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【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，三辣鼎立還有溫補老火湯，四款湯底各有千秋

2023-08-31 00:22:08 Julia Hsu 人氣：102
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：363篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：辣訣－秘藏鍋物
phone0912-536 165
place台中市西屯區西屯路三段166-5號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.50
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辣訣-秘藏鍋物-台中中科店
區域 台中市西屯區
環境 【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 

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環境：

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我一開始注意到辣訣是因為.....有人排隊，老是吃不到原來白天不開

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有對外的單人桌

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都是小桌居多，空間雖小但翻桌率很高，大家也很自律！難怪吃飯起來一個人也很愉快！

菜單：

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門口有菜單，三種辣跟一種不辣還不夠吸引人嗎？那功夫麵跟白飯吃到飽呢？

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單價200以下就可以吃得很開心！

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當我在猶豫要選麵還是飯的時候，店家霸氣說可以先都來一碗！想再來一碗的時候就把桌上的小木牌交給工作人員就可以了

菜色：

自助吧~~~

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提供了飲料：冬瓜檸檬跟白開水兩種，搭配經典醬料有三種，裝飾很有武功絕學的感覺

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左邊是辣油，右邊是腐乳醬，都是我很愛的選項當然青蔥與蒜頭不可少！

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顏色看起來就很好吃，單裝的辣油！有辣！請斟酌使用！選麵的人可以搭這個！辣拌麵吃起來就是好爽！

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最先上桌的是功夫麵，功夫麵已附上調好的醬汁，拌開就可以吃了！醬料口味有點像麻醬麵，不過功夫麵口感上略微粉感比較沒有勁道，我會比較推白飯！

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椒鹽豆腐$49，我真的很喜歡點小菜，但最近總被小菜的份量嚇到！CP值真的不錯！

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是厚實的板豆腐，我覺得泡湯也很不錯的！但椒鹽有點鹹喔！熱的時候單吃~冷的時候泡湯吃，都好吃推薦！

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辣花椒川味鍋+雞肉片

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裡面的料多~蛋餃、龍蝦棒、雞肉片、豆腐最少有4塊、搭上青菜跟一根油條，份量不少！男生的肉可以加量，但其實一鍋份量真不少！

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鴨血建議加點~非常好吃！軟嫩的剖面我有點意外，不過也好奇起麻辣三寶應該都很厲害！

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薦指數：4顆星【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，

推薦原因：第一次吃是外帶，很意外的中辣麻辣，有麻有辣分責恰如其分，是少見不油膩但很麻辣的麻辣鍋！價格也很平價，找了機會來內用，二訪還是很好吃

營業時間：週一~週日16:30~23:00 (週二定休，不定休請關注店家FB)

官網/FB：https://www.facebook.com/LaJueSPICY

電話：0912-536165                                                                                                                                 

地址：407台中市西屯區西屯路三段166-5號


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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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