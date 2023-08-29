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> 圖文創作 > ★桃園公園★ 平鎮民俗文化公園，最新親子公園放電孩子! 超特別穀倉造型遊戲場，有攀爬網架、旋轉盤、溜滑梯和溜滑梯等

★桃園公園★ 平鎮民俗文化公園，最新親子公園放電孩子! 超特別穀倉造型遊戲場，有攀爬網架、旋轉盤、溜滑梯和溜滑梯等

2023-08-29 21:28:11 Tin 人氣：169
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窩客好文

Tin

發表篇數：43篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

桃園最新公園穀倉造型主題遊戲場-平鎮民俗文化公園

  

平鎮民俗文化公園的全新樣貌，新公園的魅力就是設施全新設施都很新穎

穀倉造型溜滑梯超特別！有許多動物藏在公園裡～田野會看到哪些動物呢？來這玩就會知道👀

平鎮民俗文化公園

地址: 平鎮區上海路90-102號旁 

(google 搜尋168motel平鎮館或7-11海利門市)

停車: 路邊停車格或收費停車場

    

旋轉盤是熱愛刺激的孩子們的最愛~轉啊轉越快越開心

在艷陽下的公園更顯得超鮮豔，有藏身許多動物等大家來發掘喔!

  

水管洞和山丘造型可以讓孩子跑上跑去還能躲貓貓

  

兩座彈跳床，我們家最喜歡的除了溜滑梯就是這個設施

     

盤爬繩網，坡度連小小孩都很適合!

磨石子溜滑梯，公園必備也是孩子們最愛玩的設施

         

穀倉造型溜滑梯，特別的造型搭配旋轉的溜滑梯! 但霏霏覺得很不滑需要用腳一直幫忙

     

大型攀爬架，喜歡爬高攀爬的孩子不能錯過(下方都有鋪設軟墊)

    

盪鞦韆，有一字型、尿布型還有鳥巢型的三種不同造型

大人體健設施區

   

旁邊就設有洗手間，最喜歡有這樣貼心的設施了!! 

對面有付費停車場，路邊也有停車格喔!

     

⚡️兒童遊戲場放電設施有哪些可以玩⚡️

▫️大型攀爬網和攀繩網

▫️高低山丘和隧道

▫️旋轉盤和彈跳床

▫️磨石子溜滑梯和穀倉溜滑梯

▫️遊戲斜坡和盪鞦韆

▫️大人體健設施

附近還有運動場可以跑跳，草皮區很大但遊戲場旁遮陽比較少記得要多補充水分，旁邊就是7-11補給也很方便喔！

平鎮民俗文化公園

地址: 平鎮區上海路90-102號旁 

(google 搜尋168motel平鎮館或7-11海利門市)

停車: 路邊停車格或收費停車場

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