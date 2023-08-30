全台親子住宿這麼多，不管是想要找大人小孩都能放鬆的親子飯店，或是有溜滑梯的親子住宿通通都有，但這麼多要怎麼挑？ 魚兒精選了30間高評價的親子飯店，住過的家長們都大推，想找全台親子飯店排名看這篇就夠，各不管北部親子飯店、南部親子住宿到平價親子民宿都有，想找親子住宿攻略看這篇就夠！

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

全台 TOP 30 親子住宿推薦！

台北親子飯店推薦

台北親子住宿#3

交通： 距離野柳地質公園260公尺

距離野柳地質公園260公尺 房型價格： 高級房(大床) TWD $3,100 起 / 套房TWD $16,000 起

高級房(大床) TWD $3,100 起 / 套房TWD $16,000 起 限時優惠： | Booking

注意事項： 提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋及嬰兒沐浴備品(須預定)、6歲以下兒童不佔床可免費入住

提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋及嬰兒沐浴備品(須預定)、6歲以下兒童不佔床可免費入住 薆悅酒店野柳渡假館評價：房間內就可以看到超美的海景，好評最多的絕對是遊戲室，設施超級豐富，不管大人小孩都可以玩到瘋掉，感覺就像在湯姆熊一樣，可以直接在飯店內玩整天，另外野柳地質公園就在隔壁，走路就會抵達，也是超多爸媽大推的台北親子住宿之一！

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

更多台北親子住宿推薦

台北親子住宿 ▸▸▸【2023台北親子住宿】TOP14 台北親子飯店，家長大推遊戲室玩整天！

桃園親子飯店推薦

桃園親子住宿 #1

交通： 距離桃園客家文化館590公尺

距離桃園客家文化館590公尺 房型價格： 豪華雙人房 TWD $5,100起 / 家庭主題房 TWD $8,800起

豪華雙人房 TWD $5,100起 / 家庭主題房 TWD $8,800起 限時優惠： | Booking

注意事項： 提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋(須預定)、6歲以下兒童不佔床可免費入住

提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋(須預定)、6歲以下兒童不佔床可免費入住 名人堂花園大飯店評價：在找親子飯店絕對前幾名！館內設施豐富，絕對可以讓小朋友玩得很開心，也有許多親子活動可以參加。另外房間寬敞乾淨，寢具的舒適度也很不錯，早餐選擇也非常豐富，服務人員也很親切，非常推薦有小朋友的家庭旅遊~

更多桃園親子住宿推薦 桃園親子住宿 ▸▸▸【2023桃園親子飯店】精選8間家長激推桃園親子住宿，溜滑梯民宿推薦！

台中親子住宿推薦

台中親子住宿 #4

交通： 距離東海大學4.8公里

距離東海大學4.8公里 房型價格： 雙人房附私人衛浴 TWD $2,900起 / 標準四人房 TWD $4,100起

雙人房附私人衛浴 TWD $2,900起 / 標準四人房 TWD $4,100起 限時優惠： | Booking

注意事項： 加床規定依房型而異，建議參考官網

加床規定依房型而異，建議參考官網 想窩11餐旅館評價：評價非常好的台中住宿，特別推薦給親子家庭的旅客，旅館內設有遊戲是，也都會定時消毒清理，不管是室內的遊戲或室外的活動，小朋友都玩得很開心，設施非常豐富甚至比一些五星飯店更好，待在這裡就可以玩上一天了，超級大推的親子住宿。

更多台中親子住宿推薦 台中親子住宿 ▸▸▸【2023台中親子飯店】精選12間爸媽最推台中親子住宿，平價民宿不踩雷！

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

南投親子飯店推薦

南投親子住宿 #3

交通： 距離清境農場 950 公尺

距離清境農場 950 公尺 房型價格： 雙人房 TWD $2,100起 / 豪華家庭房 TWD $4,200起

雙人房 TWD $2,100起 / 豪華家庭房 TWD $4,200起 限時優惠： | Booking

注意事項： 6歲以下兒童不佔床可免費入住

6歲以下兒童不佔床可免費入住 清境英格曼花園民宿評價：房間空間非常寬敞，而且景色超級美！雖然房內沒有電扇，但因為在山上還是蠻涼爽的，另外因為山上晚上比較晚，民宿在床上也有裝電熱毯，相當的貼心，另外也有小朋友喜歡的溜滑梯房型，如果想找清境親子民宿可以考慮看看！

