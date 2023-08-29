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18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！

2023-08-29 21:47:39 兔貝比 人氣：102
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：292篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：18度C頂級麻醬現做涼麵 板橋店
place新北市板橋區德興街21號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

18度C頂級麻醬現做涼麵亞東醫院美食之一，

夏日高溫，就是想來點涼爽清新又夠味的涼麵，打開食慾不振的胃口！

小黃瓜、油麵條、芝麻醬，簡簡單單的一盤涼麵，卻擄獲很多人的心～

攪拌後再稀哩呼嚕的大口吃下，美味就是如此簡單，

再配上一碗綜合味噌湯，更是無比滿足呀！

早上8點開始營業到晚上7點半，從早到晚，想吃清涼爽口的涼麵都能吃到呢！

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 交通位置

 

18度C頂級麻醬現做涼麵位於亞東技術學院附近的巷子裡，

距離捷運亞東醫院站，出站後步行約10分鐘的腳程～

開車的話可停路邊停車或是亞東醫院的收費停車場

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

大紅色調的扛棒及攤位，相當顯眼～

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 用餐環境

 

內用環境，幾張簡單的桌椅，約30個座位，空間算是乾淨明亮

大部份都是學生居多～

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

餐具、醬料自取

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 菜單價格

 

除了涼麵、味噌湯還有味噌麵，也有單點的品項

價位算是蠻平價的，現在有的涼麵一份都要50元起跳了！

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

麻醬涼麵＋溏心蛋

 

它們家涼麵是當天現做，18度C的涼麵是一份一份裝好在控溫箱裡，吃起來冰冰涼涼非常的爽口，夏天吃很過癮！

麵條本身偏細，但彈性十足～

麻醬不算濃稠，調味適中，還蠻好拌開的，吃起來不會太膩口！

溏心蛋表現就一般般～

 

18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐 18度C頂級麻醬現做涼麵 當天現做18度C涼麵 冰涼Q彈剛剛好 銅板美食百吃不厭！ @兔貝比的菲比尋嚐

 

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兔貝比

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熱愛美食的母女檔,四處尋嚐各式美食~~

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