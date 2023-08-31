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《私刑教育3》 --- 9秒快狠準制敵機先，行善掃惡完全制霸!

2023-08-31 00:07:29 SJKen 人氣：100
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SJKen

發表篇數：938篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.

(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)

 

<一分鐘影評>

「你覺得你是好人還是壞人 ？ 」

「我不知道...」

「那你就是好人，因為只有好人才會這樣回答。」

萍水相逢，有緣千里跨洲來相會，路見不平拔刀相助 ，我們都會面對死亡，只是早晚，但人與人相遇的時機很重要，因為會左右生死瞬間的關鍵 。

全片看前美國中情局退休幹員再次出擊，如何在異國小城，以一人之姿9秒鐘制敵機先，以暴制暴以牙還牙，暗夜直搗義大利黑幫巢穴，一人獨挑萬夫莫敵，殲滅黑幫惡勢力退散!



2023年8月31日在台上映的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)是一部2023年美國動作驚悚片，由導演安東尼·法奎(Antoine Fuqua)執導，李察·威克(Richard Wenk)撰寫劇本，改編自1980年代電視劇《都市奇俠》，從2014年拍攝首集電影《私刑教育》(The Equalizer)開始，到2018年拍攝續集電影《私刑教育2》(The Equalizer 2)，再到這次的第三集的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)，故事各自獨立，導演安東尼·法奎(Antoine Fuqua)與由丹佐 · 華盛頓(Denzel Washington)第三次聯手出擊，並邀來達珂塔 ‧ 芬妮(Dakota Fanning)、尤金尼歐 · 馬斯特蘭德烈(Eugenio Mastrandrea)、蓋亞 · 斯考達里奧(Gaia Scodellaro)、安德烈亞·多德羅(Andrea Dodero)與安德烈亞 · 薩爾杜齊奧(Andrea Scarduzio)共同領銜主演，再一次淋漓盡致地完美展現暴力美學，讓人看得大呼過癮!

2023年8月31日在台上映的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=-jwrY8NiTQU

 

雖然《私刑教育》(The Equalizer )系列電影，跟其他彰顯美國與個人英雄主義的電影本質相似，但從故事劇本，正反派主配角對打身手設計都拍出了新意，飾演主角美國CIA中情局退休幹員勞勃 · 麥考（Robert McCall）的奧斯卡金像獎影帝丹佐 · 華盛頓(Denzel Washington)今年已是68歲高齡，但在片中幾場驚人的單打獨鬥，一人獨闖虎穴，殲滅黑幫眾人的身手，表現得十分矯捷乾淨俐落，讓人看得血脈賁張!

這集的拍攝地點，更從美國拉到了歐洲的義大利，片中從義大利南部西西里開啟，隨著劇情發展，來到了南部第一大城那不勒斯，又擴及中部的義大利首都羅馬，與美國波士頓，光是欣賞這些風光明媚的異國海島小城風景畫，以及當地的美食、地方民俗節慶活動，都讓人看得賞心悅目。

當然故事不會只是拍攝美好良善的一面，隱藏在這些絕美的風景中，又暗藏著美國中情局前退休幹員、義大利警政署長與警局小隊長，義大利黑手黨、敘利亞恐怖份子與美國中情局幹員之間的角力，在多方勢力錯縱複雜的利益糾葛，與國際間爾虞我詐的諜報風雲中，畫面時而愉悅溫暖，時而冷酷殘暴，但最後的結局當然還是印證了善惡對壘，勝利的一方終歸於善類，不管主角是否選擇了以暴制暴的手段，但出發點都是為了保護善良的平民，對抗無所不在的暗黑勢力!

在2014年的《私刑教育》中，主角勞勃 · 麥考（Robert McCall）為了保護年輕的性工作者女孩，單人出擊跟俄羅斯黑幫開戰，這次在《私刑教育3》中，完全制霸的對象則換成了更加兇狠暴力義大利黑手黨，為了保護小城裡慘遭剝削的弱小鎮民，也回報當初救他脫離險境的醫生與警局小隊長，在相遇最好的時機，他為了保護新朋友挺身而出再次正義出擊，全片高潮迭起，黑白善惡對戰的過程，拍得讓人豎起大拇指給讚!


喜歡看個人英雄動作片的朋友，請鎖定2023年8月31日在台上映的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)，呼朋引友看得拍案叫絕!

The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.

<電影本事>

自從退休之後，勞勃麥考仍舊無法忘記他當年當政府殺手時所做的一切，並且透過逞罰惡勢力的作法，獲得心靈上的慰藉。

這次當他以為在義大利南部，找到歸屬時，發現他的新朋友，受到當地黑手黨的威脅，因此決定重拾舊業解救大家。 

The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards.The Movie posters and stills of US Movie "《私刑教育3》(The Equalizer 3)will be launching in Taiwan from Aug 31, 2023 onwards. 

 

私刑教育3 THE EQUALIZER 3
台灣上映日期： 2023-08-31
電影片長： 1時49分
電影類型： 動作、犯罪、懸疑與驚悚
電影語言 : 英文與義大利語
發行公司：索尼影業 Sony Pictures
電影導演：安東尼 ‧ 法奎(Antoine Fuqua)
主要演員：
丹佐 · 華盛頓(Denzel Washington)飾演勞勃 · 麥考（Robert McCall）
達珂塔 ‧ 芬妮(Dakota Fanning) 飾演美國中情局探員艾瑪 · 柯林斯(Emma Collins)
大衛 · 丹曼(David Denman) 飾演艾瑪上司美國中情局主管 Frank Conroy
尤金尼歐 · 馬斯特蘭德烈(Eugenio Mastrandrea)飾演義大利警局小隊長吉歐(Gio Bonucci)
索妮雅 · 阿瑪(Sonia Ben Ammar)飾演小隊長妻子Chiara Bonucci
雷莫·吉隆(Remo Girone)飾演救治勞勃 · 麥考的醫生安佐(Enzo Arisio)
蓋亞 · 斯考達里奧(Gaia Scodellaro)飾演咖啡店女店東Aminah
安德烈亞·多德羅(Andrea Dodero)飾演義大利黑手黨五大幫頭子文森(Vincent Quaranta)
安德烈亞 · 薩爾杜齊奧(Andrea Scarduzio)飾演文森弟弟黑幫二號人物 Marco Quaranta
薩爾瓦托雷 · 魯奧可(Salvatore Ruocco)飾演Vincent文森手下
達尼埃萊 · 佩羅內(Daniele Perrone)飾演新聞記者

 

FB粉絲頁 : Sony Pictures 索尼影業


(註)
一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自Sony Pictures 索尼影業FB粉絲專頁相片，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬Sony Pictures 索尼影業所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。

二、本文介紹電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)中文預告，無任何商業利益考量，是引用自Sony Pictures 索尼影業 Youtube影音頻道，版權歸屬Sony Pictures 索尼影業所有。

三、本文觀影心得文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

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私刑教育3 THE EQUALIZER 3 台灣上映日期： 2023-08-31 電影片長： 1時49分 電影類型： 動作、犯罪、懸疑與 丹佐 · 華盛頓領銜主演
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丹佐 · 華盛頓領銜主演 私刑教育3 THE EQUALIZER 3 2023-08-31在台上映
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