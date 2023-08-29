朝聖10000 Ten Thousand coffee！最新開幕的信義A8二店位置更多更大，Ten Thousand coffee的老闆是韓國人從澳洲起家，一路紅到紐約，有『紐約必喝七大咖啡』之稱，店內招牌是〝維也納咖啡〞和〝巨無霸可頌〞，平日下午內用座位都是滿滿滿，幸好大家吃完就走了不會等太久，來外帶的人當然也不少，跟我一起開箱信義A8店吧!

展示牆上有販售周邊商品，幾乎是黑白配色的簡約風格，果然非常韓系啊！

這個櫥窗不得了了！看到的人幾乎都是拿著手機狂拍，或是問親朋好友要吃什麼口味，因為每一個看起來都好好吃。

藍莓優格可頌看起來好吃又好看，用漢堡盒裝起來真的可愛又復古。

提拉米蘇可頌看起來也是超厲害！Mascarpone起司直接放在可頌上面再加上一根小滴管，非常吸睛。

還有其他口味看起來也是很好吃，口味有蜂蜜伯爵、檸檬糖霜、巧克力杏仁、杏仁奶油…等等

平日下午人潮不減，內用座位一直都是滿的不方便拍太細，另外桌距實在太近了，適合吃完就走。

無論內用外帶都會發叫號機，震動取餐，餐具紙巾自取，就在櫃檯旁邊而已。

杯面設計很簡約，由左至右容量為16oz、12oz、10oz。

整個店面都是由黑白兩色系為主，簡約大方，牆上大大的10000和下面的咖啡機相呼應。

焙茶奶霜咖啡(右)＄170

店內招牌之一，烤過的焙茶很香喝起來脆口，奶霜順口不膩，喝起來是無糖的搭配可頌很推。

拿鐵咖啡＄150

咖啡豆香順口好喝，但沒有特別驚艷。

提拉米蘇可頌＄150

身為提拉米蘇控馬上被吸引，上面還有附一個小滴管裡面是咖啡，少了酒味有點可惜，不過整體吃起來不甜，搭配無糖飲品很適合，建議分食。

藍莓優格可頌＄160

配色非常吸睛的藍莓優格也是大家很喜歡的一款，藍莓優格吃起來微酸，塗抹在麵包上搭配酥脆的可頌清爽不膩，整體吃起來比提拉米蘇有記憶點。

檸檬糖霜可頌＄130

乾乾淨淨的檸檬糖霜看似普通卻是今天的黑馬，非常酥脆！一口咬下檸檬的香氣和酸味充滿口腔，大小也比上面兩款大的多，喜歡清爽酸味的必點。

最後當然要帶幾個回家分享啦！把剛剛想吃沒吃的也一起帶走～猜猜看是什麼口味？

外帶杏仁巧克力＄190

烤過的杏仁很香脆,咬下非常有口感,底層包的比利時巧克力不膩口，吃到最後一口都還有誠意滿滿。

整體來說並不便宜，不過東西是好吃的沒話說，有經過可以外帶，很推薦大家買回去吃，因為座位較壅擠桌距又很近，吃起來會有點壓力，當然如果人不多，在現場悠閒喝杯咖啡配可頌也是很愜意的，喜歡吃帶酸的很推薦大家買檸檬糖霜試試，個人覺得不錯有記憶點，另外提拉米蘇和藍莓優格可頌30分鐘內要冰，建議盡快吃掉喔～

一店︰台北市信義區松智路17號 2F

【Ten Thousand Coffee 新光三越 A8店 】線上訂位

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地址︰ 台北市信義區松高路12號1F

電話︰0911-585313

營業時間︰ 11︰00-21︰30，週五、週六11︰00-22︰00

交通︰捷運板南線「市政府站3號出口」步行約8分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔

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