為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > ▶親子住宿精選◀ 全台TOP30必住親子飯店推薦，特色民宿總整理！！

▶親子住宿精選◀ 全台TOP30必住親子飯店推薦，特色民宿總整理！！

2023-08-30 11:33:14 熊貓愛吃魚の美食旅行 人氣：120
share
窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：95篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：花蓮縣 > 瑞穗鄉

造訪商家：瑞穗天合國際觀光酒店(交觀業字第1508號)
phone03-8876-000
place花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號
作者本次評價：
4.70
環境設備
5.00
服務
4.50
交通便利
3.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

全台親子住宿這麼多，不管是想要找大人小孩都能放鬆的親子飯店，或是有溜滑梯的親子住宿通通都有，但這麼多要怎麼挑？ 魚兒精選了30間高評價的親子飯店，住過的家長們都大推，想找全台親子飯店排名看這篇就夠，各不管北部親子飯店南部親子住宿平價親子民宿都有，想找親子住宿攻略看這篇就夠！

 

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

全台 TOP 30 親子住宿推薦！

台北親子飯店推薦

台北親子住宿#3

  • 交通：距離野柳地質公園260公尺
  • 房型價格：高級房(大床) TWD $3,100 起 / 套房TWD $16,000 起
  • 限時優惠： | Booking
  • 注意事項：提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋及嬰兒沐浴備品(須預定)、6歲以下兒童不佔床可免費入住
  • 薆悅酒店野柳渡假館評價：房間內就可以看到超美的海景，好評最多的絕對是遊戲室，設施超級豐富，不管大人小孩都可以玩到瘋掉，感覺就像在湯姆熊一樣，可以直接在飯店內玩整天，另外野柳地質公園就在隔壁，走路就會抵達，也是超多爸媽大推的台北親子住宿之一！

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

 

更多台北親子住宿推薦

台北親子住宿 ▸▸▸【2023台北親子住宿】TOP14 台北親子飯店，家長大推遊戲室玩整天！

桃園親子飯店推薦

桃園親子住宿 #1

  • 交通：距離桃園客家文化館590公尺
  • 房型價格：豪華雙人房 TWD $5,100起 / 家庭主題房 TWD $8,800起
  • 限時優惠： | Booking
  • 注意事項：提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋(須預定)、6歲以下兒童不佔床可免費入住
  • 名人堂花園大飯店評價：在找親子飯店絕對前幾名！館內設施豐富，絕對可以讓小朋友玩得很開心，也有許多親子活動可以參加。另外房間寬敞乾淨，寢具的舒適度也很不錯，早餐選擇也非常豐富，服務人員也很親切，非常推薦有小朋友的家庭旅遊~

更多桃園親子住宿推薦 桃園親子住宿 ▸▸▸【2023桃園親子飯店】精選8間家長激推桃園親子住宿，溜滑梯民宿推薦！

台中親子住宿推薦

台中親子住宿 #4

  • 交通：距離東海大學4.8公里
  • 房型價格：雙人房附私人衛浴 TWD $2,900起 / 標準四人房 TWD $4,100起
  • 限時優惠： | Booking
  • 注意事項：加床規定依房型而異，建議參考官網
  • 想窩11餐旅館評價：評價非常好的台中住宿，特別推薦給親子家庭的旅客，旅館內設有遊戲是，也都會定時消毒清理，不管是室內的遊戲或室外的活動，小朋友都玩得很開心，設施非常豐富甚至比一些五星飯店更好，待在這裡就可以玩上一天了，超級大推的親子住宿

更多台中親子住宿推薦 台中親子住宿 ▸▸▸【2023台中親子飯店】精選12間爸媽最推台中親子住宿，平價民宿不踩雷！

 

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

南投親子飯店推薦

南投親子住宿 #3

  • 交通：距離清境農場 950 公尺
  • 房型價格：雙人房 TWD $2,100起 / 豪華家庭房 TWD $4,200起
  • 限時優惠： | Booking
  • 注意事項：6歲以下兒童不佔床可免費入住
  • 清境英格曼花園民宿評價：房間空間非常寬敞，而且景色超級美！雖然房內沒有電扇，但因為在山上還是蠻涼爽的，另外因為山上晚上比較晚，民宿在床上也有裝電熱毯，相當的貼心，另外也有小朋友喜歡的溜滑梯房型，如果想找清境親子民宿可以考慮看看！

更多南投親子住宿推薦 南投親子住宿 ▸▸▸【2023南投親子住宿】嚴選10間家長最愛南投親子飯店，特色溜滑梯民宿推薦！

台南親子飯店推薦

台南親子住宿 #2

  • 交通：距離大東夜市920公尺
  • 房型價格：雅樂軒園景客房 TWD $3,500起 / 園景Savvy大型客房 TWD $4,300起
  • 限時優惠： | Booking
  • 台南安平雅樂軒酒店評價：蠻2022年才新開幕的台南飯店，整體的設計相當的年輕新潮，像是硬體設備也都很新，也有提供兒童遊戲室讓小朋友使用，不管是親子、家庭、情侶都蠻合適的台南飯店，飯店的周邊環境也蠻清幽舒適的，如果想找台南親子飯店可以考慮看看呦～
  • 全文介紹：【台南飯店】台南安平雅樂軒酒店｜大片落地窗欣賞安平港夕陽，開箱2022新開幕飯店

