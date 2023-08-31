【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，三辣鼎立還有溫補老火湯，四款湯底各有千秋

辣訣-秘藏鍋物-台中中科店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

我一開始注意到辣訣是因為.....有人排隊，老是吃不到原來白天不開

有對外的單人桌

都是小桌居多，空間雖小但翻桌率很高，大家也很自律！難怪吃飯起來一個人也很愉快！

菜單：

門口有菜單，三種辣跟一種不辣還不夠吸引人嗎？那功夫麵跟白飯吃到飽呢？

單價200以下就可以吃得很開心！

當我在猶豫要選麵還是飯的時候，店家霸氣說可以先都來一碗！想再來一碗的時候就把桌上的小木牌交給工作人員就可以了

菜色：

自助吧~~~

提供了飲料：冬瓜檸檬跟白開水兩種，搭配經典醬料有三種，裝飾很有武功絕學的感覺

左邊是辣油，右邊是腐乳醬，都是我很愛的選項當然青蔥與蒜頭不可少！

顏色看起來就很好吃，單裝的辣油！有辣！請斟酌使用！選麵的人可以搭這個！辣拌麵吃起來就是好爽！

最先上桌的是功夫麵，功夫麵已附上調好的醬汁，拌開就可以吃了！醬料口味有點像麻醬麵，不過功夫麵口感上略微粉感比較沒有勁道，我會比較推白飯！

椒鹽豆腐$49，我真的很喜歡點小菜，但最近總被小菜的份量嚇到！CP值真的不錯！

是厚實的板豆腐，我覺得泡湯也很不錯的！但椒鹽有點鹹喔！熱的時候單吃~冷的時候泡湯吃，都好吃推薦！

辣花椒川味鍋+雞肉片

裡面的料多~蛋餃、龍蝦棒、雞肉片、豆腐最少有4塊、搭上青菜跟一根油條，份量不少！男生的肉可以加量，但其實一鍋份量真不少！

鴨血建議加點~非常好吃！軟嫩的剖面我有點意外，不過也好奇起麻辣三寶應該都很厲害！

推薦指數：4顆星

推薦原因：第一次吃是外帶，很意外的中辣麻辣，有麻有辣分責恰如其分，是少見不油膩但很麻辣的麻辣鍋！價格也很平價，找了機會來內用，二訪還是很好吃

營業時間：週一~週日16:30~23:00 (週二定休，不定休請關注店家FB)

官網/FB： https://www.facebook.com/LaJueSPICY

電話：0912-536165

地址：407台中市西屯區西屯路三段166-5號



檢視較大的地圖



文章標籤