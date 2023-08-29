喜歡吃川菜的朋友有福了，川門子全新推出"穿越川粵百匯"讓你任意點，不僅有川菜還有粵菜和港點、特製飲品、精緻蛋糕、哈根達斯吃到飽，平日只要680元就可以享用，除自助吧還有各種餐點現點現做，專人上桌，上菜快速，重點是超好吃的，從開幕就一直想來，這次終於有機會來嚐鮮，成為名符其實桃園吃到飽餐廳。新開幕假日用餐還送帕瑪白汁焗龍蝦，這裡用餐環境舒適，不僅室內設計美侖美煥，景觀美、氣氛佳，戶外也充滿綠意盎然，還能享用熱騰騰川粵料理，真是桃園CP值高的餐廳。

以川菜聞名的川門子全新推出：穿越 Pass Through 川粵百匯吃到飽餐廳。

光戶外就超好拍的，有百花隧道、教堂、馬車、城堡等歐風莊園可以美拍。影片分享

不用擔心停車，這裡附有超大免費停車場。

平日成人680元，假日880元，外加一成服務費，4歲以下免費。

穿越結合川菜的麻辣鮮香與粵菜的味美鮮甜還有精緻港點。影片分享

除自助吧，還可以線上點餐，點餐90分鐘內，用餐時間：120分鐘～份量比想像還多，建議點的時候不要一次點太多，上菜很快，吃完再點。

光自助吧就超多樣的，有酸菜魚、鎮江嫩子排、清燙白蝦、葱油雞、水果、哈根達斯、蛋糕等精緻又美味～

還有哈根達斯、莫凡彼冰淇淋吃到飽

最讓人驚豔的是飲品現點現做，有楊枝甘露、絲襪奶茶、港式檸檬茶等，每樣都蠻好喝的～

蛋糕也相當精緻好吃。

用餐環境寬廣舒適，還有許多包廂，每間都設計的很有質感～

招牌必點：川味水煮肥牛、老皮嫩肉、蒜香脆皮雞、宮保雞丁等經典川菜，每樣都又酸又辣，超好吃的～

蒜香脆皮雞：又脆又香，人間美味～

每桌會先上招牌菜：豆鼓排骨、魚籽燒賣港點。

招牌必點港點：西杏甜蜜蝦捲、松露燒賣、鮮蝦腸粉、香煎蘿蔔糕、天蠶蝦捲、鮮蝦腐皮捲等。

招牌必點：椒麻嫩雞片、熗鍋高麗菜、乾煸四季豆，農家小炒肉、老皮嫩肉、宮保雞丁等，影片分享

招牌必點：芥蘭牛肉，牛肉軟嫩，青菜炒的青爽又美味。

每樣看起來都好好吃，一不小心點了滿滿一桌～

飯後哈根達斯冰淇淋，真是完美的Ending。

吃飽別忘了到戶外花園走走，超美的～

夢幻的莊園城堡，宛如童話故事般的夢幻場景，讓人有置身歐洲宮殿的浪漫錯覺

讓我們彷彿置身歐洲明信片場景般，超浪漫的～

穿越 Pass Through 川粵百匯地址：桃園市蘆竹區南竹路二段 156-2號；電話：(03) 321-2293 營業時間：11:30 - 15:00； 17:30 - 21:00

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