餐具

如果用餐途中口渴了

可以到店外面的飲料機投幣購買

郭記麵館 – 菜單

這是郭記麵館的菜單

有飯類、麵類、湯類、滷味

就是一間家常料理性質的麵店

價格也是平價不會造成太大的負擔

這裡用餐方式是點完餐後到櫃檯結帳

之後就在座位上等待餐點上桌

郭記麵館 – 餐點分享

酸辣湯

滷肉飯（小）

滷味（海帶、黑豆干）

來到麵店用餐

一定不可少的就是滷味小菜

這盤滷味很好吃

上桌時是熱熱的滷味

而黑豆干滷得很入味

每一片咬下去都是軟嫩多汁很香

就連海帶也是滷的還不錯

每一片都好吃

海帶口感剛剛好

不會過硬也不會太軟

當然店家也有提供辣油

不過這個辣油吃起來就稍嫌普通

酸辣湯（$50元）

這碗酸辣湯的料非常多

有筍絲、木耳、蛋花、鴨血、蔥花、豆腐、紅蘿蔔、肉絲

算是我目前在外面用餐喝過料最多最豐富的酸辣湯了

整碗酸辣湯喝起來是以黑胡椒風味及醬油為主的感覺

所以喝到最後會覺得有一點點過鹹

如果口味再清淡一些會更好

滷肉飯（小碗 $40元）

很特別的滷肉飯

它是有加了一些福菜在裡面

所以整體吃起來的風味是清爽不黏牙的滷肉飯

對於不喜歡吃肥肉的我來說

這碗滷肉飯我覺得蠻好吃的

吃多了也不會覺得膩

郭記麵館 – 用餐心得

實際吃過後

終於知道為何郭記麵館的生意這麼好

餐點份量足、用料實在、價格平價、選擇多、內用環境寬敞涼爽

口味也是用心又特別

就算是店家沒有招牌

生意一樣是強強滾

實在是很厲害

郭記麵館 – 店家資訊

名稱：郭記麵館

地址：桃園市龍潭區南龍路58號

營業時間：12:00-20:00

公休日：週四