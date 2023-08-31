《私刑教育3》 --- 9秒快狠準制敵機先，行善掃惡完全制霸!

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<一分鐘影評>

「你覺得你是好人還是壞人 ？ 」



「我不知道...」



「那你就是好人，因為只有好人才會這樣回答。」



萍水相逢，有緣千里跨洲來相會，路見不平拔刀相助 ，我們都會面對死亡，只是早晚，但人與人相遇的時機很重要，因為會左右生死瞬間的關鍵 。



全片看前美國中情局退休幹員再次出擊，如何在異國小城，以一人之姿9秒鐘制敵機先，以暴制暴以牙還牙，暗夜直搗義大利黑幫巢穴，一人獨挑萬夫莫敵，殲滅黑幫惡勢力退散!





2023年8月31日在台上映的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)是一部2023年美國動作驚悚片，由導演安東尼·法奎(Antoine Fuqua)執導，李察·威克(Richard Wenk)撰寫劇本，改編自1980年代電視劇《都市奇俠》，從2014年拍攝首集電影《私刑教育》(The Equalizer)開始，到2018年拍攝續集電影《私刑教育2》(The Equalizer 2)，再到這次的第三集的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)，故事各自獨立，導演安東尼·法奎(Antoine Fuqua)與由丹佐 · 華盛頓(Denzel Washington)第三次聯手出擊，並邀來達珂塔 ‧ 芬妮(Dakota Fanning)、尤金尼歐 · 馬斯特蘭德烈(Eugenio Mastrandrea)、蓋亞 · 斯考達里奧(Gaia Scodellaro)、安德烈亞·多德羅(Andrea Dodero)與安德烈亞 · 薩爾杜齊奧(Andrea Scarduzio)共同領銜主演，再一次淋漓盡致地完美展現暴力美學，讓人看得大呼過癮!



2023年8月31日在台上映的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=-jwrY8NiTQU

雖然《私刑教育》(The Equalizer )系列電影，跟其他彰顯美國與個人英雄主義的電影本質相似，但從故事劇本，正反派主配角對打身手設計都拍出了新意，飾演主角美國CIA中情局退休幹員勞勃 · 麥考（Robert McCall）的奧斯卡金像獎影帝丹佐 · 華盛頓(Denzel Washington)今年已是68歲高齡，但在片中幾場驚人的單打獨鬥，一人獨闖虎穴，殲滅黑幫眾人的身手，表現得十分矯捷乾淨俐落，讓人看得血脈賁張!



這集的拍攝地點，更從美國拉到了歐洲的義大利，片中從義大利南部西西里開啟，隨著劇情發展，來到了南部第一大城那不勒斯，又擴及中部的義大利首都羅馬，與美國波士頓，光是欣賞這些風光明媚的異國海島小城風景畫，以及當地的美食、地方民俗節慶活動，都讓人看得賞心悅目。



當然故事不會只是拍攝美好良善的一面，隱藏在這些絕美的風景中，又暗藏著美國中情局前退休幹員、義大利警政署長與警局小隊長，義大利黑手黨、敘利亞恐怖份子與美國中情局幹員之間的角力，在多方勢力錯縱複雜的利益糾葛，與國際間爾虞我詐的諜報風雲中，畫面時而愉悅溫暖，時而冷酷殘暴，但最後的結局當然還是印證了善惡對壘，勝利的一方終歸於善類，不管主角是否選擇了以暴制暴的手段，但出發點都是為了保護善良的平民，對抗無所不在的暗黑勢力!



在2014年的《私刑教育》中，主角勞勃 · 麥考（Robert McCall）為了保護年輕的性工作者女孩，單人出擊跟俄羅斯黑幫開戰，這次在《私刑教育3》中，完全制霸的對象則換成了更加兇狠暴力義大利黑手黨，為了保護小城裡慘遭剝削的弱小鎮民，也回報當初救他脫離險境的醫生與警局小隊長，在相遇最好的時機，他為了保護新朋友挺身而出再次正義出擊，全片高潮迭起，黑白善惡對戰的過程，拍得讓人豎起大拇指給讚!





喜歡看個人英雄動作片的朋友，請鎖定2023年8月31日在台上映的電影《私刑教育3》(The Equalizer 3)，呼朋引友看得拍案叫絕!





<電影本事>



自從退休之後，勞勃麥考仍舊無法忘記他當年當政府殺手時所做的一切，並且透過逞罰惡勢力的作法，獲得心靈上的慰藉。



這次當他以為在義大利南部，找到歸屬時，發現他的新朋友，受到當地黑手黨的威脅，因此決定重拾舊業解救大家。

私刑教育3 THE EQUALIZER 3

台灣上映日期： 2023-08-31

電影片長： 1時49分

電影類型： 動作、犯罪、懸疑與驚悚

電影語言 : 英文與義大利語

發行公司：索尼影業 Sony Pictures

電影導演：安東尼 ‧ 法奎(Antoine Fuqua)

主要演員：

丹佐 · 華盛頓(Denzel Washington)飾演勞勃 · 麥考（Robert McCall）

達珂塔 ‧ 芬妮(Dakota Fanning) 飾演美國中情局探員艾瑪 · 柯林斯(Emma Collins)

大衛 · 丹曼(David Denman) 飾演艾瑪上司美國中情局主管 Frank Conroy

尤金尼歐 · 馬斯特蘭德烈(Eugenio Mastrandrea)飾演義大利警局小隊長吉歐(Gio Bonucci)

索妮雅 · 阿瑪(Sonia Ben Ammar)飾演小隊長妻子Chiara Bonucci

雷莫·吉隆(Remo Girone)飾演救治勞勃 · 麥考的醫生安佐(Enzo Arisio)

蓋亞 · 斯考達里奧(Gaia Scodellaro)飾演咖啡店女店東Aminah

安德烈亞·多德羅(Andrea Dodero)飾演義大利黑手黨五大幫頭子文森(Vincent Quaranta)

安德烈亞 · 薩爾杜齊奧(Andrea Scarduzio)飾演文森弟弟黑幫二號人物 Marco Quaranta

薩爾瓦托雷 · 魯奧可(Salvatore Ruocco)飾演Vincent文森手下

達尼埃萊 · 佩羅內(Daniele Perrone)飾演新聞記者

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