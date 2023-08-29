18度C頂級麻醬現做涼麵是亞東醫院美食之一，

夏日高溫，就是想來點涼爽清新又夠味的涼麵，打開食慾不振的胃口！

小黃瓜、油麵條、芝麻醬，簡簡單單的一盤涼麵，卻擄獲很多人的心～

攪拌後再稀哩呼嚕的大口吃下，美味就是如此簡單，

再配上一碗綜合味噌湯，更是無比滿足呀！

早上8點開始營業到晚上7點半，從早到晚，想吃清涼爽口的涼麵都能吃到呢！

18度C頂級麻醬現做涼麵 交通位置

18度C頂級麻醬現做涼麵位於亞東技術學院附近的巷子裡，

距離捷運亞東醫院站，出站後步行約10分鐘的腳程～

開車的話可停路邊停車或是亞東醫院的收費停車場

大紅色調的扛棒及攤位，相當顯眼～

18度C頂級麻醬現做涼麵 用餐環境

內用環境，幾張簡單的桌椅，約30個座位，空間算是乾淨明亮

大部份都是學生居多～

餐具、醬料自取

18度C頂級麻醬現做涼麵 菜單價格

除了涼麵、味噌湯還有味噌麵，也有單點的品項

價位算是蠻平價的，現在有的涼麵一份都要50元起跳了！

麻醬涼麵＋溏心蛋

它們家涼麵是當天現做，18度C的涼麵是一份一份裝好在控溫箱裡，吃起來冰冰涼涼非常的爽口，夏天吃很過癮！

麵條本身偏細，但彈性十足～

麻醬不算濃稠，調味適中，還蠻好拌開的，吃起來不會太膩口！

溏心蛋表現就一般般～

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