更多南投親子住宿推薦 南投親子住宿 ▸▸▸【2023南投親子住宿】嚴選10間家長最愛南投親子飯店，特色溜滑梯民宿推薦！

台南親子飯店推薦

台南親子住宿 #2

交通： 距離大東夜市920公尺

距離大東夜市920公尺 房型價格： 雅樂軒園景客房 TWD $3,500起 / 園景Savvy大型客房 TWD $4,300起

雅樂軒園景客房 TWD $3,500起 / 園景Savvy大型客房 TWD $4,300起 限時優惠： | Booking

台南安平雅樂軒酒店評價： 蠻2022年才新開幕的台南飯店，整體的設計相當的年輕新潮，像是硬體設備也都很新，也有提供兒童遊戲室讓小朋友使用，不管是親子、家庭、情侶都蠻合適的台南飯店，飯店的周邊環境也蠻清幽舒適的，如果想找台南親子飯店可以考慮看看呦～

蠻2022年才新開幕的台南飯店，整體的設計相當的年輕新潮，像是硬體設備也都很新，也有提供兒童遊戲室讓小朋友使用，不管是親子、家庭、情侶都蠻合適的台南飯店，飯店的周邊環境也蠻清幽舒適的，如果想找台南親子飯店可以考慮看看呦～ 全文介紹：【台南飯店】台南安平雅樂軒酒店｜大片落地窗欣賞安平港夕陽，開箱2022新開幕飯店

更多台南親子住宿推薦 台南親子住宿 ▸▸▸【2023台南親子飯店】11間高評價台南親子住宿，台南溜滑梯民宿！！

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

高雄親子飯店推薦

高雄親子住宿 #3

交通： 距離捷運草衙站550公尺

距離捷運草衙站550公尺 房型價格： 標準房(兩床) TWD $2,100起 / 四人房 TWD $4,300起

標準房(兩床) TWD $2,100起 / 四人房 TWD $4,300起 限時優惠： | Booking

注意事項： 免費提供嬰兒床服務，數量有限請提前預約

免費提供嬰兒床服務，數量有限請提前預約 華園大飯店草衙館評價：飯店的地理位置算是很不錯，距離outlet及樂園很近，另外飯店還有兒童遊戲室，小朋友也玩得很開心，蠻適合家庭的高雄飯店，整體CP值相當高的高雄親子飯店，小可惜的就是隔音上不是很好，需要再加強~

更多高雄親子住宿推薦 高雄親子住宿 ▸▸▸【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！

宜蘭親子飯店推薦

宜蘭親子住宿#1

交通： 距離湯圍溝溫泉公園560公尺

距離湯圍溝溫泉公園560公尺 房型價格： 標準雙人房 TWD $4,500起 / 標準家庭房 TWD $5,400起 (更多房型)

標準雙人房 TWD $4,500起 / 標準家庭房 TWD $5,400起 限時優惠：Booking |

注意事項： 嬰兒床免費(需提前預約)

嬰兒床免費(需提前預約) 川湯春天溫泉酒店旗艦店評價 ：如果想找的礁溪親子住宿，川湯春天旗艦店可以看看喔，有設置小型主題遊樂園及戲水設施可以讓小孩放電，泡湯的設施，川湯春田旗艦店相當鄰近礁溪火車站，如果是家庭的話非常推薦川湯春天旗艦店喔，也是超多爸爸媽媽找宜蘭親子飯店的首選。

：如果想找的礁溪親子住宿，川湯春天旗艦店可以看看喔，有設置小型主題遊樂園及戲水設施可以讓小孩放電，泡湯的設施，川湯春田旗艦店相當鄰近礁溪火車站，如果是家庭的話非常推薦川湯春天旗艦店喔，也是超多爸爸媽媽找宜蘭親子飯店的首選。 礁溪湯屋：

更多宜蘭親子住宿推薦 宜蘭親子住宿 ▸▸▸【2023宜蘭親子飯店】14間爸媽大推的親子住宿推薦，超多親子設施、遊戲房

花蓮親子飯店推薦

花蓮親子住宿 #2

交通： 距離瑞穗溫泉430公尺

距離瑞穗溫泉430公尺 房型價格： 高級房TWD $11,000起 / 豪華別墅 TWD $42,000起

高級房TWD $11,000起 / 豪華別墅 TWD $42,000起 限時優惠：Booking |

注意事項： 0-5歲(含)免費招待

0-5歲(含)免費招待 瑞穗天合國際觀光酒店評價：園區內有許多設施，小朋友玩得很開心，而且也會有安排一些很適合親子家庭的活動，周邊有瑞穗牧場可以走走散步，入住別墅房型空間很大很舒適，旁邊的歐式莊園也是拍照打卡的熱門景點，雖然價格偏高，但一直都是好評多多的親子飯店推薦。

全文連結：【2023親子飯店攻略】全台精選30間必住親子住宿，溜滑梯民宿懶人包！

更多花蓮親子住宿推薦 花蓮親子住宿 ▸▸▸【2023花蓮親子飯店】人氣14間高評價花蓮親子住宿，溜滑梯民宿推薦！

台東親子飯店推薦

更多台東親子住宿推薦 台東親子住宿 ▸▸▸【2023台東親子住宿】TOP11家長大推台東親子民宿，家庭友善飯店推薦！