更多台南親子住宿推薦 台南親子住宿 ▸▸▸【2023台南親子飯店】11間高評價台南親子住宿，台南溜滑梯民宿！！

 

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

高雄親子飯店推薦

高雄親子住宿 #3

  • 交通：距離捷運草衙站550公尺
  • 房型價格：標準房(兩床) TWD $2,100起 / 四人房 TWD $4,300起
  • 限時優惠： | Booking
  • 注意事項：免費提供嬰兒床服務，數量有限請提前預約
  • 華園大飯店草衙館評價：飯店的地理位置算是很不錯，距離outlet及樂園很近，另外飯店還有兒童遊戲室，小朋友也玩得很開心，蠻適合家庭的高雄飯店，整體CP值相當高的高雄親子飯店，小可惜的就是隔音上不是很好，需要再加強~

更多高雄親子住宿推薦 高雄親子住宿 ▸▸▸【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！

宜蘭親子飯店推薦

宜蘭親子住宿#1

  • 交通：距離湯圍溝溫泉公園560公尺
  • 房型價格：標準雙人房 TWD $4,500起 / 標準家庭房 TWD $5,400起(更多房型)
  • 限時優惠：Booking |
  • 注意事項：嬰兒床免費(需提前預約)
  • 川湯春天溫泉酒店旗艦店評價：如果想找的礁溪親子住宿，川湯春天旗艦店可以看看喔，有設置小型主題遊樂園及戲水設施可以讓小孩放電，泡湯的設施，川湯春田旗艦店相當鄰近礁溪火車站，如果是家庭的話非常推薦川湯春天旗艦店喔，也是超多爸爸媽媽找宜蘭親子飯店的首選。
  • 礁溪湯屋：

更多宜蘭親子住宿推薦 宜蘭親子住宿 ▸▸▸【2023宜蘭親子飯店】14間爸媽大推的親子住宿推薦，超多親子設施、遊戲房

花蓮親子飯店推薦

 

 

花蓮親子住宿 #2

  • 交通：距離瑞穗溫泉430公尺
  • 房型價格：高級房TWD $11,000起 / 豪華別墅 TWD $42,000起
  • 限時優惠：Booking |
  • 注意事項：0-5歲(含)免費招待
  • 瑞穗天合國際觀光酒店評價：園區內有許多設施，小朋友玩得很開心，而且也會有安排一些很適合親子家庭的活動，周邊有瑞穗牧場可以走走散步，入住別墅房型空間很大很舒適，旁邊的歐式莊園也是拍照打卡的熱門景點，雖然價格偏高，但一直都是好評多多的親子飯店推薦

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

更多花蓮親子住宿推薦 花蓮親子住宿 ▸▸▸【2023花蓮親子飯店】人氣14間高評價花蓮親子住宿，溜滑梯民宿推薦！

台東親子飯店推薦

 

更多台東親子住宿推薦 台東親子住宿 ▸▸▸【2023台東親子住宿】TOP11家長大推台東親子民宿，家庭友善飯店推薦！

 

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

#親子住宿
morechevron_right
文章關鍵字
親子住宿 親子住宿推薦 親子飯店 親子飯店推薦 more
親子民宿 親子民宿推薦 親子民宿溜滑梯
檢舉
share
chevron_left

▶花蓮住宿精選◀最新高評價花蓮飯店15間，特色

▶新北住宿精選◀最新高評價宜蘭飯店13間，特色

chevron_right
延伸閱讀

在桃園也吃的到「香港地道美食」! 滿足你的港式味蕾 桃園｜美生餐室

 愛吃的喵

20230809高雄之旅

 Cher's心之所向

▶台北親子住宿◀2023人氣14間台北親子飯店民宿，不踩雷精選推薦!

 熊貓愛吃魚の美食旅行

▶南投親子住宿精選◀ 高評價南投親子飯店10間，必住親子民宿懶人包

 熊貓愛吃魚の美食旅行
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：95篇

熊貓與魚兒/跟著我們一起發掘各種美食&旅遊景點/成為你玩樂的最佳好夥伴～ 桃園美食。試吃邀約：pandafishtw@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
花蓮飯店 照片

花蓮飯店

4.98 (2人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
悅樂旅店花蓮 OLAH Poshtel Hualien 照片

悅樂旅店花蓮 OLAH Poshtel Hualien

0.00 (0人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
花蓮美崙大飯店 照片

花蓮美崙大飯店

3.50 (3人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
花蓮七星潭 迎星會館 照片

花蓮七星潭 迎星會館

3.50 (1人評鑑)

區域：花蓮縣新城鄉
七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon 照片

七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon

4.77 (8人評鑑)

區域：花蓮縣新城鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up